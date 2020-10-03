Kocaelispor’da yepyeni bir 66 ruhu yakalanıyor…  

80’leden Erhan Altın…

2000’lerden Ercan Ağaçe…

2010’lardan Taner Gülleri…

Ve tabii ki Zeki Kaya…

10’ar yıl arayla Kocaelispor’a üstün hizmetleri olmuş ve isim yapmış antrenörlerimiz…

Şimdi bir araya geldiler…

Tabii ki Selahaddin Dinçel’den daha iyi işler yapacaklar…

Tabii ki İsmet Taşdemir, Osman Özköylü, şu bu…

Hepsinden daha iyi biliyorlar bu kenti…

Kentin yapısını…

Taraftar grubunu…

Bu hocalar bu gece, Kocaeli Stadı’nda ilk kez bir araya gelecekler…

Çünkü hepsi de birer İsmetpaşa efsanesiydiler…

Alikahya’da yepyeni bir fırtınanın başlangıcı olacağını hissediyorum…

Bu takım Çorum karşısında galip gelecek ve belki de patlama yapacak…

Bekleyip görelim…

Tüm dualarımız onlar için…

En başta, 80’lerdeki gerçek taraftarlar ve futbolcu arkadaşları Erhan ve Zeki’ye destek olmalılar…

Bu artık bir onur mücadelesi oldu…

Bu takımın öyle ya da böyle 1.Lig’e yükselmesi lazım…

Lige şimdi başlıyoruz…

Haydi bakalım hayırlısı…

Kurtar: Erhan iyi seçim oldu

Kocaelispor’un efsane ve rekortmen teknik adamı Güvenç Kurtar (Puan ve gol rekorunda en çok Selahaddin Dinçel yaklaşmıştı ama rekoru kıramadı) Erhan Altın’ın göreve gelmesine sevindiğini dile getirdi. Eski yardımcısına başarılar dileyen Kurtar “Erhan şu ortam için iyi bir seçim” derken, desteklerinin de devam edeceğini söyledi…

90’lı yıllarda adım adım takip etmiştim kendisini…

Hani neredeyse meslektaşlarımız “Güvenç hocanın oğlu” lakabını takmıştılar bana ve gerçekten de çok hoşuma gitmişti…

Geçekten benim içi çok ayrı bir ağabeyimdir Güvenç Kurtar...

Onu İzmitli oluşuna ve inandığını başarmasına tanıklık ettim…

Ben de bir gazeteci olarak ona hep destek verdim…

Nitekim, ondan daha büyük başarı getiren hiçbir hoca olmadı bu memlekette…

Onun 90’ardaki başarısını şimdi lir kulüp antrenörü yapsa, memleketin arısı satın alırdı…

O üç beş kuruşta kaldı…

Hep buna yanarım…

Hoca en zor zamanlarımda yanımda olmuştur…

Ben de ona hizmetimi tam yerine getirmişimdir…

Baba dostum Güvenç hocamın, uzun süredir sessizliği ise beni gerçekten üzüyor…

Bu işte bir yanlışlık var diyorum…

Ama elbette hak yerini bulacaktır…

Geçtiğimiz günlerde yine her zamanki gibi samimi ve can-ı gönülden Erhan Altın ağabeye başarılar dileyen hocamla en kısa zamanda bir araya gelip anılarımızı yâd etmek istiyorum…

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

“Yalnızca topu gerçekten hissedebildiğinde, ona istediğin her şeyi yaptırabilirsin”…

-Kaka-

KONUŞAN FOTO

GÖKDENİZ: Yaaaa, bu Tamer hoca Selahaddin hocanın neyi oluyor acaba ? Bu da beni hep son dakikalarda oyuna sokuyor.