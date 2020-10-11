KENTKONUT’ta neler oluyor? Genel Müdür, neden emekli edildi?

Sevgili okurlarım, biz gazeteciler için “yazmaktan bıktığımız” kurumlar vardır.

Yanlışı vardır, yazarsın.

Yanlışı devam eder, sen de yazmaya devam edersin.

Benim, yazmaktan bıktığım kurumların başında KENTKONUT geliyor.

Bugüne kadar yazdığım yazıları bir araya getirsem, kitap olur.

Kimler kimler…

İhalelerde oynanan oyunlar…

Kanunsuz ihale devirleri…

Usulsüz konut satışları…

KENTKONUT, uzun yıllar AKP’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin “rant kapısı” olarak çalıştı.

AKP’liler ve belediye yöneticileri, burayı adeta “babalarının çiftliği gibi” kullandılar.

Olup bitenler, yargıya intikal etti, Sayıştay raporuna kadar girdi.

Son bir iki yıl hariç, uzun yıllar çok kötü yönetildi.

Bu nedenle, bugüne kadar 10 binden fazla konut yapmasına rağmen, finans yönünden sıkıntı içinde.

Son yıllarda yeni bir projeye başlamıyor, elindeki sorunlu projeleri tamamlamaya çalışıyor.

Bugün bu yazıyı neden yazıyorum?

Geçtiğimiz hafta biterken gazetelerde küçük bir haber yayınlandı.

Kimsenin fazla dikkatini çekmeyen bir haber…

Sıradan bir emeklilik haberi…

İki cümlelik…

“YALÇIN ÖZÖN EMEKLİ OLDU"

2014 yılından bu yana KENTKONUT Genel Müdürlüğü yapan Yalçın Özön dünden itibaren emekli olarak görevinden ayrıldı. Özön’ün yerine kimin atanacağı henüz belli olmadı.”

Bu kadar…

Haberi okudum, sorgulamaya başladım.

Yalçın Özön, acaba neden emekli oldu?

Kendisi zaten Büyükşehir Belediyesi’nden emekli…

Emekli oldu, Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan KENTKONUT A.Ş’de çalışmaya başladı…

Şimdi de bulunduğu görevden “emekli olarak” mı ayrılıyor?

Yoksa pandomi nedeniyle personel çıkarmak yasak olduğundan, Yalçın Özön’e genel müdürlüğü bıraktırmak için böyle bir formül mü bulundu?

Bu emekliliğin, Haldız İnşaat’ın KENTKONUT’la yaşadığı “fesih sorunu” ile bir ilişkisi olabilir mi?

Kendi kendime bu soruları sormaya başladım.

Yalçın Özön ile tanışmıyoruz.

Hiç yüz yüze gelmedik.

Tanışsam, telefon edip soracağım.

Gerçi duyduğuma göre,KENTKONUT’la ilgili yayınlanan son yazılarımla ilgili Yalçın Özön’ün günahını alıyorlar, ama ilgisi yok.

Sonra “Haberi kim sızdırdı?” deyip hafiyeliğe soyunmanın anlamı ne?

Yazılanlar doğru mu değil mi, ona bakın siz!

Her neyse…

Araştıracağım, sorup soruşturacağım, sonunda Yalçın Özön’ün bu emekliliğinin gerçek nedenini bulacağım.

İlk kararım bu oldu.

KENTKONUT’ta yeni bir şeylerin olduğu, kazanların kaynamaya başladığı, muhakkak!

Sezgilerim böyle.

Önce KENTKONUT ile HALDIZ İnşaat arasındaki “fesih” sorununu bir hatırlayalım mı?

Çok değil, ağustos ayı sonunda “KENTKONUT-HALDIZ İNŞAAT” konusunda arka arkaya iki yazı yayınlamıştım.

Birinci yazımın başlığı; “Haldız İnşaat KENTKONUT’a ait 6 blok 327 daire inşaatını tamamlayamadı. TUANA 3 Konut İnşaatı STOP” şeklindeydi.

Ertesi günkü yazım ise “Haldız, “TUANA 3” için fesih istemiş” başlığıyla çıkmıştı.

İkinci yazım aslında her şeyi net ortaya koyuyordu.

