Bahri Gök, namı diğer ‘bahri baba’

Yıl 1979…

41 yıl önce.

Faal futbolculuğumun son yılı. Oynadığım takımın; Yönetim kurulu üyesi, futbolcusu, kaptanı ve antrenörüydüm. Aynı dönemde amatör kulüp temsilcilerinin yaptığı oylama sonucunda Beden Terbiyesi Kocaeli İl Futbol Tertip Komitesi üyeliğine seçilmiştim. Önceden İl Futbol ajanı olarak bildiğim ( O zamanlar Futbol İl Temsilciliği görevinin unvanı öyle idi) Bahri baba ile yakın tanışmamız bu görev arkadaşlığı nedeniyle başladı, kısa zaman sonra yakın dostluğa dönüştü, hiç eksilmeden Bahri babanın vefatı ile veda edişine kadar aralıksız sürdü…

**

1983 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı GÜNGÖR’ün tasarrufu ile Futbol Ajan yardımcısı oldum. Yani Bahri Baba’nın yardımcısı idim.

Daha sonra uzun yıllar Futbol Tertip komitesinde görev yaptığım gibi; aynı süreçte Ceza Kurulu üyeliği, hakem komitesi üyeliği ve gözlemcilik görevlerini de yürüttüm. Bütün bu görevler nedeniyle Bahri baba ile çok yakın ve anlatılmaz güzellikte günler geçirdik…

Futbol müsabakalarının düzenli ve hakkaniyete uygun orak yürütülebilmesi için yıllara dayanan deneyimleriyle, kılı kırk yararak adalet dağıtmaya çalıştığı gibi, bu yolda gelecek uygun önerileri de aynı titizlikle uygulamaya geçirmeye üstün özen gösterirdi. Hakkını teslim etmek lazım, üstün deneyimleri nedeniyle de külyutmazdı…

Yaşanan olumsuzluklar, gelen olumsuz teklifler ve öneriler karşısında, bazen çok kızdıkları olurdu. İki yanağının burun hizasındaki elmacık kemiklerinin üstünde, kızararak, gözlerinin açılmasından hemen anlardım. İlk zamanlar ne tepki verecek diye merakla izlerdim. Sonrasında alıştım ve anladım ki, sabır küpü bir adam. Olumsuzluğun şekli ne olursa olsun ve ne kadar hiddetlenirse hiddetlensin, kesinlikle olumsuz tepki vermez, sadece kafasını iki yana sallar, çoğu kez de sinirinden gülerdi. Kısacası öfke kontrol düzeyi çok yüksek bir insandı…

Sabahın kör saatlerinde müsabakaları yapılacağı statları olabildiğince dolaşır, sahaların bakım ve oynamaya müsait olup olmadıklarına bakar, oyuncuları ve özellikle de hakemleri dikkatle izler, hatalı gördüğü pozisyonlarda ellerini arkaya bağlar sahanın etrafında tur atmaya başlardı…

Gelelim dış yaşantısına: O son derecede ciddi, otoriter görünümünün altında inanılmaz bir espri anlayışı ve şakalaşma hoş görüsü vardı. Hoşuna giden esprilere uzun uzun kıkırdayarak gülerdi. Muhabbet Masalarının aranılan ismi idi, katıldığı muhabbet meclislerinden keyif alan, aldığından fazla keyif veren bir insandı. Her kesimle takıntısız ilişkisi olduğu gibi, devlet kademesiyle ve mülki amirlerle de son derecede güzel ilişkiler kuran, sözünü sohbetini dinleten insandı.

**

Hoş görüsüne ve olgunluğuna çok güvendiğimiz için kendisine çok takılırdık. Her takılışımıza konuya uygun esprilerle anında cevap yapıştırırdı. Örneğin, bir gün kendisine duyduğumuza göre hava tahminlerini bahçede beslediğin keçinin poposuna bakarak yapıyormuşsun ama, duyduk ki keçin ölmüş; şimdi nasıl tahmin yapıyorsun ? dedik. Anında yapıştırdı, sizin gibi iki ayaklı keçilerin poposuna bakıp havaların ne durumda olduğunu ona göre rapor ediyorum…

**

Saymakla bitmez adamlıklarından birisi ile bağlayalım. Son zamanlarda bir hanımla evlenmiş ve benim oturduğum apartmana yerleşmişti. Evlendiği hanımın hali vakti yerinde idi. Kadın vefat etti. Haliyle mal varlığından Bahri Baba’ya da yasal miras hakkı doğdu. Gelip bana dedi ki; benim bu mirastan hak almam doğru bir davranış olamaz. Ben bu Miras hakkımı kadının çocuklarına vermem lazım, nasıl yapabilirim? Yol gösterdim ve yaptı; Öyle de gani gönüllü ve gözü tok bir insandı…

İzmit’te yeri doldurmayacak, yaşadıklarıyla hafızalara kazınan nice güzel insanlarımızı ebediyete uğurladık.

Bahri babayı da onların yanına gönderdik.

Biz onu kaybettiğimiz için üzgünüz ama eminim ki gidişinden öbür tarafta tekrar kavuştuk diye sevinenler vardır…