Fidan dikim hazırlığı

Saygıdeğer Okuyucularım;

Önümüzdeki Kasım ayının yirmisinden itibaren, her türlü fidan dikimi yapılabilecektir. Bu bakımdan dikeceğimiz fidanların yerlerini şimdiden tespit ederek uygun zamanlarda ve şartlarda çukurları açabiliriz. Böylelikle fidanımızı dikeceğimiz zaman yeri hazır olduğundan dolayı hem zaman kazanmış oluruz, hemde toprak çok ıslak ve çamur olmadığı için daha kolay ve rahat şekilde çalışma imkanı buluruz. Ayrıca dikeceğimiz fidanlar içinde toprak iyi bir şekildedinlenip havalanacağı için daha faydalı olacaktır. Fidan dikimi için çukur açmaya başlamadan önce fidanın çeşidine ve büyüklüğüne göre ölçü belirlenmelidir.

Meyve fidanları ve toprağı ile sökülmesi gereken çam türü fidanlarının, fidan dikimi için açılan çukurlarının genişliği ve derinliği bir metre olmalıdır.Daha büyük toprakla sökülen fidanlar veya bodur ve orta boy fidanların çukurlarıda kendi durumlarına göre açılarak, dikimleri yapılır. Burada önemli olan, fidan dikim çukuru açılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Fidan çukuru, toprak şartlarına göre kürekbel, kürek çatal bel ve kazma gibi aletlerle açmaya başlarız. Çıkan toprağın üst kısmını ayrı bir tarafa, alt kısmından çıkan toprağıda ayrı bir tarafa koyarak kazım işini bitiririz;ayrıca çukurun dibinde bulunan toprağıda bir belle belleyerek kabartılmış hale getirerek bırakırız. Daha sonra fidan çukurundan çıkan iki ayrı yerde bulunan alt ve üst toprağa 25 veya 30 kilo kadar çiftlik gübresi (koyun, sığır, beygir gübreleri) kullanılmalıdır.

Kullanılacak gübre, mutlaka yanmış, eskimiş ve kızgınlığını gidermiş olmalı ve içersinde ot, saman parçaları bulunmamalıdır. Bu şekilde çukurdan çıkan torağın üstüne konan gübre, toprakla iyice karıştırılarak harman edilir. Daha sonra fidan dilkileceği zaman toprak, çukura doldurulmaya başlandığında ilk önce üst kısımdan çıkan toprak, alt kısma doldurmaya başlanır. En son olarakda alt kısımdan çıkmış olan toprak, çukura doldurularak fidan dikimi bitirilir. Böylelikle devamlı işlenerek havalanmış ve faydalı gıdaları bulunan üst toprak, fidanın kök kısmına geldiği için fidanın tutması ve güzel bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır; ayrıca fidanın dikimi yapılırken yanına bir kazık koyarak, fidan dikildikten sonra bu kazığa bağlanarak sallanmasını önlemek de fidanın tutmasında önemli katkısı olacaktır. Bu bakımdan fidan dikim zamanı gelinceye kadar gerekli işler, önceden hazılanarak yapılırsa dikim gününde hem işimiz daha kolay ve rahat olacaktır; hemde fidanların iyi bir şekilde tutmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe