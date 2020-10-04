Türkiye’yi keyfi yönetmek için önce Devlet Planlama Teşkilatı’nı kapattılar

Eğer kapatılmasaydı, bugün Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) 60’ıncı kuruluş yıldönümü olacaktı.

5 Ekim 1960 yılında kurulmuştu DPT.

Önemli bir misyonu vardı.

Görevi, devletin ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerini belirlemek için çalışmalar yapmaktı.

Ülkenin geleceğini planlamaktı.

Hükümetçe konulan hedefleri gerçekleştirmek için “yıllık, 5 ve 10 yıllık planlar” hazırlamaktı.

Eskiden Türkiye’nin yatırımları bir kişinin direktifleriyle değil, DPT’nin planlaması doğrultusunda yapılırdı.

Öncelikler belirlenirdi…

Fizibil olup olmadığı tartışılırdı…

Yatırım kaynağı netleştirilirdi…

Devletin ve milletin çıkarı daima ön planda tutulurdu.

Yatırımlar konusunda hükümet ve planlama bürokratları uzun uzadıya tartılırlardı.

Yatırım için planlama uzmanlarının ikna olmaları şarttı.

DPT’den geçmeyen yatırım, asla yapılamazdı.

Peki, ne oldu Devlet Planlama Teşkilatı’na?

2011 yılında AKP tarafından kapatıldı.

Her şeyi “tek kişi” bildiğinden, her şeye “tek kişi” karar verdiğinden, DPT’nin artık işlevi kalmamıştı.

Tamam da, DPT’nin çalışmasına benzer bir çalışma günümüzde yapılmıyor mu?

Yapılmıyor…

Olup bitenleri çoğu kez AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dinliyoruz.

Üç ayda bir de damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çıkıyor “Yeni Ekonomi Programı”nı açıklıyor, hepsi bu kadar.

Oysa Devlet Planlama Teşkilatı, yaşamsal bir kurumdu.

Kapatılmasaydı…

Uzmanların hazırladığı kalkınma planları rafa kaldırılmasaydı…

Emin olun Türkiye bugün farklı bir noktada olurdu.

Ama DPT, bugünkü iktidarın “keyfi karar ve uygulamaları” karşısında bir engeldi.

Bu nedenle kapattılar.

Örnek mi istiyorsunuz.

Eğer Devlet Planlama Teşkilatı kapatılmasaydı…

*Hani “araç geçiş garantili” şu köprüler var ya, bunların hiç biri yapılamazdı.

*Yine “hasta garantili” Şehir Hastaneleri’nin yapımına izin verilmezdi.

*Zafer Havaalanı gibi “yolcu garantili” yatırımlar engellenirdi.

*Salt dünyaya böbürlenmek için dünyanın parası akıtılan İstanbul Havaalanı, inşa edilemezdi.

*İstanbul için bir felaket projesi olan “Kanal İstanbul”u kimse ağzına alamazdı.

Daha hangi birini yazayım?

Özetle, AKP iktidarının bugüne kadarki “rant ve israf projeleri” gerçekleşemezdi.

“Plansız” bir devlet olur mu?

Devlet, “günlük kararlarla” yönetilebilir mi?

Devlet, bir kişinin aldığı kararlarla yol bulabilir, yol yürüyebilir mi?

Türkiye’yi keyfi yönetmek için kapattılar DPT’yi.

Bakın Türkiye’ye!

Tarımda bir planlamamız var mı?

Sanayideki planlamamız ne?

Turizmde nereye gidiyoruz?

Eğitim sistemimiz, ülkemizi nereye götürüyor?

Sağlıkta önemli olan “insanları sağlıklı yaşatmak” mı, yoksa “hasta tedavi etmek” mi?

Denizcilikle ilgili herhangi bir planımız var mı, hedefimiz ne?

Sporda ülke olarak nasıl bir sonuca ulaşmak istiyoruz?

Var mı bu konularda gerçekçi hedeflerimiz?

DPT’den önce, DPT’den sonra

Planlı kalkınma dönemlerinde, bakanlık bütçeleri Devlet Planlama Teşkilatı’nın hedefleri doğrultusunda belirlenirdi.

Ya bugün?

Devletin kaynakları, “siyasi hedef” doğrultusunda paylaştırılıyor.

Devlet ve toplum “dinsel” bir yapıya dönüştürülmek istendiğinden, en fazla para Diyanet İşleri Başkanlığı’na!

Diyanet’in bu yılki bütçesi, 11.5 milyar lira.

16 bakanlığın 8’inden daha fazla bütçeye sahip.

Hangi bakanlıklar mı bunlar?

*İçişleri Bakanlığı…

*Tarım ve Orman Bakanlığı…

*Ticaret Bakanlığı…

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı…

*Dışişleri Bakanlığı…

*AB Bakanlığı…

*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı…

*Kültür ve Turizm Bakanlığı…

Bu bakanlıkların bütçe büyüklükleri, Diyanet’in gerisinde.

Bunun bir mantığı olabilir mi?

Türkiye, bilimsel doğrularla çalışarak ve üreterek kalkınıp çağdaş bir ülke mi olmak istiyor, yoksa “dinsel bir devlet ve toplum yapısıyla” Ortaçağ karanlığına mı gömülmek isteniyor?

İktidarın hedefinin ikincisi olduğu kesin!

Türkiye bugün ekonomik, sosyal ve kültürel yönden çıkmaz içindeyse; bunda Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılmasının etkisi büyük.

DPT, bilinçli bir şekilde kapatıldı.

DPT, bilinçli bir şekilde yok edilen devlet kurumlarından biri.

Kurumları ve kuralları yok edip, devleti teslim aldılar.

Bugün “kurumsuz” ve “kuralsız” devlet yönetmenin sıkıntılarını yaşıyoruz.

Eğer kapatılmasaydı, bugün Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü olacaktı.

2011 yılında kapatıldı, devletimiz 9 yıldır “plansız”!