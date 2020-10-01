Kocaeli’de kaç camii var, en fazla camii hangi ilçede?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren ekim ayının ilk haftasını 1986 yılında “Camiler Haftası” olarak ilan etmiş, o zamandan itibaren bu haftayı “Camiler Haftası” olarak kutlamıştır.

2003 yılından bu yana ise bu haftaya “Din görevlilerini” de ilave ederek “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlamakta.

Amaç, camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak…

Merak edilen soru şu;

Kocaeli’de kaç cami var?

Türkiye’de kaç cami var?

İşte cevabı…

87 bin 381caminin ibadet hizmeti verdiği Türkiye'de en çok sayıda camisi bulunan il 3 bin 356 camisiyle İstanbul oldu. TÜİK Din İstatistiklerine göre, en çok camiye sahip iller 15 il, İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Erzurum olarak sıralandı.

EN FAZLA CAMİ KANDIRA’DA

Kocaeli’de toplamda 1205 adet cami bulunurken, ilçe bazlı bakıldığında 256 cami ile en çok camiye sahip olan ilçe Kandıra… Kandıra’yı 240 cami ile İzmit ve 131 cami ile Gebze takip etti. En az camisi olan ilçe ise 41 cami ile Dilovası…

KOCAELİ’DEKİ CAMİLERİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

Başiskele 75

Çayırova 41

Darıca 49

Derince 75

Dilovası 31

Gebze 131

Gölcük 91

İzmit 240

Kandıra 256

Karamürsel 49

Körfez 84

Kartepe 83

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CAMİ SAYISI BAKIMINDAN İLLER SIRALAMASI

Türkiye’de en çok sayıda caminin bulunduğu il İstanbul olurken, en az sayıda cami varlığı bulunan iller Iğdır, Kilis, Yalova ve Tunceli olarak kaydedildi.

TÜRKİYE İLLERİ CAMİ SAYISI DAĞILIMI SIRAYLA ŞÖYLE:

İstanbul 3.356

Konya 3.161

Ankara 3.033

Samsun 2.698

Kastamonu 2.621

Antalya 2.207

Ordu 2.083

Trabzon 2.023

Diyarbakır 2.011

Şanlıurfa 1.955

İzmir 1.885

Manisa 1.724

Bursa 1.723

Balıkesir 1.670

Erzurum 1.592

Giresun 1.572

Mersin 1.542

Zonguldak 1.497

Adana 1.433

Van 1.394

Kayseri 1.342

Sivas 1.339

Kahramanmaraş 1.323

Çorum 1.320

Sakarya 1.305

Bolu 1.255

Kütahya 1.218

Denizli 1.205

Kocaeli 1.205

Afyonkarahisar 1.171

Tokat 1.168

Aydın 1.139

Mardin 1.139

Sinop 1.125

Muğla 1.088

Rize 1.063

Hatay 1.058

Gaziantep 1.013

Elazığ 981

Yozgat 976

Malatya 962

Karabük 952

Ağrı 905

Çanakkale 823

Bartın 797

Eskişehir 781

Adıyaman 760

Çankırı 737

Isparta 733

Bitlis 711

Artvin 696

Düzce 679

Amasya 679

Batman 666

Siirt 646

Muş 599

Bingöl 598

Aksaray 596

Erzincan 576

Osmaniye 573

Uşak 553

Gümüşhane 540

Burdur 531

Tekirdağ 524

Şırnak 521

Kars 509

Karaman 502

Nevşehir 499

Kırşehir 495

Hakkari 477

Niğde 427

Bilecik 418

Edirne 402

Kırıkkale 362

Kırklareli 298

Ardahan 275

Bayburt 252

Iğdır 252

Kilis 217

Yalova 163

Tunceli 92

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BÖLGELER CAMİ SAYISI DAĞILIMI

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi Sosyal Analizlerine göre, Türkiye'de en çok sayıda caminin bulunduğu bölge yine Karadeniz bölgesi oldu. Karadeniz bölgesini cami sayısı yüksekliği bakımından İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. 18 illi Karadeniz Bölgesinde il başına düşen cami sayısı bin 329, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 708 olarak hesaplandı.

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BÖLGELERDE ÖNE ÇIKAN İLLER

Din İstatistikleri 2015'e göre, Bölgelerde en çok sayıda cami varlığına sahip olan İller Marmara Bölgesinde İstanbul 3.356, Ege Bölgesinde İzmir 1.885, İç Anadolu Bölgesinde Konya 3.161, Karadeniz Bölgesinde Samsun 2.698, Akdeniz Bölgesinde Antalya 2.207, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır2.011, Doğu Anadolu Bölgesinde de Erzurum 1.592 olarak belirlendi.

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EN AZ SAYIDA CAMİSİ BULUNAN İLLER

İstatistik sonuçlara göre, bölgesel ölçekte en az sayıda camisi bulunan iller ise Marmara Bölgesinde 163 camiyle Yalova, Ege Bölgesinde 553 camisiyle Uşak, İç Anadolu Bölgesinde 362 camisiyle Kırıkkale, Doğu Anadolu Bölgesinde 92 camisiyle Tunceli, Karadeniz Bölgesinde 540 camisiyle Gümüşhane, Akdeniz Bölgesinde 531 camiyle Burdur, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 217 camisiyle Kilis olarak tespit edildi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİRLER İÇİNDE 14'NCÜ SIRADA

Türkiye'de Büyükşehir statüsünde yer alan 30 Büyükşehir'de 49 bin 564 cami yükselirken, Erzurum'un Büyükşehirler toplamında cami sayısı varlığı yüzde 3.21'e yükseldi. Erzurum nüfus bakımından kendisinden çok ileride bulunan illeri cami sayısı bakımından geride bırakarak 30 büyükşehir içinde 14'üncü sırayı aldı.

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BÜYÜKŞEHİR EN'LERİ

Büyükşehir statüsündeki 30 il içinde en çok sayıda camisi bulunan 5 büyükşehir İstanbul (3.356), Konya (3.161), Ankara (3.033), Samsun (2.698), Antalya (2.207) oldu. Büyükşehirler içinde en az sayıda camisi bulunan 5 il ise Hatay (1.058), Gaziantep (1.013), Malatya (962), Eskişehir (781) ve Tekirdağ (524) olarak sıralandı. Bölücü örgütle etkin mücadele sonrasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi cami sayısında ciddi bir artış olurken, yıllık artış oranı bakımından Şanlıurfa ve Diyarbakır ilk sırayı aldı.

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BÜYÜKŞEHİRLER CAMİ SAYISI DAĞILIMI

Cami sayısı bakımından Türkiye'de 15'inci olan Erzurum, Büyükşehirler içinde ise 14'üncü sırada yer buldu.

Büyükşehirler cami dağılımı;

İstanbul 3.356

Konya 3.161

Ankara 3.033

Samsun 2.698

Antalya 2.207

Ordu 2.083

Trabzon 2.023

Diyarbakır 2.011

Şanlıurfa 1.955

İzmir 1.885

Manisa 1.724

Bursa 1.723

Balıkesir 1.675

Erzurum 1.592

Mersin 1.542

Adana 1.433

Van 1.394

Kayseri 1.342

Kahramanmaraş 1.323

Sakarya 1.305

Denizli 1.205

KOCAELİ 1.205

Aydın 1.139

Mardin 1.139

Muğla 1.088

Hatay 1.058

Gaziantep 1.013

Malatya 962

Eskişehir 781

Tekirdağ 524