Bu dönemde il, sağlık müdürsüz kalmamalı

Şenol Ergüney’in istifasının ardından gözler yeni atanacak il sağlık müdürüne çevrildi. Pandemi döneminde sağlık müdürlüğü makamı bir gün bile boş kalmamalı ancak günler geçmesine rağmen halen yeni il sağlık müdürü atanmadı.

Dışarıda dolaşan isimler var. Arka planda bu makama atanmak için yoğun çaba sarf edenlerin olduğunu duyuyoruz. Kimi siyaseten çaba sarf ediyor, kimi ise mesleki yeterliliğiyle…

Aslına bakarsanız bu dönem tüm başhekimler potansiyel olarak sağlık il müdürü adayı. Ama liyakat, bu il müdürlüğü için çok önemli. Sonuçta sağlık şakaya gelmez. Özellikle bu dönemde…

İktidar partimi milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır’ın bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Yeni sağlık müdürünün bir an önce atanması sağlamalılar.

İKİ ADAY ÖN PLANDA

Kocaeli il sağlık müdürlüğü için akıllara ilk gelen isim Kocaeli Devlet Hastanesi’nin 6 yıldır başhekimliğini yapan Adem Çakır.

Adem Çakır’ın yönetimsel bir sıkıntısı bulunmuyor. Liyakatli bir hekim ve yönetici. Açıkça belirtmek gerekirse siyasi bir gücü olup olmadığını bilmiyorum. Bir kesim tarafından bu görevi layık görülüyor. Adem Çakır’ın adı il sağlık müdürü olarak hemen her dönem geçti.

İkinci güçlü isim ise Mürsel Durmaz olarak görülüyor.Onun da güçlü bir aday olduğu söyleniyor. Acil Hizmetler Daire Başkanı olan Durmaz, aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da bacanağı. Bu hısımlığın ona artı puan kattığı düşünülüyor. Durmaz’ın, Şenol Ergüney’den önce il sağlık müdürü olarak görev yapmış olması ise dezavantaj olarak kabul görüyor.

Bu iki isimin dışında farklı isimlerde telaffuz ediliyor. Ancak en güçlü iki isim Adem Çakır ve Mürsel Durmaz olarak görünüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelen önerileri bir an önce değerlendirip bu kritik günlerde sağlığın başındaki yöneticiyi ataması gerekiyor.

Paranın satın alamayacağı şeyler arasına otomobil de eklendi

Bugünleri de gördük.

Cebinizde para var, sıfır otomobil almak istiyorsunuz ama hiçbir bayide araba yok!

Sanki ülkeye araba kıtlığı gelmiş.

İkinci el otomobil almak istiyorsunuz, fiyatı sıfır otomobilden pahalı…

Bir yıl önce fıkra diye anlatacağımız konular artık hayatın bir parçası oldu. Pandemi döneminde duraksayan sanayinin sancıları halen hissedilmeye devam ediyor. Aylardır bayilere sıfır otomobil gelmiyor. Gelene de sayıyla, gıdım gıdım geliyor. Sıfır araba bulamayan vatandaş ise ikinci el otomobile yöneliyor. Bu defa da ikinci el otomobilin fiyatları yükseliyor.

1 yılda ikiye katlayan ikinci el otomobil şu an altından daha fazla kazandırır duruma geldi.

Bayiler yakında sanal araba satmaya başlarsa hiç şaşırmam. İlimizde birçok bayi satış birimlerini çalıştırmıyor, bir kısmı ise ön kayıt yaparak üç ay sonraya gün veriyor.

Bugün en tutulmayan araçlar bile değerli oldu. Sıfır araç bulabilen ne markasına ne rengine bakıyor. Kısaca sıfır araba kapanın elinde kalıyor.

Dört tekeri bulunan teneke parçaları bile 15 bin TL’den başlıyor. Çürük çarık araçların bile para etmeye başladığı bu dönem bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor.

Hükümetin vergi indirimi ya da hurda teşviki yapacağını sanmıyorum. Bilindiği üzere bu iki kampanya satışların artması, piyasanın hareketlenmesi için yapılıyordu. Ama bu dönemde ihtiyaç olan tek şey üretim.

İlimizde montajı yapılan araçlarda bile sıkıntı var. Bayilerin gözünde müşterinin değeri kalmadı çünkü satacak araba yok. Bayiler şu sıralar sadece servis ve sigorta hizmetlerinden para kazanır oldu.

FAZLA PARA ÖDEMEYİN

Durumu fırsata çeviren ikinci el otomobil satıcıları (sadece galericiler değil) altın dönemlerini yaşıyor. Eskiden bir araçtan 5 bin TL kar edilirdi. Şimdi ise bu rakam 15 bin-20 bin hatta 25 bin hatta 50-60 bin TL’lere kadar yükseldi.

150 bin liraya satın aldığı aracı ertesi gün 175’e satanları görüyoruz. 180 bin liralık aracı bir ay sonra 220 bin liraya satıldığını gördük. Siz siz olun araçlara değerinden fazla ücret ödemeyin. Bu durum piyasanın anlamsızca yükselmesine neden oluyor. Bir yıl önce 80 bin TL’ye sıfır araba alabilirken, bugün 80 bin TL’ye aynı aracın eski kasa hurdasını alabiliyorsunuz…

İkinci el araç alımlarından kilometre, eksper durumu ve fiyat durumunu mutlaka gözden geçirin.

Para kolay kazanılmıyor…

Bilicra vatandaşın sorununu çözmüş

Geçtiğimiz haftalarda “Turkcell’den şikayet var” başlığıyla bir yazı yazmıştım. Yazının bir bölümünde arıza yapan akıllı çocuk saati Bilicra ve bunun teknik servisini konu almıştık. Bilicra marka saati servise gönderen tüketicinin sorunu giderilmiş. İstanbul da bulunan teknik servis sorunun çözüldüğünü ve müşterinin memnun edildiğini söyledi. Söz konusu müşteri de aynı beyanı tekrar etti ve ekledi, “Bilicra’nın teknik servisinden son derece memnun kaldık. Özellimle müşteri temsilcisi Melek Hanım’ın ilgili ve hassasiyetinden çok memnun kaldık. Arızalı ürünümüz onarılarak bize iade edildi” dedi.