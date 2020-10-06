Hoş geldin Taner hoca !..

Kocaelispor’un golcüleri hep efsane olmuştur…

80’lerde ‘bay gol’ Güvenç Kurtar…

90’larda Saffet Sancaklı, Ergun Kula…

2000’lerde Lazarov, Serdar, Taner Gülleri…

2010’larda Doğan Karakuş (Messi- 5 dakikada üç gol atma rekoruna sahip), Sinan Pektemek (Mustafa Pektemek’in ağabeyi)…

Birazcık da Yakup Alkan…

Ve Muhteşem Süleyman…

Muhteşem adını şimdiden altın harflerle defterimize yazdıran efsane adam…

Sağbek, Yumruk Şov’un babası Erhan gibi…

Bay Gol Güvenç Kurtar hocam (ağabeyim) gibi…

Yavaş Çukurbağlı Orhan Görsen kaptanım ve başkanım gibi…

Piknik Tüpü gibi… (İsmi bende saklı)…

İsmini unuttuğumuz, Bülent yerine Baturman diye soyadını efsane isim olarak ezberlediğimiz, sonra da kısaca Batu dediğimiz gibi (Bu kentte birçok çocuğun adı hala Batu’dur…)

Bunlar içerisinde Taner Gülleri, geçtiğimiz sezon başındaki Gölcükspor deneyiminden sonra, yine ikinci adam olarak Kocaelispor’a geldi…

Erhan Altın hoca ile yine birleşti…

İlk deneyiminde de 3-0’lık zafere ulaştı…

Erhan Altın ve yardımcısı Taner Gülleri, işin başındalar…

Hepimiz destek vermeliyiz…

Eskinin üzerine hemen bir sünger çekmeliyiz ve 15 günü iyi değerlendirmeliyiz…

‘ALTIN’ bir dönemde yüzümüzde ‘GÜLLER’ açsın…

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Ömer Ekiz’in son durumu… İnançlı insansınız Üzülmez başkanım, aman bu bir kul hakkıdır…

Kocaelispor eski personeli Ömer Ekiz, yıllardır gerçek bir hak ve hukuk mücadelesi veriyor…

Her şey yasal…

Her şey belgeli…

Her şey cesurca…

Hüseyin Üzülmez başkan gibi Kartepeli…

Yazlıklı Ekiz’lerle de akraba…

Alacakları için yıllardır örnek ve gurur dolu bir mücadele sergiliyor…

Yaklaşık 50 bin lira tutarındaki alın terinin karşılığını istiyor…

Bu tabii ki sadece Hüseyin başkanı ilgilendirmiyor…

Birçok başkan geldi geçti ve hepsi de vebâl altında kalırlar, Allah muhafaza…

Üzülmez ile son görüşmesinde, kendisine “İsmail Araç işinizi çözsün” dendiğini iddia eden Ekiz, suç duyurusunda bulunacağını belirtti ve son kez kedisine anlayış gösterilip, Kocaelispor’un şanına yakışır şekilde hakkının ödenmesini istedi…

Sizce transfere milyonların harcandığı böyle bir günde, Ekiz alacağı çok mu ?..

Kul hakkına girer…

Üzülmez başkanım, belki sizin borcunuz değil ama, yakışanı yapın lütfen !..

Bu hayır duasıyla şampiyon oluruz inşallah…

(Ömer Ekiz’in bana ilettiği bu yazıyı geç yazdığım için, kendisinden helâllik isterim)…

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KONUŞAN FOTOĞRAF:

KS-ÇORUM MAÇININ HAKEMİ: Haydi bilin bakalım, maçı kim kazanacak ?.. Kocaelispor mu, Çorum mu ?.. (ALİ KÖKSAL)

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

''Bu senin için yeterince uzun mu?''..

(Maç sırasında kendisinden 10 cm kısa bir adamın üzerinden smaç basıyor ve tribünden biri ''Sen ona mı basabiliyorsun?'' diyor. Bir dahaki hücumda 2.13’lük adamın üzerinden smaç basıyor, tribündeki adama bunu söylüyor.)