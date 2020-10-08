Hereke neden cezalandırılıyor?

Hereke’nin sorunlarına duyarlı Hereke Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş, geçtiğimiz hafta kapatılan Hereke Semt Polikliniği ile ilgili bir yazı gönderdi…

Demirtaş’ın yazısını 5 Ekim pazartesi günü, “Vatandaş soruyor, Hereke Semt Polikliniği NEDEN KAPALI?” başlıklı bir yazı yazdım…

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Yazım CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan’ın ilgisini çekti…

Tarhan, konuyu TBMM gündeminde taşıdı…

Tarhan, Hereke Semt Polikliniğinin bu sene Mart ayından beri kapalı olduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir dizi soru yönetti…

Tarhan’a göre, “Ortada büyük bir haksızlık var. Kocaeli’nde hiçbir poliklinik kapalı değilken sadece Hereke’de bu mağduriyet yaşanıyor. Vatandaşımız sağlık hizmetine ulaşamamakta. Adeta Hereke halkı cezalandırılıyor.”

PANDEMİ KOŞULLARINDA SAĞLIK MERKEZİ KAPATMAK

CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, şu değerlendirmede bulundu;

Bilindiği üzere Hereke yaklaşık 15 bin insanın yaşadığı Körfez ilçesine bağlı bir bölge. Kapatılan poliklinik de bölgenin en eski sağlık birimi. SSK Dispanseri 1958’de hizmete açılan Hereke Semt Polikliniğinin kapısına halka danışılmadan kilit vurulmuş. İlgili sağlık merkezinin pandemi koşullarına rağmen kapatıldı…

Ne kusuru, ne eksiği vardı da kapatıldı, bu semt polikliniği? Hereke’deki hiç kimse bu sorunun yanıtını bilmiyor. Bünyesinde dahili, kadın doğum, çocuk ve diş doktoru bulunduran, röntgen ve laboratuvar imkanı da olan bir sağlık kurumunu kapatanlara sesleniyorum. Hereke’ye bu kötülüğü niye yaptınız? Halkın yanı başında faaliyet gösteren 50 yıllık bir sağlık kurumunu salgın günlerinde kapatarak vatandaşın sağlığıyla oynamanın akılla izah edilir bir yanı var mı? Bu durum düzeltilmeli. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek için çaba göstermeye devam edeceğiz.”

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CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan’ın konuyu TBMM gündemine taşıması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletmesi önemli.

Bakalım Tarhan’ın bu girişimleri sonuç verecek mi?

Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim…

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Türkiye'deki ‘en iyi üniversiteler’ açıklandı

ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı, Türkiye'deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listeyi açıkladı. GTÜ ilk 10 üniversite arasında sıralandı. Hacettepe Üniversitesi Türkiye’nin en iyi üniversitesi olurken Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) üçüncü oldu. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 8. Sırada yer alarak ilk 10’a girme başarısı elde etti. Bu yıl URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer aldı. Gebze Teknik Üniversitesi’ni kutluyoruz…

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2019’da Fahri Trafik Müfettişleri affetmedi

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre yıllara göre FTM istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2019 yılındaki Fahri Trafik Müfettişi ( FTM) tutağına istinaden uygulanan ceza sayısı 377 bin 893 olurken, 2015 yılında 220 bin 461, 2010 yılında 75 bin 390, 2005’te ise 118 bin 30 olduğu kaydedildi. Yıllar içinde ceza sayıları ile kıyaslama yapıldığında en çok cezanın geçen yıl kesildiği görüldü. Fahri Trafik Müfettişi sayıları incelendiğinde de geçen yıl 20 bin 287 kişinin olduğu gözlendi.