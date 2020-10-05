En çok hangi RENKTEKİ otomobiller TERCİH ediliyor? 

Asıl konumuza geçmeden önce, size otomobilin kısa tarihi ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum… Bugün, olağanüstü konforlu, lüks ve süratli modelleri var. Önümüzdeki yıllarda her şeyleri, uzay araçlar gibi elektronik hale gelecek... Ama otomobiller, böyle yaratılmadılar. Onların da bir tarihleri var. Motorundan lastiğine, cam sileceğinden frenine kadar, bütün aksamı uzun bir zaman parçası içinde yavaş yavaş icat edildi.

İLK OTO

Kendi başına ilerleyebilen ilk araç, 1769 yılında Nicholas Cugnot tarafından yapıldı. Üç tekerlekli ve buhar makineli bu araç, saatte 5 kilometre yol yapıyordu.

DÖRT TEKER

1803 yılında Richard Trevithick, ilk dört tekerlekli ve üstü kapalı aracı üretti.

İLK OTOBÜS

Amedee Bollee, 1873 yılında ilk buharlı otobüsü yaptı. Bu otobüs, 18-20 kilometre hız yapıyor, ama inanılmayacak miktarda su yakıyordu. Bu yüzden su almak için sık sık duruyordu.

PATLAMALI MOTOR

Benzinle çalışan ilk patlamalı motor, 1885 yılında Karl Benz tarafından yapıldı.

MODA VE OTO

O günlerde otomobiller, büyük şapkalı, geniş ve uzun etekli kadınların sığabilmeleri için yüksek ve geniş yapılıyordu.

BENZİN KAYNAĞI

Benzinle çalışan ilk otomobiller, yakıtlarını o günlerde eczacılardan ve hırdavatçılardan alıyorlardı.

HIZ TUTKUSU 1

904 yılında Darracq, saatte 167 kilometre hız yapabilen ilk otomobili icat etti. Otomobillerin hızı artınca polisler, hız sınırı getirmek zorunda kaldı. 1904'te 30 kilometreden fazla hız yapmak yasaktı.

DEBRİYAJ VE VİTES

1894'te Fransa'da Panhard ve Levassor, buji ateşleme gücünden faydalanabileceklerini fark ettiler. Bu iş için elverişli bir ulaştırma sistemi kurmak şarttı. Debriyaj sistemi ile vites kutusunu gerçekleştirdiler.

ARKAYA DEPO

1922 yılına kadar benzin deposu motorun yanına yerleştirilirdi. Bugatti, benzin deposu karbüratörünü el pompası ile çalıştırmayı düşündü ve depoyu aracın arkasına yerleştirdi.

EMNİYET KEMERİ

1908 yılında R. Radtke, ilk emniyet kemerini icat etti. O yıllarda yollar son derece bozuk olduğundan bu kemer, sürücünün sarsılmasını önlüyordu.

ARKA FREN

1902'de Louis Renault, harici fren yerine ilk kez geliştirilmiş dahili arka frenleri kullandı.

HAVALI LASTİK

Birçok kimse havalı lastiği ilk kez John Dunlop tarafından kullanıldığını zanneder. Her ne kadar Dunlop havalı lastiği bisikletler için yapmışsa da, 1845 yılında B. W. Thomson, içi dolu lastikler yerine havalı lastik kullanma fikrini yıllarca önce benimsemiştir.

HİDROLİK FREN

1920'li yıllarda mekanik şekilde hazırlanmış frenler çok görüldü. Ancak yetersizdiler. 1926 yılında Duesenberg, ilk kez hidrolik fren kullandı.

ELEKTRİKLİ SİLECEK

1917 yılında D. E. Wall tarafından icat edildi. Garip bir alet olmasına rağmen bir kanat tüm camı siliyordu.

KARBÜRATÖR

Edward Butler, 1887'de pamuklu fitillerin motoru beslemesini beğenmiyordu. Haznede benzin seviyesini sabit tutabilmek için şamandıra yaptı.

BUJİ

1860 yılında Lenoir, gaz motorunu tazyiksiz kömür gazı ve havanın yakılması ile imal etmeye başladı. Bir örneğini aarca yerleştirildi, ancak başarısız oldu.

EKSANTRİK MİLİ

Her ne kadar hareketli subap sistemi çok yeterliyse de eksantrik mili, 1903'te ilk kez Clement tarafından araçlarda kullanılmaya başlandı ve yaygınlaştı.

RADYATÖR

Su ile soğutulan motorlar, havalı olanlarından daha gürültüsüzdür. Daimler, 1899'da ilk kez suyu kullandı.

ÖN SUSPANSİYON

1930'larda ön süspansiyon otomobillerin gelişimi konusunda ileri atılmış bir adım olarak kabul edildi. Ancak bu işlem çok yıllar önce, 1895'te İngiliz oto yapımcıları tarafından kullanılmıştı.

