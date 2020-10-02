‘İki devlet tek millet’ sloganı hatalı mı?

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasıyla ilgili bir açıklama yaptı…

Kavas, Ermenistan’ı kınadı…

Farklı bir slogan gerçekleştirdi.

ADD İzmit Şube Başkanı Kavas’ın açıklamasını birlikte okuyalım;

“26 Şubat 1992 tarihinde 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşayan ve Azeri siviller Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmiştir.

**

Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır.

1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur.

Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür.

Hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.

**

Bu katliama ne yazık ki batı dünyası tarafından neredeyse hiç tepki gösterilmediği gibi, kardeş ülke Azerbaycan suçlanmaya çalışılmıştır.

Emperyalist batı Hıristiyan kimliğini göstererek, sağduyuyu bir kenara itip, son derece haklı olan kardeş Azerbaycan’a cephe almıştır.

Emperyalist batının gerçek yüzü budur.

**

Şüphe yok ki, Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir.

Canımız, kanımızdır.

Başka şekilde düşünmemiz mümkün değildir.

**

Fakat “İki Devlet Tek Millet” sloganını eksik görüyor ve hatalı buluyoruz.

Doğrusu “ÜÇ DEVLET TEK MİLLET” olmalıdır.

Azerbaycan derhal KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNİ (KKTC) TANIMALIDIR. Doğrusu budur.

**

Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Azerbaycan’a sesleniyoruz;

--- Can kardeşimiz Azerbaycan’ın sayın Devlet Başkanı İlham Aliyev; Asırlarca çektikleri eziyetin ve yaşadıkları katliamların sonucunda 1974 yılında kazanılan zaferle bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini vakit geçirmeden tanıyın.

Ve buradan halkımıza sesleniyoruz;

--- Hep birlikte Azerbaycan Devlet Başkanına KKTC.’ni tanımaları için mesaj gönderelim.

Temel Sloganımız “ ÜÇ DEVLET TEK MİLLET’tir.

Ermeni katliamını ve onları destekleyen emperyalist güçleri şiddetle kınıyor, ADD adına hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz.

**

ADD’nin “Üç Devlet Tek Millet” sloganını destekliyorum…

Bu tür bir slogan, KKTC’yi de içine kadar ve daha güçlü bir slogan olur.

Azerbaycan’ın 1985 yılında kurulan KKTC’yi devlet olarak tanıması da tartışılmalı.

Xxxxxxxxxxxxx

İYİ Parti Kartepe’de herkes Sefa oldu!

Geçtiğimiz ay İYİ Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları, ilçedeki genç işadamlarını ziyaret etti. Fotoğrafları paylaştı. İddialara göre bu fotoğraflar yüzünden işyerlerinde gençlere mobing uygulandı. İddiaya göre İYİ Parti’ye uyu olduğu için Sefa Aktoprak, işten çıkarıldı. Önceki gün İYİ Parti’de üye katılım töreni yapıldı. İşten çıkarmaya tepki olarak yeni üyelere Sefa Aktoprak’ın maskeleri dağıtıldı. Tepkinin en güzelini gösterdiler.

xxxxxxx

Şifalı Balkonlar Projesi beğenildi

COVID19 salgını nedeniyle aylardır evlerinde kalan yaşlılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Şifalı Balkonlar” projesiyle bir nebze olsun rahat nefes alacak. Kocaeli genelinde apartman dairesinde yaşayan yaşlılara, 2250 kasa tıbbi aromatik bitki dağıtılarak yalnızlık algılarının değiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ilk kasa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ilkokul öğretmeni Hatice Tunay’a verildi. Güzel bir proje, yaşlılar en azından bir meşguliyet buldu.

Xxxxxxxxxxx

Mobil Kısırlaştırma Aracı, iş başında

Büyükşehir Belediyesi “Mobil Kısırlaştırma Aracı” geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak kedilerine ücretsiz rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Mobil Kısırlaştırma Aracı, randevu sistemi ile çalışıyor. Sokak kedileri için kısırlaştırma talep eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi numarasını aramaları ya da mobil kısırlaştırma aracının telefonu olan 0549 781 39 63 aramaları yeterli. 2014 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Mobil Kısırlaştırma Aracı’nda 7 bin kedi kısırlaştırıldı. Bunun yanı sıra 3 bin 800 sokak kedisi sahiplendirildi. Bin 800 kediye çeşitli tedavi işlemleri uygulandı. Hayvanları korumak güzel, bir de şu sokak köpekleri ile ilgili bir çözüm bulunsa iyi olur. Zira ilimizin dört bir yanından sürekli sokak köpekleriyle ilgili şikayetler geliyor.

XXXXXX

Migros’tan tarım belgeseli

Migros, Anadolu’nun zenginliklerini anlatan destansı bir belgesel hazırladı. Belgeselde Anadolu’nun bugüne kadar hiç yerde gösterilmemiş eşsiz görüntüleri izleyicilerle buluşacak. Bilim insanından uluslararası tarım otoritelerine kadar birçok değerli ismin görüşlerine yer verilen belgeselin seslendirme ve sunuculuğunu Kıvanç Tatlıtuğ üstlendi. Migros Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamada “Bu filmle 7’den 70’e toplumun her halkasının tarım konusundaki farkındalığını artırmak, daha çok gencimizi tarıma davet etmek istiyoruz” denildi. Çok güzel bir proje, tarım olmadan kalkınma olmaz… Türkiye, kendi kendine yeten bir ülke olmak istiyorsa, her daim tarıma destek vermeli.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trabzonlulardan ‘Kan Dostum’ kampanyası

Darıca Trabzonlular Derneği, Türk Kızılayı Darıca Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi. ‘Kan Dostum’ kampanyası altında bugün 13:00-19:00 saatlerinde Hocaoğlu Shell Petrol İstasyonu önünde kan bağışı alımı yapılacağını duyurdu. Dernek Başkanı Umut Sağlam, “ Dernek olarak COVİD 19 farkındalık saha çalışması yapacağız. Cumartesi günü 13:00 - 19:00 saatleri arasında kuracağımız standımız da maske dağıtıp, kan bağışında bulunacağız, Bütün hemşerilerimiz programımıza davetlidir.” dedi. Pandemi sürecinde sağlıkla ilgili yapılacak her türlü etkinlik ve kampanyaya destek vermek lazım. Darıca Trabzonlular, güzel bir kampanyaya imza attı…

Xxxxxxxxxx

Azeriler, Türkiye’ye minnettar

Azerbaycan-Ermeni arasında yaşanan cephe savaşında Türkiye’den sağlanan kamuoyu desteğinin Azerbaycan’da özgüven artışı sağladığını belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bu kamuoyu desteği, vatan topraklarının kurtarılması için çok önemli manevi destek oluşturmaktadır, Türkiye’ye minnettarız” dedi. Bizler Azerbaycan ile “İki devlet, tek milletiz”… Bunun için Azerilere her türlü desteği vermeliyiz.