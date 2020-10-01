Uyuşturucuyla mücadelede güzel gelişme

Son yıllarda Kartepe’de uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atılıyor. İlçenin bir dönem en önemli sorunların biri olan uyuşturucu, son dönemde iyice etkisini azaltmış durumda. Tavizsiz şekilde bu işin üstüne gidilmesi şüphesiz bu başarıdaki en önemli etken. Neredeyse hepimizin çevresinde uyuşturucuya bulaşmış kişiler vardı. Konudan en çok şikayetçi olanlar ise anne babalardı. Çaresizce çocuklarının ölüme gittiğini gören ebeveynler, ne çocuklarına söz geçirebiliyor ne de onları bulundukları bataklıktan çekip alabiliyordu. Bu acıyı yaşayan onlarca aile vardı. Mutlaka halen daha büyük sıkıntı içinde olan aileler var. Çünkü uyuşturucuya bulaşmış ya da alışmış bir genci sosyal hayata kazandırmak öyle kolay iş değil! Dedik ya eskiye oranla bu illet ile ilgili azalma var.

Peki bu nasıl oldu, uyuşturucu kullanımı nasıl oldu da büyük bir düşüş gösterdi? Açıkçası bunun için görevini layıkıyla yapan idareciler bu başarıda en büyük pay sahibi desek abartmış olmayız. Demek ki birileri, bu işi kendine dert edinmiş, canı yanan ailelerin haykırışını duymuştu. Bunun için kolları sıvayarak taviz vermeden kararlılıkla olayların üstüne gittiğinde uyuşturucu sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Elbette bu işin kökü kuruyuncaya kadar üzerine gidilmeye devam edilecektir. Anne babaların duası ile toplumun huzur ve güvenini tesis etmede büyük pay sahibi olan başta Jandarma Komutanı Mehmet Demir olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Çalışkan, başarılı ve üretken kadrolara toplumun her alanında ihtiyaç olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk.

Yıldız Sunta yılbaşında açılabilir…

Kartepe’de 600’ün üzerinde kişinin çalıştığı Yıldız Sunta MDF Fabrikası uzun süredir faaliyette değildi. Yaşanan ekonomik ve yönetim krizi sonucu fabrika durma noktasına gelmiş ve işçiler de ayrılmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık 2,5 yıldır üretimin olmadığı fabrika geçtiğimiz günlerde Yıldız Entegre tarafından satın alınmıştı. Şimdilerde tamirat ve tadilat işlerinin olduğu fabrikanın yılbaşında yeniden faaliyet geçmesi bekleniyor. ‘Fabrikanın durmasıyla işten ayrılmak zorunda kalanlar yeniden işlerinin başına döner mi, hakları olup alacağını kovalayan kişilerin bu hakları ne olacak, taşeron değişikliği nedeniyle yine bir kesim işsiz mi kalacak, bunların akıbeti ne olacak?...’ gibi, üretimin başlamasıyla birlikte oluşacak bu tür soruların da cevap bulması gerekiyor. Zaten var olan sorun yumağına yenilerini eklemenin ne faydası ne de anlamı var…

Musa Coşkun’a değil, Çeviköz’e tepki gösterin!

Doğu Akdeniz’de çizmeyi aştık, Ege Adalarıyla ilgili “işgal” demeyin, adaların silahsızlandırılması filan diyen CHP Milletvekili Ünal Çeviköz’ün sicili epey kabarık. Özellikle milli meselelerde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Çeviköz, Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı karalama kampanyasının başını çeken isimdi. CHP’li vekil son olarak, ''Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'' diyor. Bu kabul edilemez. Bu ifadeler ile kendi partisinde bile eleştiri oklarının hedefi oldu. Ermeni Bakan ile neredeyse aynı ağzı kullanan Çeviköz’ün bu sözleri ittifak ortağı İyi Parti’den de ciddi eleştiri aldı. Bu eleştirilerden biri de İyi Parti Kartepe Kurucu İlçe Musa Coşkun’dan geldi. Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İyi Parti Millet İttifakı’nın yükünü daha fazla taşıyamaz, taşımamalıdır” diyerek çok sert göndermede bulunmuştu. Coşkun’un sözlerine özellikle CHP kanadından ciddi eleştiri geldi. CHP’liler Coşkun’a adeta ateş püskürürcesine eleştirdi. Bu eleştirileri görünce, CHP’lilerin kendi vekillerinin ne söylediğini bilmediğini düşündüm. Böyle bir meselede Ermeni Bakan ile aynı dili kullanmasından hiç mi rahatsızlık duymadı? Türkiye’nin milli konularda yaptığı hamlelere karşı bir açıklamasıyla gündeme gelen vekillerine birkaç kelime söylemek akıllarına gelmedi mi? Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye düşünmek mi yanlış oldu, yoksa tam tersi çıkışlarla gündeme gelmek mi? Bunu CHP’lilerin bir kez daha düşünmesi ve önce kendi içlerindeki yanlışları ortadan kaldırması gerekiyor. Yoksa bu gidişle değil iktidarı, ana muhalefet unvanını bile kaybetmiş olacak.