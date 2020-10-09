Azerbaycan da son durum

Azerbaycan işgal edilen kendi topraklarının azatlığı için savaşıyor. Bu savaş haklı ve onurlu savaştır. Kutluyor, başarılar diliyor ve destekliyoruz.

Hak, hukuk ve adalete inanan herkesin Azerbaycan'ın yanında olması gereken bir savaştır.

Bugün devam eden savaşı yeni yerleri ele geçirmek için başlatan yine ellerinin kanı kurumamış katil Ermeniler oldu.

Azerbaycan ordusu henüz ağır silahlarını ve uçakları kullanmamasına rağmen işgal altındaki birçok yerlerini peşpeşe kurtarmaya devam etmektedir.

Azerbaycan halkı tek yürek halinde ordusunu ve onun Başkomutanı İlham Aliyev'i desteklemekte ve alkışlamaktadır. Beş binin üzerinde Ermeni askeri etkisiz hale getirilmiştir. Savaş malzemesinin yarıdan fazlası yok olmuştur. Savaş mühimmatlarını bırakıp canlarını kurtarmak için kaçıyorlar. Önemli miktarda Ermeni askeri beyaz bayrak göstererek teslim olmaktadırlar. Kaçan kaçanadır. Cepheden ve savaş araç gereçlerinden kaçmamaları için ayaklarından zincirle bağlama çaresizliklerine düşmüş bulunuyorlar

ERMENİSTAN BAŞBAKANI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan utanç ve çaresizlik içinde kıvranıyor. Destek için çalmadık kapı bırakmıyor.

Ezeli destekçileri Rusya da Putin’den destek almak ve kendilerini korumak için her gün telefon ile arıyor. Artık Putin telefona çıkmıyor.

Putin bile Paşinyan'a güvenmiyor. Corc Soros ile flört ettiğini ve işbirliği yaptığını biliyor.

Paşinyan yalan üzerine yalan söylüyor. Türk ordusu ile savaştıklarını söylüyor. Türk F 16’nın bombaladıkları gibi gerçekle ilgisi olmayan birçok yalanı yüzü kızarmadan söylemektedir.

Türk İmparatorluğu kuruluyor diyor.

Kayıplarının çok olduğunu da söylüyor.

Büyük çapta savaş malzemelerini kaybettiklerini kabul ediyorlar.

Çok zor durumda oldukları için suçlu arayıp, herkes birbirini suçluyor.

Nitekim Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argisti Kryaman Paşinyanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından görevinden alındı. Bunun gibi birçok görevli görevinden azledilmektedir. Çözülme devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında başarısız olan Ermeniler faturayı birbirlerine çıkaracaklar.

Ermenistan açlık, yokluk ve adaletsizlik içinde kıvranıyor. Paşinyan acı sonunu görmekte ve finalleri oynamaktadır.

ALİYEV DEN MACRONA GÖNDERME

Fransa, Dağlık Karabağın Özerkliğini istiyorsa, neredeyse yarısı Ermenilerden oluşan Marsilya şehrini onlara versin ve orada Karabağ Cumhuriyet kurulsun diyerek haklı tepkisini veriyor.

Tabii ki Fransa'nın kötü sicilini dünya biliyor. Bende buradan Cezayir de bir milyon Müslüman kanını akıttıklarını hatırlatalım. Ermenileri, Osmanlı topraklarında silahlandırıp insanları katlettirdiklerini de unutmadığımızı hatırlatıyoruz. Her taşın altından Fransa çıkıyor.

Ermenileri destekliyor yönlendiriyorlar.

Sonrada barış sever olup arabulucu olmaya gayret ediyorlar. Fransa ikiyüzlü bir ülke olmaya devam ediyor.

Şimdide Cenevre de barış görüşmeleri için kolları sıvıyorlar.

TÜRKİYE SİZİNLEDİR

Türkiye'den iktidar, muhalefet, kurumlar, kuruluşlar, kadın, erkek 82 milyon tek ses ve tek nefes olarak bütün gücü ile kardeş Azerbaycan'ın yanındadır.

Kocaeli'nde her gün her dakika bütün coşku ile destek mesajları bildirilmektedir.

Bu durum ‘Bir Millet İki Devletimiz’ adına bizleri gururlandırmaktadır.

Kardeşliğimiz ve dostluğumuz dosta gurur düşmana da korku vermektedir.