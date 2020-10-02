Peynir gemisi!

Geçen pazar günü TV kanallarından birinde, çevre konusunda çok aktif ünlü bir vakfın üst görevlisi bir bayanın konuşmasına rastladım. Konuşmasının bir yerinde “Doğa üzerinde en büyük baskı yoksulluktan geliyor” dedi. Anladım ki aklı yakacak odun için ormanlardan odun kesen fakir orman köylülerinde kalmış. Bu ülkede yasal düzenlemeler yüzünden doğada olan tahribattan haberi yok…

Yoksulluğun doğa üzerinde baskısı kesinlikle oluyor. Bunu söylemek için yüksek tahsilli filan olmak gerekmiyor. Ama yoksulluk neden en başta yer alıyor acaba!

Tabii!...Fakirliğin gözü kör olsun! Türkiye’de kötü olan her şey fakirlerin ürünüdür!

Doğanın tahribinde en fazla etkilenen olduğundan hareketle ormanları örnek alalım:

Sayın bayan… Çok merak ediyorum; acaba siz Orman Kanununun 1.maddesinde yazılı olan “Orman tarifini” okudunuz mu? Bu son derece iptidai tarifin sonucu olarak kanunda, ormanların tahribine neden olan maddeler olduğunu gördünüz mü?

Bu kanunun, dünyada funda ve makinin toprak erozyonuna mani olmadığını belirten tek örnek olduğunu biliyor musunuz?

Aynı kanun sayesinde (madde 16. Değişik birinci fıkra: 10/ 6/2010-5995/19 md) devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri (meşçere: orman alanlarında sınırları belirli orman parçalarıdır), gen koruma alanları, muhafaza ormanları, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesine izin verilebildiğini, bu yüzden bir yerdeki orman ağacı türünün “kökünün kazınabileceğini !” fark ettiniz mi?

Bu 16. maddeye dayanılarak altın için, dünya yüzeyinde bulunduğu tek yer olan Kazdağları’nda endemik tür Kazdağı Göknarı (Bilimsel adı ; Abies nordmanniana subsp. equi-trojani) ormanlarının mahvedildiğini bilmiyor musunuz? Halk bu konuda Kazdağlarına kadar giderek itirazlarda bulunurken siz vakıf olarak, bu “endemik oluşa” dikkat çektiniz mi? Bu durumu öncelikle ortaya koydunuz mu?

“Böyle Orman kanunu olmaz” diye sesinizi yükselttiniz mi?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, virüs salgınının çıktığı günlerde, (26 Mart 2020) bütün teşkilatına tamim edilen Özel Ağaçlandırma Yönetmeliğinden haberiniz var mı?

Bu yönetmelik çıkar çıkmaz 21 000 kadar kişi ve kurumun “ağaçlandırma sevdası! ile Orman Genel Müdürlüğüne adeta üşüştüğünü duydunuz mu? Çıkan bu yönetmelikle müracaat eden yoksulların!...özellikle sahillere bakan alanlarda, ormanı ortadan kaldırıp içinde villalar olan meyve bahçeleri kurabileceklerini anladınız mı?

“Böyle Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği olmaz” diye beyanlarda bulundunuz mu?

Sayın bayan..TV programında çok doğru söylediniz.! “Doğa üzerinde en büyük baskı yoksulluktan geliyor!” Çünkü çevrenin tamamen tahribine bile neden olan bu tür kanun ve yönetmelikleri yoksullar hazırlıyor !…

Bakalım peynir gemisi daha ne kadar yol alacak…