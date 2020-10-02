Futbolda da kadının adı yok: Sanki erkeklere daha az korona bulaşıyor

Erkeklerin futbol ligleri başladı…

Kadınlardan eser yok…

Süper Lig…

1.Lig…

2.Lig…

3.Lig…

Derken…

4 ligde de neredeyse devre arasına yaklaşıyoruz…

Ya kadınlar ligi…

Futbolda mili takımı da bulunan kadınlar liginin, böylesine arka plana itilmesi ne anlama geliyor ?..

Bu kendisini sülalesinden dolayı çok sevdiğimiz covid, kadınlara daha mı çok bulaşıyor ?..

Süper Lig ise Süper Lig…

Kadınların da en üst ligi var…

Ekim ayına girdik…

Hala toplantıyı yapacaklar da…

Kararlar verilecek…

Dünyada kadınlara milli takımda eşit ücret verilmesi kararı bile alınmışken…

Biz yaya yol alıyoruz…

Ben hep diyorum…

Bu ülkede 2020’de de kadının adı yoooook…

Erhan Altın ve anılarımız…

Gazetemizin eski yazarlarından, Türkiye’de ‘Yumruk şovun babası sayılan, ‘Gol Kralı’ filminde bile rol almış olan Erhan Altın, 90’larda gazetemizde yazarlık yapıyordu.

Bir yazısı elimize ulaşmadı… (O zaman kağıda yazılıyor, gazetede de diziliyordu. Öyle internet falan hak getire…)

Hemen aradım telefonla, (tabii ki ev telefonuyla)…

Yenge çıktı telefona ve ‘Evde havagazı patladı, Erhan’ı hastaneye kaldırdık. Eli yüzü yandı” dedi… Şok olmuştum…

Kozluk’ta oturuyordu…

Biz ise sanayideydik…

Sayfalar nedeniyle hastaneye zor yetiştik...

Ele yüzü sargılar içindeydi ve karşımıza ne çıkacağını bilmiyordum…

Yıllarca yüzü beyaz-sarı şekilde gezdi…

Sonra da çakı gibi hayata tutundu…

Çok çok güçlüydü ve yaşam sevinci çok yüksekti… Bunun için de direndi…

Başardı…

Şimdi yıllar sonra yeniden takımın başına geçti…

Hayırlısı olsun bakalım !.. Beraber jübile yaptıkları Zeki Kaya ile birlikte ben de onlarla tesis tesis gezmiştim…

Florya, Fulya ve Dereağzı’nda ünlü oyuncularla tanışmıştım onlarla beraber jübile davetiyesini dağıtırken…

Şimdi bu ikilinin başarılı olacağına inancım tam…

Yeter ki kent içerisinde, eski arkadaşlarından köstek değil, destek gelsin…

Karikatür

Konuşan

BAYRAM OLGUN- Ah be Manisa, sonunda bayramın oldu işte !..

Efsane

“Şutların ne kadar sertse, rakiplerin o kadar zayıftır.”

-Emre Belözoğlu-