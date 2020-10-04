Vatandaş soruyor, Hereke Semt Polikliniği neden kapalı?  

Sevgili okurlar…

Hereke Semt Polikliniği ile ilgili daha önce birçok yazı yazdım…

Her yazdığım yazı sonrasında, poliklinik açılıyor, ya da doktor ataması yapılıyor…

Ama Hereke Semt Polikliniği, maalesef bir türlü istenilen düzeye gelmedi…

Bölge halkını memnun eden bir çalışma içine girmedi…

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Hereke’nin efsanesi…

Hereke’yi karış karış bilen…

Hereke’nin sorunlarına duyarlı Hereke Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş, önceki gün Hereke Semt Polikliniği ile ilgili bir yazı gönderdi…

Sorunu en güzel şekilde ifade etti.

Eski muhtar Nazım Demirtaş’ın yazısını birlikte okuyalım;

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“Hereke Semt Poliklinikliği altı aydır kapalı.

Kimse ne yapılmak istendiğini bilmiyor.(!)

2013 yılında kapatılmak istendi, sebebi bilinmedi.(!)

Bir ara lojman satılmak istendi, anlamadık. (!)

2020 Mart Covid-19 çıktı, kapatıldı.(!)

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Peki Hereke Semt Poliklinikliği neden kapalı?

Muhalefet ve iktidarın görevi insanlara hizmetse, meclis üyeleri aynı konumda olmalarına rağmen sormazlar mı "Hereke Semt Poliklinikliği neden kapalı?" diye?

İlla ki bunun bir cevabı vardır.

Örneğin, pandemi var ondandır.

Diğer ilçelerde semt poliklinikleri açık, neden Hereke'de kapalı?

Belki doktor ve personel az, ondandır; akla gelebilir.

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Kocaeli 'de her yer açık.

İnsanın aklına acaba komple satılacak mı? diye bir sürü soru akla gelmekte.

Sosyal Sigortalar Kurumu Dispanseri 1958'de hizmete başlayan 62 sene sağlık hizmeti veren binamız kapalı.

2013 senesi İl Sağlık Müdürümüz Hasan Aydınlık, zamanında kapatılmak istendiğinde başka bir ilçede poliklinik açmak isteniyordu.

Bir anda Hereke kapatılmaktan vazgeçildi.

Akabinde dış cephe ısı yalıtımı, çatısı aktarıldı ve Körfez Belediyesi’nin iç tadilatını yapmasını sevinçle karşılamıştık.

Yapılan doktor odaları dahiliye, çocuk, kadın doğum, diş,röntgen, laboratuvar...

Bunlar Hereke'ye gelecek dendi ve öyle de oldu.

2020 Mart’taki pandemi bahane mi oldu bilinmiyor.

Hereke Semt Polikliniği altı ay oldu kapalı..?

Soran yoksa,merak edende yok.

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Ben de diyorum ki eski bir muhtar veya vatandaş olarak; neden çatısı,ısı yalıtımı,iç donanımı,çevre düzenlemesi yapıldı?

Masrafa yazık değil mi?

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney Bey'in kapatılmasına dair haberi olmadan mümkün değil.

Körfez İlçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Bey olduğuna göre, kapattım çünkü pandemi var doktora personele ihtiyaç var diyebilir.

O zaman Ahmet Bey'e sormazlar mı Gebze ve diğer ilçelerde poliklinikler neden açık, neden sağlık hizmeti veriyorlar?

Tarih ambarı Hereke'de çimento, demir pası, kömür, taş tozları ile sağlık açısından ne durumda olabilir yaşayanlara sormak lazım.

Herkes hayatından memnunsa söylenecek söz yok.

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Hereke Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş’ın Hereke Semt Polikliniği ile ilgili düşüncelerini yukarıda size aktardım.

Hereke Semt Polikliniği ile ilgili yıllardır sorun devam ediyor…

Ey yetkililer, ya bu Hereke Semt Polikliniği sürekli açık kalsın, daha da modern hale getirin…

Ya da Hereke Semt Polikliniği’ni tamamen kapatın, insanların aklıyla dalga geçmeyin…

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Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, köşe yazarlığı yapmıştı!

