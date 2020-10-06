Yargısız infazlar ve basının iki yüzü…

İnsanı “insanca bir yaşam” idealinden koparan en büyük neden ADALET’e olan inancın zayıflamasıdır.

İnsanlar farklı inanç, ideal ve siyasi gruplarına mensup olabilirler. Bu son derece doğal bir durumdur.

DEMOKRASİ ve HUKUK DEVLETİ ilkelerinin eksiksiz uygulanabildiği bir ülkede farklı inanç, ideal ve siyasal tercihlerde olan grupların özgürce kendilerini ifade edebilmeleri mümkündür.

Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin zaafa uğradığı ülkelerde ise, gruplar arasında çatışmalar giderek büyür.

Bu durumda siyasal iktidar baskıcı ve YARGI siyasetin güdümüne girmiş ise, “ADALET” duygusu çöker!

Üstelik, bu adaletsizliğe basın organları da ayak uydurursa, kimin haklı kimin haksız olduğu da belli olmaz!

Siyasi rekabet, demokratik bir ortamdan çıkar, karşılıklı ve dayanıksız suçlamalarla toplumun kafası karmakarışık olur!

Ne yazık ki günümüz Türkiye’sinde uzun süredir bu kaosu yaşıyoruz.

Somut örnekler verelim;

Yerel seçimler sırasında, Ankara’da seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Mansur Yavaş’a yönelik bir “iddia” ortaya atıldı. Yavaş’ın, “muteber bir işadamına” karşı “sahte senet ile dolandırıcılık yaptığı” iddia edildi. Siyasi iktidarın güdümündeki gazete ve televizyonlarda Mansur Yavaş, peşinen mahkum edildi!

· “CHP’li Mansur’un büyük vurgunu ayağına dolandı”

· “İllet ittifakı sahte senede dolandı”

· “İşte CHP’nin Ankara adayı; Sahtecilik, tehdit, iftira”

· “Sahtecilik, şantaj, işte size Mansur Yavaş” gibi gazete manşetlerine tanık olduk.

Ortada “somut bir kanıt” yoktu!

Mahkeme kararı da yoktu!

Ama, Mansur Yavaş’a karşı bir karalama kampanyası vardı. Yavaş, “YARGISIZ İNFAZA” tabi tutulmuştu!

Mansur Yavaş, olayı Yargı’ya taşıdı ve iddiaların yalan olduğu görülerek BERAAT ETTİ!

Bu bir “SİYASİ KOMPLO” idi.

Bu komployu kuran siyasetçiler ve gazeteci kılıklı tetikçiler hesap verecekler mi? Hiç sanmıyorum!

Bir diğer örnek;

CHP milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu, gazetecilik döneminde yaptığı bir haber nedeniyle suçlandı, dokunulmazlığı kaldırıldı ve yargılandı.

Yargı kararı üst yargı organı olan AYM-Anayasa Mahkemesi’nde görüşülürken, Meclis çoğunluğunu elinde tutan AKP ve MHP oylarıyla milletvekilliği düşürüldü!

Şimdi, AYM Berberoğlu’na karşı bir “HAK İHLALİ” olduğuna karar verdi!

Berberoğlu hakkında kimi gazete ve televizyonlarda;

· “KONTROLLÜ CASUSA 25 YIL HAPİS” ve “AL SANA DELİL”

başlıklı, somut kanıtlara dayanmayan haberler yayımlandı.

Bu, açıkça bir “YARGISIZ İNFAZ” örneğiydi.

Ama vatandaşların bir kısmı, bu haberlerle Berberoğlu’nun “vatan haini bir casus” olduğuna inandırıldı!

Her koşulda basın özgürlüğünü savunan bir gazeteciyim. Ancak; basın özgürlüğünün de sınırları vardır.

· “Başkalarının şöhret ve haklarının korunması” bu sınırlardan biridir.

Gerçekten “Demokratik bir hukuk devletinde” yargı kararı olmadan, bir kişiyi suçlayan bir haber yapılamaz.

Bir gazeteci olarak, kimi meslektaşlarımızın “Yargısız infaz” haberleri ile meslek ahlak yasalarına aykırı tutumlarından utanıyorum.

Kanıtsız haber olmaz!

Yargı kararı olmadan bir insan “suçlu” gösterilemez!

Nasıl ki, tüketici vatandaş kandırılarak fahiş fiyatla ya da çürük bir ürün satılması yasal ve ahlaki olarak suç ve günahsa, “kanıtsız ve yanlış” bir haber de ahlaki olarak suç ve günahtır!

Basın, her zaman “halkın hak ve çıkarlarını” savunan, yalan-yanlış haberlerle siyasetin kölesi olmayan bir meslek onurunu korumalıdır!