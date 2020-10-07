Batan geminin güvertesinde orkestra çalıyorsa…

*Gidişat iyi değil!

*Tutulan yol, yol değil!

*Yapmayın, etmeyin!

Korku duvarı yıkıldı, iktidara yönelik benzer uyarılar artık en yüksek ses tonuyla yapılıyor.

Bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti sevenler; yıllardır yanlışları söylüyor.

Muhalefet, sürekli eleştiriyor.

Yetmedi, yanlışları gören bazı AKP’liler partileriyle yollarını ayırdılar, dışarı çıkarak iktidara doğru yolu gösterme gayretine girdiler.

AKP’nin gerçek yüzünü ilk gören, partinin kurucusu, eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener oldu.

TV ekranlarından yıllardır “uyarı” görevini sürdürüyor.

Halen CHP saflarında siyaset yapıyor.

Daha yeni, salt yanlışlarda ısrar edilmesi üzerine, iki önemli isim AKP’den ayrılıp iki yeni parti kurdu.

Ahmet Davutoğlu “Gelecek Partisi”, Ali Babacan ise “DEVA Partisi” adı altında siyasi mücadelelerini sürdürüyorlar, AKP’nin hatalarını topluma anlatmaya devam ediyorlar.

Burada isimlerini yazamayacağım kadar çok AKP’li, yanlışlarda ısrar edildiğinden, partileriyle yollarını ayırdılar.

Sadece siyasiler mi, üst düzey bürokratlar da artık iktidara sırt çevirmeye başladılar.

İktidarın “yanlış yapma-yanlış gösterme” taleplerine artık dayanamıyorlar.

Bunlardan biri de eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir.

İktidarı uyarırken öyle bir benzetme yaptı ki…

Hani “balyoz gibi” derler ya, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in uyarı sözleri de tıpkı öyle.

Aydemir, 6 yıl TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığı yaptı.

Kamu görevinden ayrıldı, halen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı…

Birkaç gün önce, “ülkenin ekonomik durumu” ve “TÜİK’in verileri” konularında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Yenilir yutulur gibi değil!

Ülke, Titanik gibi batıyor

Birol Aydemir, Türkiye’nin durumunu “TİTANİK gemisine” benzetti.

Söyledikleri satırbaşlarıyla şöyle:

*Titanik gibiyiz, batmak üzereyiz, bunlar hâlâ güvertede orkestra çalıyor. Ekonomi pik yaptı diyerek halkı oyalıyor.

*Kurumları bitirirseniz, batarsınız. Çıkardığın tahvil alınmaz, çöp demektir.

*Paranın sıfır faizle ortalıkta dolaştığı dönemde, biz para bulamıyoruz. Son 1 yılda 15 milyar dolar ülkeden para çıkışı oldu.

*Bilgisiz insan ne yapar? Her şeyini deneme yanılma ile yapar. Kötü yönetim var, sebebi de bilgisiz kadrolar.

*Türkiye’de her şey durma noktasında. Başkanlık sistemi ile 2018’de buzdağına vurduk.

*TÜİK çok fazla eleştiri alıyor. Dünyada istatistik ofisleri her zaman eleştirilir. Benim dönemimde TÜİK, dünyada itibar kazandı. Şimdi neden eleştiriliyor? Çünkü insanların yaşadığı ve gördüğü bir hayat var. Bir de istatistik ofislerinin yayınladığı veriler var. Bunlar örtüşmeyince insanlar inanmıyor, eleştiriyor. En çok enflasyon eleştirilir ve inanılmaz. Çünkü kendi hayatına bakar, tükettiği mallara bakar. ‘Bu kadar harcama yapıyorum, bu enflasyon ne alaka’ diye sorar.

TÜİK verileri önce bakana gidiyor

*Dünyada en önemli şey, istatistik kurumlarının bağımsızlığı… İşine karışılmayacak. Rakamlara doğrudan müdahale yok, veri değiştirdi diye. Ama dolaylı müdahale var. Merkez Bankası (MB) Başkanı bir gecede gitti, nerede kaldı bağımsızlık? BDDK, MB, TÜİK gibi teknik kurumlarda bağımsızlık bitince doğrudan veya dolaylı müdahaleler başlar. Benim zamanımda bir tane bile olmadı. Şimdi olmadığına dair kim garanti verebilir. İtiraz ettiğin vakit, ertesi gün görevden alınıyorsan, hatta memuriyetten atılıyorsan, ne yapabilirsin? Sadece talimatları yerine getirirsiniz. Şimdi TÜİK’ten veriler kaç gün önceden gidiyor, yönetime, bakana? Maliye Bakanı, veriler iyi olunca 1-2 gün önce açıklama yapıyor. Bu olamaz, bağımsızlığa aykırı.

Parti devleti olduk

*Şimdi AKP’nin il başkanları valinin belediye başkanının üzerinde… Vali, onların emrinde. Ne farkı var, hiç fark yok. Parti devleti olduk. AKP teşkilatlarından referans götürmeden hiçbir yerde işe giremezsiniz. Gençlerin yüzde 76’sı referansın, liyakatten önemli olduğunu düşünüyor. Dünyada Türk tipi başkanlık sisteminin örneği yok, yerli ve milli, benzeri yok. Sistem tıkandı, birinin hastası var Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor. Herkes yardımı Cumhurbaşkanı’ndan isteyecekse, diğer kurumlar ne iş yapar?

Sevgili okurlarım, her taraftan feryatlar yükseliyor.

Her sorumlu, kendine göre uyarı görevini yerine getiriyor.

Son olarak TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir, “tokat gibi”, “balyoz gibi” bir benzetme yaptı.

“Titanik gibi batıyoruz” dedi.

“Titanik batarken güvertesinde orkestra çalıyordu, bizimkiler de ekonomiyi zirvede gösteriyorlar” diye ekledi.

Yani ekonomik verilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ülkeyi yönetenler, bakalım bu feryatlara ne zaman kulak kabartmaya başlayacaklar?

Bakalım gerçeklerimizle ne zaman yüzleşeceğiz?

Fahri cumhurbaşkanı yardımcısı

Artık kesinleşti.

Fuat Oktay, resmi cumhurbaşkanı yardımcısı…

Devlet Bahçeli ise, fahri cumhurbaşkanı yardımcısı.

Biri “resmi”, diğeri “fahri”…

Aralarında bir fark daha var.

Fuat Oktay “talimatla” çalışıyor da, Bahçeli talimat mı alıyor, talimat mı veriyor, bu net değil.

Ancak sonuca bakmak lazım.

Devlet Bahçeli’nin her söylediği eninde sonunda yerine getiriliyor.