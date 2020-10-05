Şu SAYIŞTAY da çok oluyor haa!

Yazın bir tarafa.

Yakında “Sayıştay” da hedef tahtasına konur.

Neden mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın foyasını ortaya çıkardığı için.

Olacak şey mi?

Kitapta, “Faiz haramdır” yazar…

Din adamları, her fırsatta “Faiz haramdır” diye söylemde bulunur…

Cuma hutbelerinde “Faiz haramdır” uyarısı hiç eksik olmaz…

Ülkemizi yönetenlere göre de “faiz” bir numaralı düşmandır…

Hal böyleyken, Sayıştay olarak sen tut, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yıl “başkanlık ve döner sermaye üzerinden toplam 2 milyon 197 bin 374 lira faiz geliri elde ettiğini” rapor et ve bu raporu yüce Meclis’e gönder.

Gerçekten olacak şey değil!

Sayıştay’ın TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanlığı’na son gönderdiği raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bankalardan“faiz aldığı” çok net ve ayrıntılı ifade ediliyor.

Diyanet, 2019 yılında başkanlık olarak 259 bin 817 lira, döner sermaye üzerinden de 1 milyon 937 bin 557 lira faiz geliri elde etmiş.

Diyanet’in faiz aldığı,bu Sayıştay raporuyla resmen tescillenmiş oldu.

Eee, ne olacak şimdi?

Vatandaşa “Faiz haramdır” derken, kendisi faizilüp kasasına koymuş…

Yani tıpkı o özdeyişteki gibi “ele vermiş talkını, kendisi yutmuş salkımı”…

Bu saatten sonra vatandaşa ne diyecekler?

“Vatandaşa haram, devlete helal” diye mi açıklama yapacaklar?

“Yanlışlık olmuş” mu diyecekler?

Ne derlerse desinler, “özü ile sözü bir” olmayan Diyanet İşleri Başkanlığı, bence vatandaşın gözünden düştü.

Hani derler ya, “Ağzıyla kuş tutsa” diye…

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa, inanmışların kafasındaki soru işaretini silemez.

Son zamanlarda Diyanet’in hataları, adeta kambur üstüne kambur!

Başkan Ali Erbaş’ın devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “lanet” okuması, bardağı taşıran son damla olmuştu…

Bankalardan “faiz” alması da işin “tuzu biberi” oldu.

Bütün suç Sayıştay’da

Ben size bunları anlattım, ama göreceksiniz Diyanet İşleri Başkanlığı’nda hiçbir suç aranmayacak.

Diyanet, sorgulanmayacak…

Bütün suç Sayıştay’a yüklenecek.

Bir iki güne çullanmalar başlar.

Sayıştay raporlarının kamuoyuna açıklanmasını “devlet sırrı” kapsamına alırlar, önce raporların açıklanmasını yasaklarlar.

Bilgi sızdıranlar ve bunları yazanlar hakkında, “devlet sırrını açıklamaktan” yasal işlem başlatırlar.

Arkasından, büyük olasılıkla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayıştay’a da ne gerek var”anlamına gelen bir demeç patlatabilir.

Anayasa Mahkemesi gibi, Sayıştay da tartışmaya açılır.

Sevgili okurlarım, Sayıştay da tıpkı Anayasa Mahkemesi gibi, devletin olmazsa olmaz bir kurumu.

Kapatılmayan, yıpratılmayan, işlevsiz hale getirilmeyen pek az kurumumuz kaldı.

Bunları da hallederlerse, devleti yüzde 100 teslim almış olacaklar.

Benim gördüğüm bu!

Bu coğrafyada ip üzerinde cambaz olmak

“Bulunduğu coğrafya, ülkelerin kaderidir” derler.

Tamam, zor bir coğrafyadayız.

Balkanlar gerilse, bir ucu Türkiye…

Kafkaslar karışsa, gözler bize çevriliyor…

Ortadoğu’da tansiyon yükselse, istesek de istemesek de nabız Türkiye’de atıyor.

Anadolu’da 15 milyondan fazla Balkan, 10 milyona yakın Kafkas kökenli yurttaşımız var.

Çoğu Suriye ve Iraklı 7 milyon civarında “sığınmacı” da ülkemizde.

Çevre ülkelerde, Avrupa’nın “Türk dilli alan” diye tanımladığı bölgeler var.

Bölgemizde “ateş” hiç eksik olmuyor.

Bir taraftaki küllense, öbür taraftaki harlanıyor…

İşte son günlerde Kafkaslar’da ateş yakıldı.

Oynanan oyun belli de, gel işin içinden çıkabilirsen çık!

Türkiye’nin Azerbaycan’dan vazgeçemeyeceğini biliyorlar, zavallı Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtarak, Türkiye’ye “Gel, gel” yapıyorlar.

Amaçları; Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki direncini kırmak.

Yeni bir cephe açtırarak Türkiye’nin askeri gücünü azaltmak.

Gel, bu oyunu oynayabilirsen oyna!

Bir taraftan çalışmadan, üretmeden, borçla çarkını çevirmeye çalışan bir ülkesin…

Diğer taraftan coğrafyanda “bela” eksik olmuyor.

Hesapsız kitapsız her tarafta cephe açmak ve herkese kafa tutmak zorunda kalıyorsun.

Yaptıklarımızın, gerçeklerimizle uyumu yok.

Gerçeklerimizle bu yükün altından nasıl kalkacağız?

Ermenistan-Azerbaycan savaşında; bir tarafta can ve kan dostun Azerbaycan, diğer tarafta Rusya ile olan ilişkilerin.

Haydi, yap seçimini!

Bu coğrafyada dış politikayı yönetmenin, “ip üzerinde cambaz olmaktan” farkı yok.

Bütün sorun dengeleri tutmada.

Burada Atatürk’ün büyüklüğü bir kez daha ortaya çıkıyor.

“Yurtta barış, dünyada barış” görüşünü boşuna devlet yönetiminde ilke olarak kabul etmemiş Mustafa Kemal!

Dikkatli olmalıyız.

Adım atarken bir defa değil, bin defa düşünmeliyiz.