AKP’li Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu zamandır başkanlık yapıyor… AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker önceki gün Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti. Haberi görünce, 20 yıl öncesi aklıma geldi… O dönem Ben, Mehmet Mercan ve Mustafa Elbi, haftalık olarak yayınlanan Kocaeli Gündem Gazetesi’ni çıkarıyorduk… O dönem henüz başkan olmayan Dr.Metin Oral, zaman zaman gazetemize gelirdi… Oral, Mehmet Mercan’ın akrabasıydı… Gazetemizde haftalık olarak sağlıkla ilgili köşe yazardı… Bunu kimse bilmez. Oral, şimdi belediye başkanı. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

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Orman yangınları ve hayvanlar

Dün, Hayvanları Koruma Günü’ydü… Dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nun 1931 yılında Floransa'da ilan ettiği Hayvanları Koruma Günü her yıl 4 Ekim’de kutlanıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hayvanları Koruma Günü kapsamında yazılı bir açıklama yaptı… Karacabey, “Türkiye’de 170 memeli, 463 kuş, 364 kelebek, 131 sürüngen, 480 deniz balığı, 236 tatlı su balığı ve 12 bine yakın bitki türü yaşıyor. Ormanlar peç çok hayvan türü için bir yuvadır. Ormanlarımız yandığında sadece ağaçlar yanmıyor, barındırdığı binlerce canlı ile birlikte geleceğimiz de yangınlarla yok olup gidiyor. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi. Karacabey’e katılıyorum, ormanlara sahip çıkmalıyız, ormana zarar verecek her türlü girişimden uzak durmalıyız.

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Kocaeli’de kaç araç var?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye’de tafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664 oldu. Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 411 bin 808’e yükseldi. Kocaeli’de araç türlerine bakıldığında ise 244. 667 otomobil, 9. 030 Minibüs, 6.988 otobüs, 76.391 kamyonet, 23. 313 kamyon, 32.032 motosiklet, 18 149 traktör, 1 238 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Araç sayısı sürekli artıyor, yollar aynı kalıyor, trafik sorunu her geçen gün daha da çekilmez hal alıyor.

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Cep telefonu kullanıcısı HER YIL ARTIYOR

Ajans Press’in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, küresel dijital 2020 raporu açıklandı. Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcıların 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Böylelikle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının çevrimiçi olduğu görüldü. Küresel olarak 5,19 milyardan fazla kişinin ise cep telefonu kullandığı açıklanırken, bu rakamın her yıl arttığı saptandı. İnternet kullanımın yüzde 53,3 ile en çok cep telefonundan yapıldığı kaydedilirken, yüzde 44,0 ile dizüstü ve masaüstü olmak üzere bilgisayarlardan, yüzde 2,7 ile de tabletten olduğu gözlendi.

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Doktor olacağımıza İMAM OLSAYDIK!

Sağlıkçılar, pandemi sürecinde baş tacımız oldular… Ama Devlet Baba, onları takdir ediyor, ama icraatta bir şey yapmıyor. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün basın toplantısı yaptı… YÖK’e bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanlara ek ödeme verilmediğini söyledi… Pandemi sürecinde gece gündüz çalışan sağlıkçıların mağdur edildiğini ifade etti… Gerçekten de sağlıkçılara yeterince destek verilemedi… Hastanede çalışan sağlıkçılara ek ödeme yüzde 40 civarında, hastanede imamına ise yüzde 100 civarında ek ödeme planlanması, çok garip… Bazı doktorlar, “Doktor olacağımıza, imam olsaydık daha iyiydi” diyerek, duruma tepki gösterdiler… Madem bir ek ödeme yapılacak, imamlara neden bu kadar ayrıcalık tanınıyor anlamak mümkün değil…

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Doktoru fakirleştir imamı zenginleştir!

Hastane çalışanları içerisinde sadece imamlara yüzde 100 ek ödeme veren Sağlık Bakanlığı, doktorlara yüzde 16-50 arasında ek ödemeyi uygun buldu. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdürü Murat Sinanoğlu imzasıyla tüm hastane yöneticilerine gönderilen yazıda, yüzde 100'lük ek ödemenin sadece pandemi servislerinde çalışan doktorlara verileceği bildirildi. Yani imamlara ve pandemi servisinde çalışan doktorlara yüzde 100 ek ödeme verilecek… Bence bu haksızlık, verilecekse, bütün sağlık çalışanlarına eşit miktarda ek ödeme verilmeli.