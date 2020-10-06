Türkiye’de kaç Ali Edizer var?

Sakallı…

Kafasında takke…

Ve de entarili…

Sosyal medyadan ilk görüntüleri geldiğinde, “meczup” yani “deli”nin biri sandım.

Abuk sabuk konuşuyor…

“Yapmayın etmeyin kardeşim… Dün yine işittim gül gibi bir yuva yıkılmış… Boşanmışlar… Niye? Koca aldattı diye… Ayıptır, günahtır. Oğlum ne aldatıyorsunuz lan? Allahutaala size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını da seviyorsunuz, onu da alın.Haa, gözünüz yemiyorsa o başka. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılarımıza mahcup etmeyin. Yuvalarınızı neden yıkıyorsunuz ya?”

Dinledim ve güldüm geçtim.

“Sosyal medya zırvası” dedim kendi kendime.

Takipçi sayısını artırmak isteyen biri, yine döktürmüş…

Aradan 5-10 dakika geçti geçmedi, televizyonda bir haber saatinin sonunda yine aynı görüntüler.

Spiker, görüntüdeki kişinin kimliğini veriyor.

Dr. Ali Edizer…

“Olabilir, her meslekten böyleleri çıkar” diye geçiriyorum içimden.

Haberin devamını dinleyince, şok oluyorum.

“Dr. Ali Edizer, GATA Hastanesi’nde başhekim yardımcısı…”

İşte bu olmadı

Her dinde ve her toplumda “meczuplar” çıkabilir.

Bazılarında az, bazılarında fazla…

Ülkelerde “meczuplar araştırması” yapın, nelerle karşılaşırsınız nelerle.

Bunlar genellikle köşelerine çekilmişlerdir, zararları kendine veya çok dar çevresinedir.

Bir özel kurumda, hele devlette kesinlikle görev alamazlar.

İzlenip, tecrit edilirler.

Ama bizdeki şu duruma bakar mısınız?

Dr. Ali Edizer, Türkiye’nin en önemli hastanelerinden birinin “başhekim yardımcılığına” atanmış.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı’na…

Şimdi herkes birbirine, “O adamı GATA’ya kim getirdi?” diye soruyor.

Jet hızıyla yükseliş

Biraz araştırdım.

Dr. Ali Edizer, Sağlık Bakanlığı’ndaki görevine 2000 yılında, yani 57.Hükümet döneminde başlamış.

İktidarda MHP-DSP-ANAP koalisyonu var.

Sağlık Bakanı MHP’den…

Osman Durmuş…

Ancak Dr. Edizer’in jet hızıyla yükselişi, 2012 yılında Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan AKP’li Recep Akdağ döneminde oluyor.

Biliyorsunuz, artık gizlisi saklısı yok, Recep Akdağ Menzil tarikatından.

Ali Edizer’in son 8 yıllık yükselişi şöyle:

*Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı.

*Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü.

*Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı.

*Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı.

*Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı.

*GÜLHANE Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı.

Dr. Ali Edizer, Türkiye’nin nasıl ve kimler tarafından yönetildiğinin tipik bir örneği

Sevgili okurlarım, aslında Dr. Ali Edizer’e teşekkür etmek lazım.

Kendini ele verdi, Türkiye’deki “tarikatlar koalisyonu”nun içyüzünü ortaya koydu.

Bu olay, ülkemizin nasıl ve kimler tarafından yönetildiğinin en tipik, en çarpıcı örneği!

İllaki doktor ve başhekim yardımcısı olması şart değil.

Her meslek grubunda ve her makamda binlerce Ali Edizer var.

Çünkü Türkiye’deki “iklim” onlarca yıldır böyle.

“Ali Edizer”lerin yetişmesine son derece uygun.

Atatürk 1925 yılında tarikat ve cemaatleri yasaklamış; medrese, tekke ve zaviyeleri kapatmıştı.

1950 yılında DP ile birlikte “karşı devrimciler” iktidara geldi ve Türkiye 70 yıldır “tarikat koalisyonları” tarafından yönetiliyor.

İktidarda şeklen bazı siyasi partiler var, ama iktidar koltuğunda esas oturanlar tarikat mensupları.

Devletin gücü, onların elinde…

Devletin tüm olanakları, tarikatların kuruduğu dernek ve vakıflar arasında paylaştırılıyor.

Uzağa gitmeyin, yaşadığımız 15 Temmuz FETÖ olayı, Türkiye’nin uzun yıllardır tarikatlar tarafından yönetildiğinin en net kanıtı değil mi?

Anlaşamadılar, paylaşamadılar, aralarında kavga çıktı, iş 15 Temmuz darbe girişimine kadar gitti.

Eğer sen-ben kavgası çıkmasaydı, devletin gücünü paylaşmaya devam etmeyecekler miydi?

İşte görüyorsunuz, devleti FETÖ’den temizleyemiyorlar.

Kılcal damarlara kadar işlemiş bu tarikat.

Hangi taşı kaldırsanız, onlar.

Sonra…

Temizleseler ne olacak?

FETÖ’cü gidiyor, Menzilci geliyor.

Birini kovuyorlar, boşluğu bir başka tarikatla dolduruyorlar.

FETÖ “aut” oldu, ama diğer bütün tarikatlar hâlâ “in”!

GATA, biliyorsunuz, eski bir askeri hastane.

FETÖ’den temizlemek için askeri hastaneleri kapattılar, “sivil hastane” haline getirdiler, ne oldu?

FETÖ’cüleri tam kovabildiler mi bilmiyorum, ama kovdularsa bile FETÖ’cülerin yerine Menzil tarikatından olanları almışlar.

Dr. Ali Edizer olayı, bunun en net kanıtı.

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Milletvekilleri arasında araştırma yapın…

Çoğu açık veya gizli tarikat üyesi.

Genellikle “tarikatlara ayrılan kontenjanlardan” milletvekili seçiliyorlar.

Üst düzey bürokratları araştırın bakın, çoğu tarikattan.

Tarikattan değilse, yükselme olanağı yok zaten.

Özetin özeti:

Türkiye, tarihinin en zor günlerini yaşıyor.

70 yıldır tarikatlarla işbirliği yapan emperyalist güçler, Türkiye’yi teslim almak istiyor.

Yaşadığımız olayların özünde bu var.