Aman dikkat! Negatifken pozitife dönebilirsiniz…

Covid-19 ile ilgili bilinmeyen o kadar çok şey var ki,henüz sağlıkçılarbile durumu tam olarak çözmüş değil. Ama şu bir gerçek “en bildik tedavi” bu virüse yakalanmamak. Herkeste farklı rahatsızlıklara neden olan virüs kalıcı hasarlar da bırakabiliyor.

Bilinen semptomları yaşadığı için durumundan şüphelenenler veya temaslı olduğu iç test yaptırmak isteyenler, sağlık kuruluşlarınca tetkik altına alınıyor. “Tetkik altına alınıyor” kelimesini gözünüzde sakın büyütmeyin, sadece test yapılıyor.

Bu testler bazen akciğer agrafisi, bazen sürüntü, bazen ise kan tahlili şeklinde yapılıyor. Test alındıktan sonra vatandaş elinden telefonu düşürmüyor. E-nabız uygulamasından testinin sonucunu öğrenmeye çalışıyor.

Saatler sonra ekranında Covid testinin sonucunu “negatif” görünce de seviniyor.

Aslında sevinmek için çok erken. Negatif çıkan sonuç birkaç gün sonra pozitife dönebiliyor. Bu çok sıklıkla rastlanan bir durum haline geldi.

Testi negatif çıkan ve evine gönderilen kişiler, bir süre sonra kendi ve temasta olduğu kişilerde birlikte pozitif olarak hastaneye dönüyor.

Yada pozitifken iyileşen bir hastanın ciğerlerinde Covid bulguları kalabiliyor.

SİSTEM OTURMAMIŞ

Covid ile mücadelede sistemin tam olarak oturduğu söylenemez. Ne ilçe sağlık müdürlükleri, ne 112, ne de diğer bağlık birimler süreci yönetemiyor. Sistem de açıklar var ve bu ufak detaylar vatandaşın bu süreci geçirirken zorlanmasına neden oluyor.

Şimdi size kısa bir süre önce yaşanan bir olayı anlatacağım;

20 Eylül de cenaze cemaatine katılan yaşlı çift, 25 Eylül’de yakınlarının uyarısıyla en yakın sağlık kuruluşuna giderek Covid testi yaptırdı. Çünkü cenaze cemaatinin toplandığı köyde herkes Covid’e yakalanmıştı. Her ikisinin de akciğerinde Covid görüldü. Sürüntü testleri alındı. Sürüntü testine göre, kadın pozitif, 72 yaşındaki kronik hasta ise negatif çıkmıştı. Durum böyle olduğunda aileniz, çocuklarınız ve etrafınızdakiler de temaslı sayılıyor ve 14 gün karantina uygulanıyor. (Sizin gitmeniz gereken bir işiniz varmış, okulunuz varmış kimsenin umurunda değil. Temasınız olmasa da temaslı sayılıyorsunuz ve 14 günü eve hapissiniz. Karantina karanını veren memur da, bu süreçte iş ve okullarınız için rapor temiz etmelisiniz bile demiyor. Karantinada olmanız sizi raporlu göstermiyor)

Negatif çıkan hasta eve diğeri ise tek başına kalacağı hastane odasına götürüldü. Hastane odalarında yalnızsınız. Görebileceğiniz ikinci bir insan, günde bir iki kere odanıza gelen hemşireden başkası değil. Bu durum hastaların psikolojisini hayli etkiliyor. (Psikolojik durum hem hastayı hem de hasta yakınlarını etkiliyor)

Her neyse, 5 günün sonunda, Pozitif olan hasta da iyileşerek taburcu edildi. O süre zarfında evde tek başına olan ve teması bulunmayan eşi ise negatiften pozitife döndü. Hastanede yatma sırası 72 yaşında kalp ve akciğer hastası olup test sonucu negatif çıkınca evinde karantina altında tutulan eşine gelmişti. (Yine herkese karantina yazılıyor. Yine 14 gün evden çıkamazsınız deniyor)

Evde karantina sırası da daha önce Pozitif çıkan kadındaydı.

