Teşekkürler Türkiye Teşekkürler  Kocaeli

Hem kardeş hem de dost olmak tamda budur.

“Bir Millet İki Devlet” ruhu da budur.

Soykırımcı, işgalci, emperyalist ülkelerin kuklası Ermenistan, Azerbaycan'ın en zayıf anında Rusların desteği ile Azerbaycan topraklarının % 20 sini işgal etmişlerdi.

Hala yeni yerleri işgal etmek için birçok kez saldırılar düzenlediler.

İşgal edilen yerleri sulh yolu ile geri almanın uğraşısını veren Azerbaycan'ın sabrı taşarak haklı olarak karşı saldırıya geçti. İşgal edilen yerler tek tek geri alındığı gibi Ermeniler büyük kayıplar vermeye devam ediyorlar.

Midyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olacaklar inşallah.

Kardeşlerimize Türkiye olarak topyekun eşi ve benzeri olmayan bir destek verilmektedir.

Gurur duyarak Kocaeli' deki desteklerden örnekler vereceğim.

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1) İYİ PARTİ Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynalı ve yönetim kurulu.

2) Kocaeli Ülkü Ocakları Yunus Emre Kut ve Burak Dalan, Çetin Keskin, Osman Öztürk ve Turgut Öztürk.

3) Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç ve Başkan Yardımcıları Alptekin Cevherli, Emin Birlik ve Orhan Sarısüleyman.

4) Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü ve teşkilatlarından 50 kişinin katılımı.

5) Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği heyet halinde.

6) İYİ Parti Kocaeli İl Yönetimi Güner Çiçekli ve beraberindekiler.

7) İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve başkan yardımcıları ve meclis üyeleri desteklerini bildirdiler.

7) Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği, İhsan Atmaca ve arkadaşları.

8) Gaziler Derneğinden Başkan Nurettin Sağlık ve arkadaşları.

9) İki dönem Kocaeli Milletvekili olan İsmail Kalkandelen abimiz.

10) Önceki dönem Körfez Belediye Başkanı olan İsmail Baran bey.

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Adlarını yazmada unutabilirim endişesi ile de yazamadığım yüze yakın dostlarımız telefonla arayarak can Azerbaycan'a gönüllü asker gitmek dahil olmak üzere destek olmaya hazır olduklarını söylemektedirler. Destek ziyaretinde bulunmak isteyen birçok kişi, kurum ve kuruluşlar var.

Destek ziyaretine gelen yukarıda sıraladığımız her bir kurum, kuruluş temsilcilerine bütün kalbimizle;

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimiz ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuz adına minnet duygularımız ile çok teşekkür ediyoruz.

Başarı birlikteliğimizdedir.