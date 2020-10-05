Orhan Camisine gidip oradan dönerken kendimizi bayırdan aşağı doğru bıraktığımızda karşımıza çıkar Süleyman Paşa Hamamı ve orada mutlaka durup İzmit’ i seyrederiz. Bulunduğumuz nokta, İzmit’in ve körfez sularının en güzel göründüğü yerlerden birisidir. Bunu her seferinde yapmak alışkanlık olmuştur. Eğer orada durmazsak, durmadan aşağıya inersek eksikliğini hissederiz.

Orhan Camisinden inerken diye bahsettim ama merkezden gitmek için de pek çok yolu mevcuttur. Yeni Turan Anaokulunun oradan yukarı doğru gittiğimizde, eski 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun oradan girdiğinizde ya da eski İstiklal İlkokulunun oradan yukarı çıktığınızda İzmit’in meşhur güzelim Kapanca Sokağını geçerek Süleyman Paşa Hamamının oraya gelirsiniz. Aynı zamanda “Selim Sırrı Paşa Konağı”, “Atatürk ve Redif Dairesi”, “Saatçi Ali Efendi Konağı”, “Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi” ve daha yazmadığım pek çok tarihi mekan ve alana çok yakın.

Hamam, Akçakoca Mahallesi’nde bulunmaktadır. Süleyman Paşa Hamamı aynı zamanda “Dere Hamamı”, “Yukarı Pazar Hamamı” ve “Paşa Hahamı” olarak da biliniyor.

Süleyman Paşa Hamamı, İzmit’te günümüze kadar ayakta kalabilen en eski Osmanlı dönemi hamamlarındandır. İzmit’in fethini gerçekleştirdiği Orhan Gazi’nin adına Camii yaptırdığı ( Orhan Camii )oğlu Süleyman Paşa tarafından 14. yüzyılda yaptırılmıştır ve altı yüz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

Süleyman Paşa ilk görevine Gerede'de yöneticilikle başlamış, 1330 yılında İznik'in, 1337 yılında İzmit'in fethine katılmıştır. Babası tarafından İzmit ve çevresi tımar olarak kendisine verilmiş, Rumeli'deki harekatları kumanda etmiş ve Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Çimpe Kalesi'ni fethederek Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki ilk resmi yerleşimini gerçekleştirmiştir.

Süleyman paşa hamamının iç mimarisi erkek ve kadınlara ayrı çift hamam şeklinde yapılmıştır. Hamam üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Soğukluk, Ilıklık ve Sıcaklık kısımları olan bölümlerdir. Ön kısımlarda üzeri çifte yüksek kubbe ile örtülü bir soğukluk kısmı, bunun arkasında birbirine kapı ile geçilen alçak kubbe örtülü iki halvet kısmı vardır. Hamamın bugünkü yapısında sekiz kubbesi bulunmaktadır.

1999 yılında yaşadığımız Marmara depreminde zarar gören yapının bir kısmı tamamen yıkılmış, bir kısmında ise yapısal çatlaklar oluşmuştu. Bina, 2012 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş ve daha sonra İzmit Belediyesi’nin sorumluluğuna verilmiştir.

Ayrıca 1331 – 1335 yılları arasında Bolu’nun Göynük ilçesinde Gazi Süleyman Paşa tarafından “Süleyman Paşa Camisi” ile birlikte aynı isimle “Süleyman Paşa Hamamı” yaptırılmıştır. Göynük’te bulunan bu yapının 1950 yılında onarım ile cephe taşlarının çoğu ve kat silmeleri değiştirilmiştir.