Konu özetle böyle. Hatta böyle anlattığımızda gayet normal bir süreçmiş gibi geliyor. Ama yaşanan anlar tam bir kabus hissi veriyor.

Bu aile ile ilgili son durum da sizlere anlatıp bu konuyu kapatacağım.

Covid tedavisinin ardından taburcu edilen kadın evde tek başına kalmak zorundaydı. Ancak aldığı ilaçlar böbreklerinde sorun yaşattı, yemek yiyememeye, hatta su bile içememeye başladı. Ara ara sağlık kuruluşlarınca aranan kadına sağlık durumunun nasıl olduğu soruldu. Ama sadece soruldu, sorun için kimsenin kılı kıpırdamadı. Kadın boğazından giren bir yudum suyu bile kusar hale geldi. Dayanacak gücü kalmayınca da 112’den Ambulans istendi. Sonuçta karantina da olan bir hasta evden çıkartılarak hastaneye götürülemezdi. Götürülse bile götüren kişilerde karantinaya alınacaktı.

Eve 112 getire bilmek için 90 dakika mücadele veren aile, il sağlık, ilçe sağlık ve 112 ekipleriyle kavga etmek zorunda kaldı.

Körfez ilçesinde ki 1,5 saatlik bir direnişin ardından ambulans hastanın evine getirildi, hasta alınarak en yakın hastaneye götürüldü.

Yaklaşık 20 günlük süreç halen tüm adrenaliyle devam ediyor. Şu sıralar karıkoca aynı hastanede tedavi altında tutuluyor. Hem hastalar sıkıntıda hem aileleri perişan.

Sözün özüne gelince; “Sağlıkçılardan Allah razı olsun. Bir kısmı canla başla çalışıyorlar ancak sistemde bir gariplik var. Hem sayı anlamında yeterli değiliz hem de hastane olarak yeterli değiliz. Böyle bir dönemde ilimizde bir sağlık müdürü bile yok.

Başınıza gelmeden bilemezsiniz, o yüzden şu süreci ciddiye alın, maskesiz çıkmayın, kalabalıklara karışmayın, cenaze ve düğünlere gitmeyin. Siz siz olun bu hastalığa yakalanarak hastanelere gitmek zorunda kalmayın. Tedbirli olmak sizin ve yakınlarınızın beden ve ruh sağlığını koruyacaktır.

Emre Bal’ın yıldızı parlıyor

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu O Ses Türkiye, yarışmasında geçtiğimiz yıl ilimizi temsil eden Emre Bal, Murat Boz’un takımında yer alan yetenekli genç, bu programdan sonra tanınan bir sanatçı haline geldi. Birçok mekânda sahne aldı ve albüm çalışmalarında bulundu. Emre Bal, bestesi ve sözleri kendine ait olan ikinci single çalışmasını da tamamladı. “Zannetme Beni” isimli çalışma müzik marketlerdeki yerini aldı bile. Şarkı söylemeye 13 yaşında başlayan ve ilk sahnesini 16 yaşında alan Emre Bal sıkı bir Tarkan hayranı ve söylediği şarkılar kadar güzel dansları ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılki yarışmada başarılı performansı ile Hadise, Murat Boz ve Seda Sayan’ın dönmesini sağlamıştı. Seda Sayan’ın kendi takımına çok istemesine rağmen, Murat Boz’u tercih etmişti. Temmuz ayında yönetmenliğini Emirhan Erol’un yaptığı “Durumumuz Bu’’ isimli ilk single’nı çıkartmıştı.

Kamyonculara yetki belgesini aldı

Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Besim Kaçar Mazbatasını, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş’tan aldı. İkinci başkan Hakan Zorlu ile birlikte yeni yönetim yetki belgesini alarak, 10 yıldır kayyum da olan odayı yeniden canlandırmak için çalışmalara başladı. Birlik Başkanı Kadir Durmuş, “Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Besim Kaçar'a çıkmış olduğu bu yolda başarılar dilerim” mesajı vererek, destek sözünü belirtti.