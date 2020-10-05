Balıkhana yağmur kesiciler lazım

Eskiler bilir şimdiki İzmit Belediyesi’nin bulunduğu yerde harika bir balık pazarı ve herkesin çok beğendiği salaş bir balık lokantası vardı.

İnsanlar akşamları oraya uğrar.

Arkadaşları ile buluşur, balığını alır yada lokantada balığını yerdi.

Orası adeta bir buluşma yeriydi.

Belsa Plaza yapılırken diğer esnaflarla beraber balık pazarı da halkevinin oraya taşındı.

Uzun süre orada hizmet verdi. Ama orada eski balık lokantası gibi bir balık lokantası olamadı. Bunun yerine sahil tarafında balık lokantaları yapıldı.

Şimdi insanlar oralara gidiyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir ara oradaki esnaf ve balıkçılara Kadıköy Mahallesi, Bağdat Caddesi’nde bulunan bir binayı yaparak onları oraya taşımak istedi. O bina tamamlandı. Ama ne pazarcı ne de balıkçı esnafı oraya beğenmediği için oraya taşınmadı.

Çünkü belediye işin tahlilini iyi yapmamıştı. Belediye boşuna ciddi miktarda para harcayarak bu atıl binayı yapmıştı. Şimdi bina amacının aksine İSU, icra daireleri, tüketici mahkemeleri gibi yerlere verilmiş durumda.

Bir kısmı da oto park olarak kullanılıyor. Keşke Adliye binası oraya yapılsaydı ve adliye kendine yakışır yerde hizmet verseydi.

Balıkçı esnafının haklı olarak direnmesi üzerine Büyükşehir belediyesi bu defa Balıkhan olarak bilinen yeri yaptı. Aslında balıkçıları sahile almak lazımdı . Ama bu da fena değil.Sahile yakın ve yeşillikler içinde.

Ne var ki, buranın hala çözülmemiş bazı sorunlar var. Örneğin Balıkhana toplu taşıma ile gidilemiyor, arabası olmayan yurttaşlarımız balık almaya gitmekte zorlanıyorlar. Oralarda salaş balık pişirme ve yeme yerlerinin olması lazım. Bu hiç düşünülmemiş bile. En önemlisi binalar kışın yağmur, sepken alıyor. Balık satış reyonlarının içine yağmur suları giriyor, balık almaya gidenler de yağmur altında balık almaya çalışıyor.

İzmit körfezinin bulunduğu kentimizde ,balık kültürü çok gelişmiştir. İzmit demek, deniz, sahil ve balık demek. Hemşerilerimiz yaşanan bu hayat pahalılığı içinde buradan ucuz balık yiyebiliyorlar. Deniz ve balık kültürünün geliştirilmesi yerel yöneticilerin asli görevlerinden birisi olmalı.

Kışın gelmekte olduğu düşünüldüğünde ,diğer eksiklikleri de görerek buranın daha da güzelleştirilmesi,toplu taşımaya açılması,amaca uygun kullanımın şartlarının oluşturulması lazım.En önemlisi kışın gelmekte olduğu düşünülerek buraya acilen yağmur kesicilerin konması lazım.

Bu şekilde çalışanlar yağmur altında çalışmaktan kurtulacak, yurttaşlarımız da yağmur altında kalmadan oradan alışveriş yapabileceklerdir.