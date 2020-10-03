Karamürselli İŞ Adamları…

Özellikle çoğunluğu İstanbul’da olan Karamürselli işadamları,

Karamürsel’e vefa borçlarını ödemek için bir araya geliyor.

Teklifin fikir babası Karamürselli “Elektrik Malzemeleri sahibi, Elektrikçi” Ali Konuş’un oğlu Semih Konuş ve Meşhur Karamürsel Sepetçisi Ali Koygun…

Amaçları Karamürsel’e ve Karamürselliye hizmet olan kuruluş şu anda filizlenmiş, yapılanma aşamasında.

Karamürsel aşığı ve Karamürsel’in gelişimi için Karamürsel dışında iş yapan KARAMÜRSELLİ İŞ ADAMLARINI bir araya getirmeye çalışan bu 2 isim şu ana kadar yaptıkları ilk toplantıda çoğu Karamürsellinin isimlerini bile bilmedikleri Karamürselli iş adamlarını bir araya getirmeyi başardı.

Her olay ve kuruluşta olduğu gibi bu 2 Karamürselli iş adamının faaliyetine KULUP bulmak için KULUP ustaları maharetlerini sergilemekte gecikmedi!

Kimi Semih Konuş’un “Milletvekilliği” hevesi için, kimi Karamürsel Sepetçisi Ali Koygun’un reklam peşinde koştukları için böyle bir kuruluşu gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Tıpkı kedinin uzanamadığı CİĞERE “Murdar!“ dediği gibi…

Tüm bu karşı tavırlara rağmen Karamürsel sevdalısı 2 genç iş adamı yılmadan, söylemlere aldırış etmeden inandıkları AMAÇ için ve özellikle Karamürsel için yollarına devam ediyor.

İKİNCİ toplantı Karamürsel’de, Karamürsel dışında faaliyet gösteren şu isimlerle “TANIŞMA ve DEĞERLENDİRME” adı altında 2’nci toplantısı ile gerçekleştirecek.

Turusan BAĞCI / Öğr. Gör. Dr. Sigorta Yön. Kur. Bşk. NEF Evparsay Yönetim Kurulu üyesi,

Coşkun ALDEMİR / Pro İTS A.Ş. SanBo Rabet Yönetim Kurulu Başkanı,

Celal OKTAY / Fastad Genel Müdürü,

Hakan YAZICI / Granart Yönetim Kurulu Başkanı,

Celal ÖZEL / Yabeltaş ve Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,

Yıldıray GÖKKAYA / EMY Medya Yönetim Kurulu Başkanı,

Tümay GÖKKAYA / BMT Yapı Yönetim Kurulu Başkanı,

Nadir ÖZKILINÇ / Nadiroil Akaryakıt A.Ş. Yön. Kur. Başkanı,

Orkun ÖZGENCİL / DCD. Enerji Yönetim Kurulu Başkanı,

Serhat Yıldız / Mali Müşavir,

Hayrettin Gündüz / Diş Hekimi,

Bekir SARI / Belsa Elektrik A.Ş. Yön. Kur. Bşk.,

Ömer ÖZDEMİR / Ülke A.Ş. Genel Müdürü.

Birçok Karamürsellinin belki de ilk kez isimlerini duyduğu bu şahıslar, Karamürsel’e Can, Kan, UMUT vermek için önümüzdeki günlerde Karamürsel’de toplanacak ve Karamürsel’de faaliyet gösteren Karamürselli iş adamları ile bir araya gelip tanışacak ve kuruluş çalışmalarını değerlendirecek.

AÇLIK KARAMÜRSEL SINIRINA DAYANDI

Bu sütunda, Karamürsel sınırlarına dayanan AÇLIKLA ilgili bir fotoğrafı göreceksiniz.

Bu fotoğraf hiçbir kurgu yapılmadan, fotomontajsız, orijinal olup, duyarlı güvendiğim bir dostum tarafından önceki gün bana gönderilmiştir…

Hani her gün “pahalılıktan” söz edilirken, vatandaşın mağdur durumu anlatılırken birilerinin ısrarla “Böyle bir durum yok, vatandaşımız refah içinde, bolluk içinde yaşamını sürdürüyor!” diyenlere,

Çöp konteynırlarından ekmek toplayanlar var diyenlere,

“Vatan Haini!”

diyenlere KAPAK olsun diyerek kullanıyorum.

Açlık uzaklarda değil bakın bu fotoğrafa, AÇLIK Kocaeli’nin turistik ilçesi KARAMÜRSEL’in kapısına,

Kaytazdere’den dayanmış, vatandaş Devlet yolunun ortasında bunca taşıtların arasında açtığı “AÇLIK” pankartı ile AÇIZ (!) diyor.

Araçlarında, AÇ insanların bu durumunu görenler üzülüyor, fotoğraflarını görüntülüyor.

Vatandaşların gördüğü bu “AÇIZ” diye Devlet yolunda dilenen, feryatlarını pankartlarla dile getiren insanları acaba. DEVLET, YETKİLİLER görmüyor mu?



NOT. İşadamları ve AÇIZ fotoğrafları yazının içine girecek.