MARŞ MOTORU

C. F. Kettering, otomobil motorunun elle çalıştırılmasını yakışıksız bulduğundan elektrikle çalışan marş motorunu 1912'de keşfetti. Ertesi yıl da altarnatörü bularak elektrikle aydınlatmayı sağladı.

TAMPON

1904 yılında Frederick Simms tarafından bulundu. Simms, otomobil yapımlarının ilk zamanlarında yaptığı keşiflerle dikkatleri üzerine çekti. Şaseyi uzatarak tamponu önüne ilave etti. (Hürriyet)

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Yukarıda size otomobilin kısa tarihi ile ilgili bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza… Konumuz, en çok hangi renk otomobil tercih ediliyor…

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Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Ağustos ayı motorlu kara taşıtları raporu açıklandı.

Böylelikle geçtiğimiz Ağustos ayında 103 bin 872 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu rakamın Temmuz ayına oranla yüzde 25,2 azaldığı kaydedildi.

Fakat geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise trafiğe kayıt yaptıran araç sayısının büyük artış gösterdiği kaydedilirken, geçen yılın aynı ayında 39 bin, 2018 yılında ise 64 bin aracın kaydının yapıldığı saptandı.

Her yıl taşıt kategorilerinde en çok satılarak ilk sırada yer alan araç ise otomobil oldu.

Böylelikle geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların;

yüzde 54,5’i otomobil,

yüzde 24,5’i motosiklet,

yüzde 13,1’i kamyonet,

yüzde 4,5’i traktör,

yüzde 1,7’sini kamyon,

yüzde 0,7’sini minibüs,

yüzde 0,5’ini ise özel amaçlı taşıtlar,

yine yüzde 0,5’ini otobüslerin oluşturduğu belirlendi.

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Ağustos sonu itibarıyla da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 753 bin 664 olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin;

% 48,2'si beyaz,

% 26,2'si gri,

% 7,3'ü siyah,

% 7,1'i mavi,

% 6,7'si kırmızı,

% 1,6'sı turuncu,

% 1,4'ü kahverengi,

% 0,7'si sarı,

% 0,2'si yeşil renkli iken

% 0,6'sı diğer renk seçeneklerinde oldu.

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Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en çok beyaz renkteki arabalar tercih ediliyor.

Sizin tercihinizi bilmem…

Ama benim tercihim;

Siyah…

Sanki siyah renk arabalara daha çok yakışıyor gibi…

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İşçi emekli maaşına % 4.5 memur maaşına % 3.5 zam

Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahmini verileri ortaya çıkardı. YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. YEP hedefleri tutarsa yıl başında memur ve memur emeklileri yüzde 3 zam artı yüzde 0.5 enflasyon farkıyla, SGK ve Bağ-Kur emeklileri de toplam yüzde 4.5 zamla yetinmek zorunda kalacak.

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KÖTÜ AMAÇLI yazılım saldırısı

WatchGuard’ın yılın yaz dönemi için hazırladığı rapora göre Türkiye’de yazın 307.781 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %37 artışın gerçekleştiği Türkiye’de, günde 3.345 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yaşandı. Yaklaşık yarısının dolandırıcılık scripti Trojan.Gnaeus kötü amaçlı yazılım saldırıları olduğunu aktaran WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, artan saldırılara karşı şirketleri ve bireysel kullanıcıları uyarıyor.

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Gültepe’nin 18 yıllık çilesine son verildi

Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nin uzun yıllardır bakımsız bırakılan yolla ilgili daha önce haberler yapılmıştı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sorunlu yolu baştan sona asfaltlayarak Gültepelilerin 18 yıllık yol çilesine son verdi. Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer, çalışmalarından dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Böylece, cadde halkı ve o güzergahı kullananlar rahat bir nefes aldı.

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Futbol, ağustos ayında yerini uçak sevdasına bıraktı

Türkiye’deki milyonlarca oyuncunun ağustos ayındaki alışveriş verilerini inceleyen Oyunfor’un raporu, uzun süreden sonra ilk kez futbol oyunlarının en çok oynananlar listesine girmediğini ortaya koydu. Yeni yayınlanan Among Us ve Microsoft Flight Simulator ise çıkmalarının üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen ilk 10’da yerini aldı. Doğrusu söylemek gerekirse, bu oyunlar bizim kuşağa uzak… Şimdiki gençler, bilgisayar başından kalmadığı için, onların oyun felsefelerini anlamak zor.

Ağustos ayında Türkiye’de

en çok oynanan 10 oyun

1. PUBG Mobile

2. Valorant

3. League of Legends

4. Among Us

5. Lords Mobile

6. Metin2

7. World of Warcraft

8. Microsoft Flight Simulator

9. Blade and Soul

10. Zula