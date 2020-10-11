Dediklerim bir bir çıkıyor… Ehh, 34 yıllık tecrübe tabii…

Lig öncesinde sadece haberlerini okuyarak ve Dinçel ile sohbet ederek izlenim oluşturduğum ve bizzat yazdığım takımlar, tek tek öne çıktılar bile…

Hekimoğlu Trabzonspor ve Manisa FK’nın bu yıl önemli yatırımlar yapacağını, geçtiğimiz mart ayında bizzat Selahaddin Dinçel söylemişti bana… Binali Yıldırım destekli 24Erzincan takımını ise ben eklemiştim, siyasi güç olarak…

Bu sene çıka (rıla) caklar gibi görüyorum…

Kapanmaktan son anda kurtulan Ankara Demir sürpriz oldu…

Afyon, Gümüşhane, Urfa konusundaki tahminlerim ise tuttu…

Demek ki Selahaddin Dinçel iyi takip etmiş…

Yani işine sahip çıkmış…

Sonrasında yaptıklarına yorumda bulunmuyorum…

Getirenler, omuzlarda taşıyanlar ve sonra yere atanlar yorum yapsın…

Kendi kişisel davranışlarıdır…

Kocaelispor boş geçen hafta da, çok da kazançlı sayılmaz…

Favoriler kazandı…

Afyon’un sonucu da dikkate alınmalı…

Kapanmaktan son anda kurtarılan ve valinin sahip çıktığı takım, yaralı Çorum’dan puan aldı...

Çok dikkat etmek gerekir…

Çünkü adamlar çarşamba günü evinde Kocaelispor’u yenemezse, kıyamet kopacak…

Bunun için dikkatli ve hiç gevşemeden hazırlanmalı…

Mevcut hocalar da zaten buna izin vermez…

Bekleyelim görelim ve en kötü olacak şeyi yapıp da, hafife almayalım…

Muhtar Yaşar toptan anlamazdı…

Kentimizin ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çukurbağ’da, bir zamanların afif delikanlıları bir arada…

Şimdiki Muhtar emmi Yaşar Tüzel, matbaacılar oda başkanı Mehmet Şen ağabeyim, Türkkablo’dan emekli elektik mühendisi Ahmet Şen ağabeyim, oyuncakçı Salih amcamın (rahmetli) ve iğneci Nedime teyzemin (halen sağ) oğulları Kenan Uzunoğlu ağabeyim…

Bunlar içerisinde Mehmet Şen ve Ahmet Şen ağabeyi babam Malofisspor’da futbola başlatmıştı…

Kenan ağabey futbola bulaşmadı…

Yaşar’ı ise zaten takıma almazdık (Kih kih… Vedat Yoldaş iyi okusun)…

Günler nasıl da geçiyor…

70’li yıllar ve işte Çukurbağ’ın bol paçalı dar pantolonlu gençleri…

SPORLA DOLU ANILAR…

Futbolcu sigara içer mi, alkol alır mı ? -(3)

Sporcu sigara içer mi ?..

Alkollü içki içer mi ?..

Bunlarla ilgili bir sürü anım ve tanıklıklarım vardır…

Hem futbol oynadığım yıllarda soyunma odasında sigara içenleri, hem de takım otobüslerinde püfür püfür duman tüttürenleri, 17-18 saat yolculukta, havasız eski otobüslerin içinde, futbolcuları sigara dumanına boğan gazetecileri, yöneticileri görmüşlüğüm vardır…

Hatta bir futbolcuya, bir teknik adamın maçlardan bir gece, yasal doping yaparak, mutlaka 2 bira içirtip kanattan at gibi koşturduğunu bile bilirim…

***

1987 senesi…

Kocaelispor otobüsü Bastaş’ta idmanını tamamlamış, hepimiz (tek gazeteci benim) otobüse binmişiz ve Seka’daki soyunma odasına dönüyoruz…

Papaz’lar (Yani zamanın ağabeyleri), en arka koltuğu 5’lemiş…

Birkaç sene önce tribünden izlediğim bu ağabeyleri, efsaneleri, bir de yakından görebilmek için ben de yanlarına gidiyorum… Tabii rahmetli Hacı Mikro (Mikro taksinin kurucusu ve babamın dostu) kaptan şoförümüzden izin alarak…

Bir anda tepkiyle karşılanıyorum…

20 yaşında ve 65 kiloyum…

Neredeyse beni döverek kovuyorlar tekrar en ön koltuğa…

Sonra utanmışım geriye dönüp bakıyorum ki, iki efsane futbolcu ellerinde sigara tüttürüyor…

Şener Dal hoca da yanında oturuyorum ve bana gülümsüyor…

Ama haberi yok…

İşte yıllar sonra ben ifşa ediyorum…

İsimlerini yazsam, şaşar kalırsınız…

Şimdi hepsi de teknik direktör oldu…

Ama inanın bana sahada onları kimse durduramazdı…

Demek bir de sigara içmeseydiler…

Neler yapacaklardı, neler…

KONUŞAN FOTOĞRAF:

HAKEMLER: Durun bakalım, daha birbirinizi maçın başında yumruklamaya başladınız…

NUMAN ÇÜRÜKSU: Yok hocam, Pandemi durumları, anlarsın ya… Gerçi biraz sert vuruyoruz ama idare et… Hoca böyle taktik verdi, gözlerini korkut dedi !..

Karikatür:

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

“Hayatta en iyi yaptığınız şeyi, yaptığınız zaman, bundan gerçekten vazgeçmek istemezsiniz ve benim için vazgeçilmez olan o şey, tenistir.”

- ROGER FEDERER-