Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım… Sil baştan yapalım…

2.Lig’de Kocaelispor…

3.Lig’de Belediye Derince, Darıca ve Gölcükspor…

Gerek transferlerin geç yapılması ve gerekse diğer talihsizliklerle Pandemi yüzünden, iyi başlamadılar…

3’er hafta geride kaldı…

2.Lig Beyaz Grup’ta Kocaelispor, Sarıyer iç saha beraberliği, Manisa 6-1’lik deplasman faciası…

Sonrasında teknik direktörlüge Erhan Altın’ı getirip, pazar günü mükemmele yakın futbolla, harika gollerle Çorum’u 3-0 yedi…

3.Lig 1.Grup’ta Belediye Derince, Arnavutköy deplasmanında hakem faciasıyla 2-2 berabere kalırken galibiyeti kaçırdı. Ardından iç sahada Manisaspor’u 1-0 yendi, Buca gece maçında 1-0 yenilmekten kurtulamadı…

3.Lig 2.Grup’ta Darıca GB’de Derince gibi, Yomra deplasmanında 1-1 berabere kaldı, geldi içeride Fethiye’yi 2-1 yendi, sonra Ceyhan deplasmanında 2-1 yenilmekten kurtulamadı…

3.Lig 3.Grup’ta ise istatistik olarak en kötü takımımız Gölcükspor oldu…

Çarşamba iç saha, Soma deplasman maçlarında 1-0’lık skorlarla puansız kalan takım, pazar günü de Karşıyaka’ya, öne geçtiği maçta 2-1 yenilirken, 3’te sıfır çekti…

Yani Kocaelispor, Belediye Derince ve Darıca 4, Gölcükspor ise sıfır puanda bulunuyor…

Kocaelispor 10 günlük bir tatile girerken, diğer takımlar mücadelesine pazar günü devam edecek…

Söylenecek çok söz yok aslında…

Yok birbirimizden farkımız…

Hepimiz Kocaeli çocuğuyuz…

Dua ediyorum…

Bekliyorum…

Başarılı olmaları için can-ı gönülden destekliyorum…

Bu da benden yorum..

Haydi bakalım…

Sil baştan !..

Yeni bir sayfa açalım…

Değişmeyen tek şey değişimdir…

Ne demiş Mevlana…

“Dün zekiydim dünyayı değiştirmek istiyordum… Bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum…”

Haydi görelim sizi !..

Bana spor yaptıran 41 BR 404 ve 408’e teşekkür ediyorum…

İki gündür kopya spor yaptırıyorlar bana…

Büyükşehir Belediyesi’nin iki otobüsü…

Tren Garı-Sanayi arasında çalışan 41 BR 408 salı sabahı, 41 BR 404 ise dün sabah, emniyet durağında be otobüse koşarak önünden yetişmeye çalışırken, bekliyorlar ve tam yetişecekken sadece 5 saniye süre için gözümün içine sadistçe bakarak kalkıyorlar…

Beni almıyorlar..

Yani birbiriyle anlaşmış bunlar desem, insanın inanası geliyor…

Tabii ki öyle değil…

Paranoyak değiliz Allah’a şükür…

Tesadüf…

Allah böyle istemiş…

Boynumuz kıldan ince…

Hani o genç kardeşlerim beni iki gündür koşturup, alay eder gibi otobüse almadılar ya…

Vicdanları sızlamasın diye (Çünkü insan olan her canlının bir vicdanı vardır), buradan yazıyorum..

Sağ olun 34 yıllık spor müdürüne iki gün sprint yaptırdınız…

Kendimi Usain Bolt gibi hissediyorum…

Teşekkür ederim…

Hakkınızı helâl ediniz…

Benden yana helâl olsun…

Akşama kadar o maskeler içinde çalışmanın ne demek olduğunu anlayabiliyorum…

KONUŞAN FOTO:

BAHRİ KAYA (ÇORUM T.D.): Ben dedim size dostluk kazanacak diye… Dost Kocaelispor kazandı…

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

“Ben İslam dinine inanıyorum. Ben Allah'a ve barışa inanıyorum…”

-MUHAMMED ALİ-