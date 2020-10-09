Türkiye’nin futbol ekonomisinde de durum vahim

Değişen bir şey yok.

Normal ekonomimizde durum ne kadar kötüyse, futbol ekonomimizde de durum o kadar kötü.

Deve yüküyle para harcayıp dışarıdan futbolcu satın alıyoruz.

Yani “yabancı ülkelerin futbol sektörünü” destekliyoruz.

Sahaya çıkan takımların 11’inden belli değil mi?

İzlediğim maçlarda, istiklal marşımız okunurken, dudağını kıpırdatan futbolcuları her defasında ısrarla sayıyorum.

İki, üç, en fazla dört futbolcu Türk!

Diğerleri ithal…

Yurt dışından “tefeci faizi” ödeyerek zar zor borç para buluyoruz, bunun bir kısmıyla da futbolcu ithal ediyoruz.

Milyon Dolarlar, milyon Eurolar ödüyoruz bunlara…

Neymiş?

Türk futbolu bu yöntemle kalkınacakmış…

Nasıl olacak bu?

İthal futbolcuların oynadıkları futbol ortada.

Avrupa’da söz sahibi olabilen bir takımımız var mı?

Galatasaray da dahil hepsi döküldü.

Daha maç oynamayan Başakşehir ve Sivasspor’un nasıl sonuçlar alacağını bugünden kestirmek de zor değil.

Eee, ne anladım ben bundan!

Süper Lig’te 111 ithal, 6 ihraç

Biliyorsunuz, Süper Lig’te bu yıl 21 kulüp mücadele ediyor.

21 kulüp, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde 111 futbolcu ithal etmiş.

Bu 21 kulübün aynı dönemde ihraç ettiği futbolcu sayısı ise sadece 6.

En fazla futbolcu ithalatını Trabzonspor ve Hatayspor gerçekleştirmiş.

İki takım da kadrosuna 9’ar yabancı futbolcu katmış.

Konyaspor ise sadece 1 oyuncuyla “en az futbolcu ithal eden” kulüp.

İthal futbolcuların isimlerini tek tek yazmanın anlamı yok.

İhraç ettiğimiz 6 futbolcunun isimlerini vereyim.

*Beşiktaş’tan Burak Yılmaz ve Galatasaray’dan Mustafa Kapı, Lille’e…

*Başakşehir’den Atabey Çiçek, Westerlo’ya…

*Karagümrük’ten Barış Başdaş, Hannover’e…

*Fenerbahçe’den Tolgay Arslan, Udinese’ye…

*Beşiktaş’tan Umut Nayir, Hajduk Split’e…

Hepsi bu kadar.

Diğer konularda olduğu gibi, futbolda da bizim kadar “saf” ülke dünyada zor bulunur.

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz, artı değer yaratmıyoruz, onlarca yıldır sürekli borç alarak çarkımızı çevirmeye çalışıyoruz ve aldığımız bu borç paranın bir kısmıyla da “sanki çok gerekliymiş gibi” futbolcu ithal ediyoruz.

Türkiye, her konuda ithalat cenneti.

Futbolda da…

Ve biz ağlanacak halimize hep gülerek, hiçbir şey yokmuş gibi yolumuza devam ediyoruz.

Nereye kadar?

Yabancı ülkelerin çiftçilerine 27 milyar dolarlık destek

Rakamsız görüş açıklamak, laf ebeliğinden başka bir şey değildir.

CHP’nin hazırladığı “Türkiye’de Tarımın Durumu” raporuna baktım, net bir rakam gördüm, sizinle paylaşmak istiyorum.

2003-2019 yılları arasında, yani AKP iktidarı döneminde, Türkiye 77.6 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç etmiş.

Aynı yıllar arasında yapılan tarımsal ürün ithalatı ise 104.6 milyar dolar.

Gördüğünüz gibi, ithalatımız 27 milyar dolar daha fazla.

Bu ne demek?

Bu, “Türkiye, yabancı ülkelerin çiftçilerine 27 milyar dolarlık destek sağlamış” demek.

Aynen böyle!

Kendi çiftçimizden esirgediğimiz parayı yabancı ülkelerin çiftçilerine dağıttık, sonunda Türk tarımı bu hale geldi.

“Yabancı ülkelerin çiftçileri” derken, en fazla desteği “Yunan çiftçisine” yapmışız.

Yunanistan’dan yapılan tarım ürünleri ithalatı, son 5 yılda yüzde 632 artmış.

Ayrıntılarına inersen, uzun ve derin bir konu.

Sadece bir iki not düştüm.