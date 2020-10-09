Köseköy TÜVTÜRK, vatandaşı mağdur etmiş

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden Necati Konakçı, önceki gün gazetemize geldi… Köseköy TÜVTÜRK’te yaşadığı bir olayı anlattı…

TÜVTÜRK’ün kendisine haksızlık yaptığını belirti…

Konuyla ilgili bir yazıyı bana iletti…

Konakçı’nın yaşadığı sorunu ve Bakanlığa gönderdiği dilekçeyi birlikte okuyalım;

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA

TÜVTÜRK ŞİKAYETİ Hk: Sayın yetkililer 27/9/2020 tarih ve 20043110 sayı ile TÜVTÜRK’te yaşadığım problemi sizlere yazdığım gibi, TÜVTÜRK Genel Merkezine de telefon ile şikayette bulundum.

İlk şikayetimi 16/9/2020 tarihinde yine telefonla yaptım.

Ancak Kocaeli/Kartepe Köseköy istasyonunda bir yetkili ile görüşerek bu şikayetimden vazgeçmiştim.

Sayın yetkililer; Muayenemin son günü olan 14/09/2020 tarihinde randevulu olarak istasyona gittim. Bilirsiniz ilk muayeneden ağır kusur alınca bir ay içinde tamamlayıp gelen aynı ücretle tekrar muayenesine girer. Ben 3 kez muayeneye girdim ve her seferinde başka bir neden.

Yani bir muayene için vatandaşın 4 gününü çalmak TÜVTÜRK,ün sorunu mu, yoksa Bakanlık olarak sizlerin çıkarttığınız yönetmeliğin sorunu mu?

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Yada bu yönetmelik hakkında vatandaşı bildirmediğiniz için iki taraf birden sorumlu mu?

Ben anladığım kadarı ile TÜVTÜRK Genel merkezi sorumluluktan kaçmak için telefonun başına bir bayan oturtmuşlar.

Sadece yönetmelik böyle size yardımcı olamayacağız demekten başka bir şey dedikleri yok. Peki orada oturan yöneticiler, mühendisler ve teknik elemanlar yönetmelik arkasına sığındıkları için mi telefondaki bayana bu cevapları ver sonra kapatırsın demek için mi oradalar.

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Sayın Bakanlık yetkilileri; bir yönetmelik vatandaşın işini kolaylaştırmak için çıkartılır.

Bu noksanlığı tespit etmekte TÜVTÜRK Merkezindekilerin sorumluluğundadır.

Sanki gecikme faizi toplamak için hiçbir vatandaşın bilgisi ve haberi olmadığı bir genelge çıkartıp bunu da TÜVTÜRK’e gönderip el frenini kopanı direk çıkartın demek olmamalı. Eğer gerçekten böyle bir yönetmeliğiniz varsa bir vatandaş olarak A dan Z’ye yanlış olduğunu açık ve net olarak söylüyorum.

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Ben münnecim miyim frenin muayene esnasında kopacağını bileyim.

Ben yetkiliye sağlam aracımı teslim ettim.

Üstelik yetkili ruhsatınız problemli değiştirmeniz gerekir diyerek içeri aldı.

Fren muayenesinde el frenini kopartmış ve hiçbir muayene yapmadan direk dışarı almış. 15 dakika sonra ruhsatında problem yokmuş el frenini yaptır gel.

Ücretini de iade edecekler demiştir.

Gecikme faizi ne olacak dediğimde ise ses çıkartamamıştır.

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Sayın yetkililer; fren içeride koptuysa muayene tamamlanmalı.

Kusurlar belirlenmeli.

Kusurları giderip bir ay içinde ikinci sefer geldiğimde muayene tekrarı olarak ücretsiz muayenem yapılmalı.

Bilirsiniz TÜKETİCİ YASASINDA bazı mağazalarda reyon görevlisinin yaptığı etiket hatalarında aradaki fark reyon görevlisinden alınır.

Peki burada benim suçum ne? sağlam araç teslim ediyorum, el freni kopuyor, neymiş efendim el frenini yaptırıp birde gecikme faizini öde tekrar gel.

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Buda yetmiyor üçüncü sefer gel. Buda yetmiyor dördüncü sefer gel.

Eeeee o zaman bütün elsikleri her seferinde tek tek belirtin aracın bütün parçaları için aylarca muayeneye gelelim zamanımız TÜVTÜRK VE ŞAYET VARSA BAKANLIĞIN yönetmeliğine feda olsun mu diyelim.

10 yıldır direk geçerken 3-5 cm okul taşıtı yasası kısa diye AĞIR KUSUR.”

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Necati Konakçı, başından geçenleri yukarıda ifade etti…

Yukarıdaki dilekçeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ulaştırmış…

Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?

Şu bir gerçek ki, TÜVTÜRK ile zaman zaman şikayetler alıyoruz.

TÜVTÜRK, yapılan şikayetleri dikkate almalı ve vatandaşların mağduriyeti mutlaka giderilmeli.

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CHP’den istifa edip MHP’ye geçmek

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Azerbaycan’a bayraklı destek

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Elektrik hırsızının parasını yine vatandaş ödeyecek

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Bilgisayar fiyatları uçtu

Pandemi döneminde uzaktan eğitim başladı… Durum böyle olunca, evde bilgisayarı olmayanlar, mecburen bilgisayar aldı. Hükümet corona virüsü salgını sebebiyle okullarda uzaktan eğitime geçerken, evinde cihazı olmayan öğrenciler büyük mağduriyet yaşıyor. Geçen yıldan bu yıla ortalama bir bilgisayarın fiyatı yüzde 74 artışla 4.123 TL'den 7.187 TL'ye çıkmış durumda… Böyle giderse, otomobil fiyatları gibi bilgisayar fiyatları da uçmaya devam edecek.

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Gıda ürünlerine büyük zam geldi

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Ayyıldız, rakamları inandırıcı bulmuyor

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Televizyon izleme süresi AZALIYOR

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