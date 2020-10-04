Erhan Altın’ın sihirli değneği…

Takım kendine gelmiş…

Hem de üç günde…

Vallahi mucize…

Billahi mucize…

6 yiyen takımda…

3 atıp şiir gibi oynayan bir takıma evrilmişiz…

Tamam da, sezon başında Selahaddin Dinçel’in çalıştırmadığı takım bu değil miydi ?..

Nasıl böyle üç günde canavarlaştılar…

Bu da Erhan Altın mucizesi olsa gerek…

Öyle ya da böyle…

Kazandık…

İlk galibiyetimizi aldık…

Semih…

Mesut…

Numan…

Coştular…

Şimdi arkası gelsin diyoruz…

İki haftalık boşluk da iyi oldu…

Erhan Altın bu takımı çakı gibi yapar…

Zaten takım da çakı gibi olmak zorunda…

Kocaelispor, maçlarını bundan sonra art arda kazanacak gibi bir his var içimde…

Ama daha affetmedik…

Afyon’u da deplasmanda yenip gelirsek, fitleşiriz…

Teşekkürler Erhan Altın…

Teşekkürler, Dinçel yüzünden görevi topluca bırakan ve dik duran sağlık ekibi…

Tebrikler yönetim…

Ama bu sadece bir maç için…

Lig şimdi başlıyor…