Geçim derdi…

Bir araştırma kuruluşu, ülke ölçeğinde, “Türkiye Gündem Araştırması” yapmış.

Araştırma sonuçlarına göre; vatandaşın yüzde 44’ü, en büyük sorunu “ekonomik sıkıntılar” yanıtını vermiş.

“Koronavirüs” yanıtını verenler yüzde 22’de kalmış!

Siyasal iktidara bakarsanız, “ekonomi tıkırında!”

Yaşadığımız kimi olaylar halkın dikkatinden saklanıyor!

Zaten halkın büyük çoğunluğu ne gazete alabiliyor ne de kitap okuyor!

Hangi siyasi görüşe yakınsa, o görüşü temsil eden siyasi parti ve liderinin sözlerini “doğru” kabul ediyor!

Yaşadığımız toplumun belirli bir kesiminde “BİAT” kültürü egemen olmuş!

“Bilginin doğruluğunu araştırmak” gibi bir çaba yok!..

Örneklerle bakalım olaya;

· Siyasi iktidar, “300 fabrikanın açılışını” yapmış! “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde” fabrika isimleri yayınlanınca, açıldığı söylenen fabrikalar arasında 45 yıl önce açılanı ya da geçen yıl açıldığı halde yeniden açılmış gibi gösterilenlerin olduğu görülmüş!

Bu acı gerçek bir yana, şunu sormak gerekmez mi;

“Bu kadar fabrikayı ne zaman, nasıl yaptınız? Kaç insana iş olanağı sağladınız?”

· Muğla-Yatağan’da termik santralın yarattığı kirliliğin yanı sıra, maden arama şirketlerinin neden olduğu doğa tahribatı, çevre köylerde tarım-hayvancılığı yok ettiğini ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen köylüler; “Köylerimiz haritadan silindi, Mars’a benzedi” diye feryat etmişler!

Ülkemizin dört bir yanında “maden arama faaliyetleri nedeniyle ormanlar yok ediliyor, HES ya da JES santralleri yüzünden tarım alanları yok oluyor, dereler-nehirler kuruyor, tarım ve hayvancılık yok olurken, topraktan beslenen üreticiler açlığa, şehirlerde yaşayanlar da pahalı ürüne mahkum oluyorlar.

· Pamuk ekim alanları yüzde 55 daralmış! Tarımda yaygın bir üretim azalması yaşanıyor! Çünkü, üretici, para kazanamıyor. Ekip biçmeye küsüyor. Meydan, sıfır gümrükle ithalat yapan kimi uyanıklara kalıyor! Bedelini vatandaş ödüyor!

· Otoyol geçiş ihlallerinde yüzde 400 ceza yazılıyormuş! Binlerce sürücü icralık olmuş. Vatandaş, 75 TL’lik geçiş ücreti için 853 TL. ceza ödeyecek! “Bana ne, aracı olan, geçiş ihlali yapan ödesin!” diyen vatandaş; “Geçsen de geçmesen de, “YAP-İŞLET” yöntemiyle yaptırılan otoyollar, köprüler ve Şehir Hastaneleri için senin cebinden de - vergilerle- ödeme yapılıyor!

· En fazla ihracat yaptığımız 15. Ülke olan Suudi Arabistan, Türk mallarına resmi ambargo koymuş! Hani şu Osmanlı ve Atatürk düşmanı Suudiler! Hani, kralına şeref madalyası taktığımız, eli kanlı, ABD kölesi Suudiler!

· Gaziantep Valiliği Konutu küçük bir saray gibi inşa ediliyormuş. Şimdiye kadar 7 milyon 300 bin TL. harcanmış! Son harcama da yüzme havuzuna katlanır can sistemi için yapılmış! Samsun Üniversitesi Rektörü de 379 bin TL’ye lüks makam aracı alınmış! Bu saray gibi pahalı yapılarda yaşamak, lüks araçlara binmek tutkusu nereden geliyor? Vatandaş yoksulluk içinde iken, ekonomik koşullar son derece ağır iken, dış borçların faizlerini ödemek için yabancılara el avuç açarken, bu ne İSRAF? Bu ne görgüsüzlük?

· Resmi veriler –TUİK- gösteriyor ki; son bir yılda elektriğe yüzde 32.3, Doğalgaza yüzde 34.7 zam yapılmış! Temel gıda ürünlerine gelen zamlar çok daha yüksek. Sizin maaşlarınıza ne kadar zam geldi? YOKSULLAŞIYORUZ, YOKSULLAŞTIRILIYORUZ!

Yalnızca bir günlük gazete haberlerinden seçtiğim örnekler bunlar.

Ya siz ne düşünüyorsunuz?

El alem bizi kıskanıyor mu?