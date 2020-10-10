Gölcük ve Derince yener… Darıca, puansız kalmaz…

Bugün 3.Lig’in, 3 ayrı grubundaki, 3 ayrı takımımız sahaya çıkıyor…

Gölcükspor, Batman’da lidere konuk oluyor…

Darıca, Kahta’yı ağırlıyor..

Belediye Derince ise Alemdağ takımı konuk ediyor…

Bahis baskısından sonra, artık ismi de Misli.com olan bu liglerde her türlü sonucun alınması muhtemeldir…

Maç kurmaktan bahsetmiyorum…

Ama ismi bile yeter…

Nasıl ki, Fenerbahçe’nin her başarısızlığında, Aziz Yıldırım’ın ismi, hâlâ ortaya atılıyorsa…

Misli.com, bahis ve futbol maçlarının da isimleri sürekli birbiriyle beraber kullanılacaktır…

Maalesef, Dünya futbolu bahsin pençesinde kıvranmaktadır…

Kocaelispor’un geçmişteki 4, Gebze’nin 7 maçının resim olarak şike listesine alınması, Kocaeli kentinin kara bir lekesi olarak yüzümüzü kızartmaktadır…

Gebzespor ve Kocaelispor direkt olarak değil ama, kapsamlı şekilde amatöre kadar düşürülmüştür…

Ancak bir maçı Kocaelispor ile şike yaptığı ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir), şampiyon bile olmuştur…

İşte bu tarihi hatırlatmaları yaptıktan sonra, size şöyle pazarlık tahminlerde bulunayım…

Geçen hafta Kocaelispor kazanırken, üç 3.Lig takımımız da yenilmişti…

Bu kez bu takımlarımızın üçünün de puansız kalmayacağına inanıyorum…

Darıca bu şartlarda kazanırsa da, mucize gibi olur…

Bakalım bu gün bize neler getirecek ?..

SPORLA DOLU ANILAR - (3)

Erzurum’da nasıl donduk, Ayman buz üstünde at gibi koşup, altın golü nasıl attı ?..

Depremden iki yıl sonra…

Türkiye Kupası maçı için Erzurum’dayız…

Aralık ayı…

Otobüsle yolculuk yaptıktan sonra gece basın mensupları olarak direkt otelin önüne götürüldük ve odalarımıza çekildik…

Sabah kalktık…

Öğle saatlerinde, tek maç eleminasyon sistemiyle kupa maçına çıkacağız…

Benim üzerimde siyah deri ceketim var… İçimde de kazak, önüm açık…

Otelden dışarı çıktık…

Orhan Balcı, Levent, Sefer Cüce, ben…

El ele tutuşarak, buzlu zeminden yukarıya doğru yürümeye çabalıyoruz…

Buzda kayacağız sanıyoruz…

Meğer öyle değilmiş…

Buz yerde durdukça, mıknatıs etkisi bile yapar ve kesinlikle kaymazmış…

Yukarıdan aşağıya rahat rahat yürüyen bir nine (Nene hatun gibi), ayağında kara lastiklerle yolun ortasında çatır çatır gezerken, ayağımızın kaymadığını anladık, 4 kişi el ele kalakaldık, ama bayırı çıkmıştık bile…

Taksiye bindik… Şoföre ‘Amma da üşürmüşsünüz yaaa, bak ben deri ceketle geziyorum, şu anda dışarısı kaç derece ?’ dedim…

Eksi -17 derece demez mi?.. Gözlerime inanamadım, ama gördüm…

Tabii İzmit’in nemi olsa dayanamazsınız, ama orada nem yok ki…

Cemal Gürsel Stadı’na vardık… Bir hayli kalabalık var… Hafta içi olmasına rağmen stadın yarısı dolu… Hava da pırıl pırıl, stadın batı tarafı ise gölgede kaldığı için, her taraf buz kaplı (Hatta geceden ıslatırlarmış, rakip takım oynayamasın) diye… Bir yıl önce Erzurum’da görev yapan Hikmet Karaman, bunu bildiği için, bizim takımın ayakkabılarının çivilerini bir gece önce bileyiletmiş… Orhan Ak’ın yanındayım sahada, maç başlamadan önce, sahada gezerken buza basıyor, “Hakan ağabey, baksana çivi bile buza batmıyor” diyor… Vahameti daha iyi anladım…

Neyse, tribüne çıktım…

Basın odaları o zamanlar kısıtlı sayıda kapalı, genelde açıktır…

Ama, Erzurum’da boydan boya en arka sıra kapalıydı… Burada bile uyanamadım…

“Ben bunalırım” dedim, açık tribünde oturdum…

Erzurumlu İHA muhabiri Ayhan arkadaş ‘Ağabey gel, donarsın bak’ diye uyardı…

Dinlemedim…

Ne mi oldu ?..

İlk yarı biterken yazı yazan sol elim donmuştu…

45 dakikayı sağ elimde yazdım…

Artık gözümden yaş boşanıyordu…

Basın tribünü odasına da çıkamıyordum, çünkü tıklım tıklımdı…

İkinci yarı başladı…

Maç 0-0 bitmez mi ?..

Bitsin de gidelim diyoruz…

Altın gol kuralına gidiliyor…

Bizim, hayatında ilk kez buz gören Mısırlı’mız Ayman Abdelaziz, sen buzun üzerinde çatır çatır koşarak git, golü at ve rakibimizi eleyelim… Herkes kayıp düşerek, ağır sakatlanmaktan korkarken, o alışık olmadığı için korkusuzca tay gibi gidip golünü atıveriyor…

Erzurum’u tek altın golle eliyoruz…

Ben mi ?..

Statta donup kalmışım, muhabir arkadaşlar, sünnet çocuğu taşır gibi koltuklarıma girdiler ve benim gibi bir devi yola kadar götürdüler, taksiye bindirdiler, buzlarım çözülmeye başlamıştı, İHA bürosuna girer girmez çay kupasına öyle bir yapışmışım ki, ellerim yanmış farkında değilim…

Sonra acı gerçeği anladım:

Meğerse Erzurum’da eksi 30’da da rahat rahat geziliyormuş ama bir saatten fazla durulmazmış, donarmışsınız…

Ne bileyim ?..

Ben 2 saat durarak rekor kırmaya az kalmışken, ancak çözüldüm…

Acı bir tecrübe oldu…

YARIN: OĞLUM ÖN TARAFA GEÇ, BİZ BURADA SİGARA İÇİYORUZ, SEN BİZİ GÖRMEDİN…

KONUŞAN FOTO:

GÖLCÜKSPORLULAR: Bu sezonki ilk golü 3.haftada attık. Neye sevindiğimizi biri bize açıklasın…

KARİKATÜR:

“Her kadının başarısı, diğerine ilham kaynağı olmalıdır. Birbirimizi yükseltmeliyiz. Çok cesur olduğunuzdan emin olun. Güçlü olun, son derece nazik olun ve her şeyden önce mütevazı olun. “

- Serena Williams-