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Makale Yazısı-06 Eki 2020 - 20:00

Bahri Gök, namı diğer ‘bahri baba’

Yıl 1979… 41 yıl önce.  Faal futbolculuğumun  son yılı.  Oynadığım takımın; Yönetim kurulu üyesi, futbolcusu, kaptanı ve antrenörüydüm.  Aynı dönemde...
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Yıl 1979…

41 yıl önce. 

Faal futbolculuğumun  son yılı.  Oynadığım takımın; Yönetim kurulu üyesi, futbolcusu, kaptanı ve antrenörüydüm.  Aynı dönemde amatör kulüp temsilcilerinin yaptığı oylama sonucunda Beden Terbiyesi Kocaeli İl Futbol Tertip Komitesi üyeliğine seçilmiştim. Önceden İl Futbol ajanı olarak  bildiğim ( O zamanlar  Futbol İl Temsilciliği görevinin unvanı öyle idi) Bahri baba ile yakın tanışmamız bu görev arkadaşlığı nedeniyle başladı, kısa zaman sonra  yakın dostluğa  dönüştü, hiç eksilmeden Bahri babanın  vefatı ile veda  edişine kadar aralıksız  sürdü…

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1983 yılında Beden Terbiyesi  Genel Müdürü İsmail  Hakkı GÜNGÖR’ün  tasarrufu ile  Futbol Ajan  yardımcısı oldum. Yani Bahri Baba’nın yardımcısı idim.

Daha sonra uzun yıllar Futbol Tertip komitesinde  görev yaptığım gibi;  aynı süreçte   Ceza Kurulu üyeliği, hakem komitesi üyeliği ve gözlemcilik  görevlerini de  yürüttüm.  Bütün bu görevler nedeniyle Bahri baba ile çok yakın ve anlatılmaz güzellikte günler geçirdik…

Futbol müsabakalarının  düzenli ve  hakkaniyete  uygun orak yürütülebilmesi için yıllara dayanan deneyimleriyle, kılı kırk yararak adalet dağıtmaya  çalıştığı  gibi, bu yolda  gelecek  uygun önerileri de aynı titizlikle  uygulamaya  geçirmeye üstün özen gösterirdi. Hakkını teslim etmek lazım,  üstün deneyimleri nedeniyle de külyutmazdı…

Yaşanan olumsuzluklar, gelen olumsuz teklifler ve öneriler karşısında, bazen çok kızdıkları olurdu.  İki yanağının burun hizasındaki elmacık kemiklerinin üstünde, kızararak, gözlerinin açılmasından hemen anlardım. İlk zamanlar ne tepki verecek diye merakla izlerdim. Sonrasında alıştım ve anladım ki, sabır küpü bir adam. Olumsuzluğun şekli ne olursa olsun ve ne kadar hiddetlenirse hiddetlensin, kesinlikle olumsuz tepki vermez, sadece kafasını iki yana sallar, çoğu kez de sinirinden gülerdi. Kısacası öfke kontrol düzeyi çok yüksek bir insandı…

Sabahın kör saatlerinde  müsabakaları yapılacağı statları olabildiğince  dolaşır, sahaların bakım ve  oynamaya  müsait olup olmadıklarına  bakar, oyuncuları ve özellikle de  hakemleri  dikkatle izler, hatalı  gördüğü pozisyonlarda ellerini arkaya bağlar sahanın etrafında tur atmaya başlardı…

 Gelelim dış yaşantısına:  O  son derecede ciddi, otoriter görünümünün altında inanılmaz  bir espri anlayışı ve  şakalaşma  hoş görüsü vardı.  Hoşuna giden esprilere  uzun  uzun kıkırdayarak  gülerdi.   Muhabbet Masalarının aranılan ismi idi, katıldığı muhabbet  meclislerinden keyif alan, aldığından fazla  keyif veren bir insandı. Her kesimle takıntısız ilişkisi olduğu  gibi, devlet kademesiyle  ve mülki amirlerle de  son derecede güzel ilişkiler kuran, sözünü sohbetini  dinleten insandı.

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Hoş görüsüne ve olgunluğuna çok güvendiğimiz için kendisine çok takılırdık.   Her takılışımıza  konuya  uygun esprilerle  anında  cevap yapıştırırdı. Örneğin,  bir gün kendisine   duyduğumuza  göre  hava  tahminlerini bahçede beslediğin  keçinin  poposuna  bakarak  yapıyormuşsun  ama, duyduk ki keçin ölmüş;  şimdi nasıl  tahmin yapıyorsun ?  dedik. Anında  yapıştırdı,  sizin gibi  iki ayaklı keçilerin poposuna  bakıp havaların ne durumda olduğunu  ona  göre  rapor ediyorum…

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Saymakla bitmez  adamlıklarından birisi ile bağlayalım. Son zamanlarda bir hanımla evlenmiş ve  benim oturduğum apartmana  yerleşmişti. Evlendiği hanımın  hali vakti yerinde idi. Kadın vefat etti. Haliyle mal varlığından Bahri Baba’ya da yasal miras hakkı doğdu. Gelip bana dedi ki;  benim bu mirastan hak almam doğru bir davranış olamaz. Ben bu Miras hakkımı kadının çocuklarına vermem lazım, nasıl yapabilirim?  Yol gösterdim ve yaptı; Öyle de gani gönüllü ve  gözü tok bir insandı…  

  İzmit’te yeri doldurmayacak,  yaşadıklarıyla hafızalara kazınan nice güzel insanlarımızı ebediyete uğurladık.

Bahri babayı da onların yanına gönderdik.

Biz onu kaybettiğimiz için üzgünüz ama eminim ki gidişinden öbür tarafta tekrar kavuştuk diye sevinenler vardır…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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