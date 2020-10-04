Dövizdeki artışa bakmayan Bakan!..  

Ekonomik düzenin temel belirleyicisi öncelikle ÜRETİM, sonra İSTİHDAM ve TÜKETİM düzeyidir.

Bir de, ulusal paranızın değeri…

Ülkenizde;

· “üretim ekonomisi” varsa,

· İSTİHDAM sorunu yaşamıyorsanız,

· ürünlerinizi başka ülkelere satabiliyor ve döviz cinsinden gelir sağlayabiliyorsanız, “dış açık” vermiyorsanız,

· iç pazarda istikrarlı bir “tüketim artışı” varsa,

· BÜTÇE açık vermiyorsa,

· “DIŞ BORÇ” tuzağı içinde değilseniz,

· “Planlı bir ekonomik düzen” işliyorsa,

Ülke ekonomisi iyi yoldadır.

Ulusal paranızın değeri de yabancı paralar karşısında güçlüdür!

Ya da;

· “Üretim ekonomisi” yerine “kent rantlarını yağmalama” düzeni egemense,

· Üreticiyi değil, İTHALAT LOBİLERİNİ destekliyorsanız,

· Esnaf kepenk kapatıyor, sanayici iflas ediyor, çiftçi ekip biçmekten, besici üretmekten vazgeçiyorsa, emekçi aldığı ücretle, emekli eline geçen maaşla geçinemiyor ve sürekli yoksullaşıyorsa, TÜKETİM de hızla düşecek, İŞSİZLİK artacaktır.

Bu koşullarda ise, ekonomik düzenin iyi yolda olduğunu söylemek kocaman bir yalandır!

Bu ülkeyi YAP-İŞLET-DEVRET modeli “otoyol, köprü, tünel, havaalanı ve Şehir Hastanesi” projeleriyle DOLAR BAZINDA büyük borç yükü altına soktular.

Bu yüzden, dolar arttıkça, BORÇ da artıyor!

Bu ülke, enerjide yüzde 93 dışa bağımlı. Bu nedenle, dolar bazında doğalgaz ve akaryakıt ödemeleri yapıyoruz. Dolar arttıkça, borcumuz da artıyor!

Bu ülkede, sanayi üretiminde hammadde ve ara ürün girdisinin yüzde 50’den fazlası dış alıma yani ithalata dayanıyor. Dışarıdan gelen ürünlerin maliyeti arttıkça, ürettiğimiz ürünlerin de satış fiyatları artacaktır. Bu koşullarda iç piyasada da dış piyasada da talep azalacak, sanayici zarar edecektir!

Bilimsel ve teknolojik alanda “AR-GE” yani “Araştırma ve Geliştirme” çalışmalarına yeterli kaynak ayırmayan bir ülkeyiz. Bu nedenle, yabancıların ürettikleri bilgisayarlara, akıllı cep telefonlarına, otomobillere, uçaklara ve diğer teknolojik ürünlere dolar ölçüsünde bedel ödüyoruz.

Daha da acısı ve utanılası olan, Konya büyüklüğündeki ülkelerden tarım ürünleri ve hayvan ithalatı yapıyoruz! Bu ticaret de Dolar ya da Euro cinsinden yapılıyor!

Şimdi, bilgi-akıl-mantık ve insafla düşünelim;

Böyle bir ekonominin hayırlı bir geleceği olabilir mi?

“Hazine ve Maliye Bakanı” Albayrak, yeni 3 yıllık ekonomi paketini ve hedefleri açıkladı.

Ancak, ciddi ekonomi uzmanlarınca inandırıcı bulunmadı!

Çok daha önemlisi; kur artışları ile ilgili olarak; “HİÇ ORAYA BAKMIYORUM” dedi!?

Ülkemizin Dolar ve Euro ile olan ekonomik ilişkisini bilen her insan için şaşkınlık verici bir yanıt değil mi bu?

HAZİNE, özellikle kısa vadeli dış borçları ödemek için içte ve dışta yeni borçlar arıyor!

Dış borcumuz, ulusal gelirimizin yüzde 40’ını geçmiş!

Geçmediğimiz otoyollara, köprülere, havaalanlarına ve Şehir Hastaneleri’ne “Dolar” bazında sürekli ve yüklü ödemeler yapılıyor.

Somut bir örnek; Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile yaptırılan Zafer Havaalanı müteahhidine, 2020 yılı için 601 bin 706 yolcu garantisi verilmiş. Gerçekleşen yolcu sayısı ise 4 bin 746’da kalmış!

Yanılma payı yüzde 99 olmuş! Bu kadar büyük yanılma payı olur mu?

Aradaki farkı Hazine’den ödeyeceğiz! Yani, vatandaşın vergilerinden!

Doğalgaza, akaryakıta, içkiye, elektriğe, trafik cezalarına, motorlu taşıt vergilerine ve daha pek çok ürün ve hizmete neden büyük zamlar yapılıyor, anlıyor musunuz?