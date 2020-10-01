Spor salonundan sağlıkçılara iğrenç muamele

Covid-19 ile ilk tanıştığımız 11 Mart 2020 tarihinden beri canını hiçe sayarak görev başında, hayat kurtarma mücadelesi veren sağlıkçılarımızın hakkı ödenmez.

Virüs kapmamak için dışarı adım atmadığımız dönemde bile onlar virüsle mücadele ediyor ve Covidli hastaları tedavi ediyordu. İzin kullanmadan, evlerine gidemeden, ailelerinden uzak, canla başla görevlerini yapıyorlardı.

Halende aynı özveriyle çalışmaya devam ediyorlar. Ne olacağı belirsiz bir mücadelenin içirişindeler.

Toplum onların özverili çalışmalarını daima takdirle karşıladı. Ancak bazı münferit olaylar da yaşanmıyor değil.

Hastane içerisinde çalıştıkları için Covidli muamelesi görüyorlar. Zaman zaman dışlandıklarını da duyuyoruz. Buna örnek bir olay da birkaç gün önce ilimizde yaşandı.

Darıca Devlet Hastanesi’nde görevli iki hemşire bir pilates merkezine kayıt oldular. Ancak ilk derse girmeden “Covidli” muamelesi görerek, bu merkezden kovuldular.

Bu çirkin muameleye maruz kalan İlknur Hemşire yaşadıklarını şöyle anlatıyor, “Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir pilates merkezine kaydımızı yaptırdık. Kayıt yaptırırken yaptığımız işi de anlattık. Sözleşmemizi imzaladık. Ancak ilk derse gittiğimizde kurumun sahibi olan Pınar Hanım bizi odasına çağırdı. Kapasını kapattı ve bizi kabul edemeyeceğini söyledi. Gerekçe olarak ise sağlıkçı olmamızı öne sürdü. Bize Covidli muamelesi yaptı ve “Ben hamileyim, kendimi böyle bir riske atamam. Burası bir işletme ve ben ve ben bu işletmeyi düşünmek zorundayım. Siz sağlıkçıların bu süreçte bir sosyal hayatı olamaz. Ama arzu ederseniz sizi online derslerimize dahil edelim, evinizden derslere katılın. İsterseniz sizi kabul edebilecek spor merkezleri de var, sizi onlardan birine yönlendireyim” dedi. Ben böyle bir aşağılanma hayatım boyunca görmedim. Bizi resmen kovmaktan beter etti” dedi.

Kübra Yıldırım ve İlknur Karaarslan isimli iki hemşireyi spor merkezinden kovan işletmeci, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine de bir post yayınlayarak, sağlıkçılara online üyeliklerin ücretsiz yapıldığını duyurdu. Kabahatini saklamak için yaptığı paylaşım daha da büyük tepkilere neden oldu.

Ne diyeyim; “vefasızlık tam da böyle bir şey olsa gerek”

Bu TIR’ı buraya park eden adamın ehliyeti iptal edilmeli

Sık sık haber olur, “duran TIR ya da kamyona arkadan çarpan otomobiller.” Bu haberleri okuyanlar muhtemelen şunu söylüyordur;

“Yahu duran arabaya da nasıl çarpıyorlar…”

Ben söyleyeyim; Körfez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan rampaya, üstelik yolun bir şeridini kapatarak park eden bu TIR şoförü gibi sorumsuzlar yüzünden çarpıyorlar

Sorumsuz TIR sürücüsü bu cesareti nereden alıyor. Aydınlatmanın bulunmadığı ve bayırın tam ortasına bırakıldığı için düz yolda fark edilmeyen bu TIR aracı resmen kazaya davetiye çıkartıyor.

Bir insan, diğer insanların canına ancak bu kadar kast edebilir. Bu sorumsuzluğu yapan kişinin, alabileceği en ağır cezayı alması gerekiyor.

İstanbul istikametindeki şeridi tamamen kapatan ve bayır ortasında olduğu için fark edilmesi güç olan bu TIR aracı, resmen suikast pozisyonunda. Bu duruma nasıl izin veriliyor, bu sürücü bu özgürlüğü nereden alıyor bilmiyorum ama tek bildiğim bu sürücünün ehliyetine polis el koymalı.

Park ettiği TIR’ın tekerlerinin altına takoz koyan TIR sürücüsü, sözde kendi aracının emniyetini almış ancak diğer sürücülere tehlikeli bir ortam hazırlamış. Umarım bu kişi hakkında gereken yapılır.

Büyükşehir’den sokak hayvanlarına mama desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir sosyal sorumluluk projesi planladı. Sokak hayvanlarına yönelik yapılan bu çalışmayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdu. Duyuru şöyle, “Onları hiçbir zaman unutmadık. 4 Ekim Cumartesi gününe kadar çevrenizdeki minik dostlarınızın çekilmiş fotoğraflarını yoruma ekleyin; onlara sizin adınıza mama armağan edelim.” Sizde etrafınızdaki sokak hayvanlarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabında paylaşarak bu mama desteğinden yardım alabilirsiniz.

Sevindikli köyünde sular böyle akıyor

Körfez Sevindikli Köyünde bir süredir çamurlu akan çeşme suyu, köy sakinlerini korkutuyor. Köyün sosyal medya sayfasından yayınlanan fotoğrafın altına “Evet arkadaşlar 2 gündür sular böyle çamur akıyor kimse ilgilenmiyor. Sevindikli halkını düşünmüyorlar bırakın el yüz yıkamayı wc de bile kullanılmıyor. Biz bu suya para vererek çeşmeden akıtıyoruz Körfez İSU hani temizlik hani hijyen” yazan bölge sakinleri, tepkilerini bu şekilde dile getirdiler.