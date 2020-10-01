Kocaeli’de kaç camii var, en fazla camii hangi ilçede?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren ekim ayının ilk haftasını 1986 yılında “Camiler Haftası” olarak ilan etmiş, o zamandan itibaren bu haftayı “Camiler Haftası” olarak kutlamıştır.
2003 yılından bu yana ise bu haftaya “Din görevlilerini” de ilave ederek “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlamakta.
Amaç, camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak…
Merak edilen soru şu;
Kocaeli’de kaç cami var?
Türkiye’de kaç cami var?
İşte cevabı…
87 bin 381caminin ibadet hizmeti verdiği Türkiye'de en çok sayıda camisi bulunan il 3 bin 356 camisiyle İstanbul oldu. TÜİK Din İstatistiklerine göre, en çok camiye sahip iller 15 il, İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Erzurum olarak sıralandı.
EN FAZLA CAMİ KANDIRA’DA
Kocaeli’de toplamda 1205 adet cami bulunurken, ilçe bazlı bakıldığında 256 cami ile en çok camiye sahip olan ilçe Kandıra… Kandıra’yı 240 cami ile İzmit ve 131 cami ile Gebze takip etti. En az camisi olan ilçe ise 41 cami ile Dilovası…
KOCAELİ’DEKİ CAMİLERİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
Başiskele 75
Çayırova 41
Darıca 49
Derince 75
Dilovası 31
Gebze 131
Gölcük 91
İzmit 240
Kandıra 256
Karamürsel 49
Körfez 84
Kartepe 83
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CAMİ SAYISI BAKIMINDAN İLLER SIRALAMASI
Türkiye’de en çok sayıda caminin bulunduğu il İstanbul olurken, en az sayıda cami varlığı bulunan iller Iğdır, Kilis, Yalova ve Tunceli olarak kaydedildi.
TÜRKİYE İLLERİ CAMİ SAYISI DAĞILIMI SIRAYLA ŞÖYLE:
İstanbul 3.356
Konya 3.161
Ankara 3.033
Samsun 2.698
Kastamonu 2.621
Antalya 2.207
Ordu 2.083
Trabzon 2.023
Diyarbakır 2.011
Şanlıurfa 1.955
İzmir 1.885
Manisa 1.724
Bursa 1.723
Balıkesir 1.670
Erzurum 1.592
Giresun 1.572
Mersin 1.542
Zonguldak 1.497
Adana 1.433
Van 1.394
Kayseri 1.342
Sivas 1.339
Kahramanmaraş 1.323
Çorum 1.320
Sakarya 1.305
Bolu 1.255
Kütahya 1.218
Denizli 1.205
Kocaeli 1.205
Afyonkarahisar 1.171
Tokat 1.168
Aydın 1.139
Mardin 1.139
Sinop 1.125
Muğla 1.088
Rize 1.063
Hatay 1.058
Gaziantep 1.013
Elazığ 981
Yozgat 976
Malatya 962
Karabük 952
Ağrı 905
Çanakkale 823
Bartın 797
Eskişehir 781
Adıyaman 760
Çankırı 737
Isparta 733
Bitlis 711
Artvin 696
Düzce 679
Amasya 679
Batman 666
Siirt 646
Muş 599
Bingöl 598
Aksaray 596
Erzincan 576
Osmaniye 573
Uşak 553
Gümüşhane 540
Burdur 531
Tekirdağ 524
Şırnak 521
Kars 509
Karaman 502
Nevşehir 499
Kırşehir 495
Hakkari 477
Niğde 427
Bilecik 418
Edirne 402
Kırıkkale 362
Kırklareli 298
Ardahan 275
Bayburt 252
Iğdır 252
Kilis 217
Yalova 163
Tunceli 92
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BÖLGELER CAMİ SAYISI DAĞILIMI
TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi Sosyal Analizlerine göre, Türkiye'de en çok sayıda caminin bulunduğu bölge yine Karadeniz bölgesi oldu. Karadeniz bölgesini cami sayısı yüksekliği bakımından İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. 18 illi Karadeniz Bölgesinde il başına düşen cami sayısı bin 329, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 708 olarak hesaplandı.
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BÖLGELERDE ÖNE ÇIKAN İLLER
Din İstatistikleri 2015'e göre, Bölgelerde en çok sayıda cami varlığına sahip olan İller Marmara Bölgesinde İstanbul 3.356, Ege Bölgesinde İzmir 1.885, İç Anadolu Bölgesinde Konya 3.161, Karadeniz Bölgesinde Samsun 2.698, Akdeniz Bölgesinde Antalya 2.207, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır2.011, Doğu Anadolu Bölgesinde de Erzurum 1.592 olarak belirlendi.
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EN AZ SAYIDA CAMİSİ BULUNAN İLLER
İstatistik sonuçlara göre, bölgesel ölçekte en az sayıda camisi bulunan iller ise Marmara Bölgesinde 163 camiyle Yalova, Ege Bölgesinde 553 camisiyle Uşak, İç Anadolu Bölgesinde 362 camisiyle Kırıkkale, Doğu Anadolu Bölgesinde 92 camisiyle Tunceli, Karadeniz Bölgesinde 540 camisiyle Gümüşhane, Akdeniz Bölgesinde 531 camiyle Burdur, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 217 camisiyle Kilis olarak tespit edildi.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİRLER İÇİNDE 14'NCÜ SIRADA
Türkiye'de Büyükşehir statüsünde yer alan 30 Büyükşehir'de 49 bin 564 cami yükselirken, Erzurum'un Büyükşehirler toplamında cami sayısı varlığı yüzde 3.21'e yükseldi. Erzurum nüfus bakımından kendisinden çok ileride bulunan illeri cami sayısı bakımından geride bırakarak 30 büyükşehir içinde 14'üncü sırayı aldı.
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BÜYÜKŞEHİR EN'LERİ
Büyükşehir statüsündeki 30 il içinde en çok sayıda camisi bulunan 5 büyükşehir İstanbul (3.356), Konya (3.161), Ankara (3.033), Samsun (2.698), Antalya (2.207) oldu. Büyükşehirler içinde en az sayıda camisi bulunan 5 il ise Hatay (1.058), Gaziantep (1.013), Malatya (962), Eskişehir (781) ve Tekirdağ (524) olarak sıralandı. Bölücü örgütle etkin mücadele sonrasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi cami sayısında ciddi bir artış olurken, yıllık artış oranı bakımından Şanlıurfa ve Diyarbakır ilk sırayı aldı.
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BÜYÜKŞEHİRLER CAMİ SAYISI DAĞILIMI
Cami sayısı bakımından Türkiye'de 15'inci olan Erzurum, Büyükşehirler içinde ise 14'üncü sırada yer buldu.
Büyükşehirler cami dağılımı;
İstanbul 3.356
Konya 3.161
Ankara 3.033
Samsun 2.698
Antalya 2.207
Ordu 2.083
Trabzon 2.023
Diyarbakır 2.011
Şanlıurfa 1.955
İzmir 1.885
Manisa 1.724
Bursa 1.723
Balıkesir 1.675
Erzurum 1.592
Mersin 1.542
Adana 1.433
Van 1.394
Kayseri 1.342
Kahramanmaraş 1.323
Sakarya 1.305
Denizli 1.205
KOCAELİ 1.205
Aydın 1.139
Mardin 1.139
Muğla 1.088
Hatay 1.058
Gaziantep 1.013
Malatya 962
Eskişehir 781
Tekirdağ 524
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.