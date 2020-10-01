Cami ve görevlileri

Nerede bir cami görsem onu hayranlıkla seyrederim.

Minaresinden okunan ezanı can kulağıyla ve huşu ile dinlerim.

Hele ezan vaktinin makamıyla tegannîsiz okunuyorsa ona mest olurum.

Burada her vaktin ezanının bir musiki makamının olduğunu belirtmek isterim.

Bir sabah vakti saba makamıyla okunan ve bizleri uyandırarak ibadete çağıran ezanı kim dinlemek istemez.

Camilerimiz yerleşim yerlerinin süsüdür.

Bir yerde minare görünüyorsa şüphesiz o yer Müslüman toplumunun yaşadığı yerdir.

Bu nedenle halkımız, camilerimizi bulunduğu yerlerin tapusu olarak görmüşlerdir.

Ben camisiz ve ezansız bir yerde bulunursam sıkılırım.

Kendime camisi olan ve beş vakit ezanı okunan bir yerleşim yeri ararım.

Cami ve minaresinden okunan ezan bu kadar önemli olduğundan İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde bunu şöyle ifade etmiştir:

Bu ezanlar ki şehadetleri dinimin temeli

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Bir caminin avlusuna girdiğimde kubbesini ve minaresini hayranlıkla seyrederim.

Caminin mimari yapısı güzelse onu seyretmeye doyamam.

Tarihi özelliği varsa ona bakmaya daha çok kapılırım. Bazen bu hayranlıkla bakış uzun zamanımı alır.

Caminin avlusunda bulunan kanepeye oturur ve sanat eseri olan şadırvanında abdest alanları seyrederim. Onların abdest alırken dualar okumaları ve Allah’a teslimiyetleri beni mutlu eder. Kanepede otururken mutlaka yanıma bir dost gelip oturur.

Onunla dostça sohbet ederim. Konuştukça içim açılır.

Caminin etrafı çiçeklerle donatılmışsa onların kokusunu içime çekerim.

Caminin etrafı ağaçlandırılmışsa ağaçlarda ötüşen kuş seslerine bayılırım.

Hele bir de camiye dini temel bilgileri öğrenmek için gelen çocukların sesleri bu kuş cıvıltılarıyla karışmışsa değmeyin keyfime.

Caminin içine girdiğimde kürsüsünde konuşan vaizden dini bilgiler almaya çalışırım.

Hitabeti düzgün, konuşması bilgi yüklüyse ve toplumu kucaklayıcı ise onu dinledikçe daha çok dinleyesim gelir.

Bu arada konuşulan kürsünün, mihrabın ve minberin sanatkârane yapılarına da gözlerim ilişir. Caminin çeşitli yerlerine yazılmış ve camiyi süslemiş hat sanatının güzel yazılarını okumaya çalışırım. Manaları beni düşündürür.

Bazen mihrapta güzel Kuran okuyan hocayı zevk ve şevkle dinlerim.

Tecvidiyle ve makamıyla okuduğu Kur’an beni hem bu dünyayı ve hem de öbür dünyayı düşündürür. Kulağımızın pasını siler, kalbimizde huşu ve ihlas uyandırır.

Camiler herkese açıktır. Kapısında kimlik sorulmaz.

Dışarıda kavgalı olanları içerde barıştırır.

Hangi gruptan olursa olsun kubbesinin altında hepsini birleştirir.

Parti, tarikat ve ayrıcalık gözetilmez.

Cami görevlilerine gelince: Onların yaptığı görevler çok önemli ve kıymetlidir.

Camiye en erken gelen ve en geç giden onlardır.

Caminin bakımını ve güvenliğini sağlarlar.

Yetişkinlere ve çocuklara temel dini bilgiler verirler.

Doğanlar için isim koyma, ölenler için dini merasimler ile doğumdan ölüme kadar cemaatinin hizmetindedirler.

Dini nikâh kıymalar, taziyeler, küsleri barıştırmalar gibi birçok görevlere vardır onların. Yazın gecelerin kısalığından dolayı yatsı ile sabah arasında kalkamama endişesiyle doğru uyku bile uyuyamazlar.

Cemaatlerinin dertleriyle ilgilenir, sevinçleriyle sevinirler.

Camilerinin içini cemaatle doldurmak Avlusunda çiçek ve ağaçlarla ilgilenmek isterler hep.

Her sene Ekim ayının ilk haftasında yapılan camiler haftamız hayırlı, uğurlu olsun. Toplumumuza birlik-dirlik getirsin. İslâm’ın güzelliklerini ve özelliklerini yaşamamıza vesile olsun.