HALDIZ İnşaat, KENTKONUT’a ait “TUANA 3” konut projesini bitirememiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak (ne ilgisi varsa) ihalenin feshini istemişti.

Bakanlık da bu başvuruyu Kocaeli Büyükşehir Belediye’sine “gereğinin yapılması için” göndermişti.

Bunu anlatmıştım.

“Haldız, TUANA 3 için fesih istemiş” başlıklı o yazım aynen şöyleydi:

“Sevgili okurlarım, dünkü gazetemizin manşeti “Haldız İnşaat KENTKONUT’a ait 6 blok 327 daire inşaatını tamamlayamadı. TUANA 3 Konut İnşaatı STOP” şeklindeydi.

Uzun bir yazı, okumadıysanız okuyun.

Yazının sonunda, “Bu filmin sonu nasıl biter?” diye sormuş, ihale uzmanlarının bu konudaki görüşlerine yer vermiştik.

*Ya yüklenici firma, yani HALDIZ İnşaat, işi götüremiyorum deyip “ihalenin feshini” ister…

*Ya da işveren, yani KENTKONUT, inşaatın durması nedeniyle sözleşmenin ilgili maddesine dayanarak ihaleyi fesheder.

*İşveren (KENTKONUT), yükleniciden (HALDIZ İnşaat) aldığı teminat mektubunu nakde çevirir, bu parayla inşaatın kalan bölümünü tamamlar.

*Bu süreçte, Haldız İnşaat’a ait daireleri ipotek alan devlet bankasının tutumu da önemli.

Bunları yazmıştık.

Ve yazıyı bitirirken, konuyla ilgili gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere duyurmaya söz vermiştik.

HALDIZ, fesih istemiş…

Dünkü yazım kent siyasetine ve kent iş dünyasına bomba gibi düştü.

Onlarca KENTKONUT ve HALDIZ mağdurundan “teşekkür” mesajı aldım.

Mesajların hemen hemen hepsi, “İyi ki siz varsınız, iyi ki olup bitenleri yazıyorsunuz” şeklinde bitiyordu.

Yazım, “internette en çok okunan yazılarım” arasında yerini aldı.

Öğleye doğru, “TUANA 3 Evleri” projesiyle ilgili yeni bir gelişmenin bilgileri geldi.

Bugün bunları paylaşacağım sizinle.

Uzmanların “Bundan sonra ne olur?” tahminlerinden ilki gerçekleşmiş.

HALDIZ İnşaat, “projeyi tamamlayacak maddi imkânlara sahip olmadığını” gerekçe göstererek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “ihalenin feshedilmesini” istemiş.

Hatta Ankara’da “şirketin aleyhine olabilecek bir karar çıkmaması” için siyasi girişimlerde bulunmuş.

Bakanlık, HALDIZ İnşaat’ın talep başvurusunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne göndermiş.

“İhaleyi merkezi hükümet yapmadı, siz yaptınız, fesih kararını siz verin, fesih şartlarını siz belirleyin” diye…

Şimdi HALDIZ İnşaat’ın “TUANA 3 Evleri” ile ilgili “ihale fesih talep dosyası” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde.

Hukuk servisinde incelemede…

Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?

İhaleyi feshedecekler etmesine de, fesih şartları hazırlanırken “adaletli” mi karar verecekler?

HALDIZ İnşaat’a, “normal bir firma” uygulaması mı yapacaklar, yoksa “AKP’li Macit Haldız’ın firması” uygulaması mı?

Bekleyip göreceğiz?”

Araştırdım, Yalçın Özön’ün emekliliğinin altında “fesih” sorunu var

Sevgili okurlarım, özel kaynaklarımdan hemen araştırdım, KENTKONUT Genel Müdürü Yalçın Özön’ün ani emekliliğinin altında, Haldız İnşaat’ın KENTKONUT’la yaşadığı “fesih” sorununun bulunduğunu gördüm.

Çapraşık, akıllara durgunluk verecek bir hikâye!

Bunu size yarın anlatacağım.

Bu arada şunu da belirteyim…

Yazdıklarımla ilgili tarafların söylemek istedikleri bir şeyler olursa, köşem her zaman açık.

Amacım, “doğruya” kazandırmak!

“Yanlışa” yol vermemek…

“Kamu çıkarını” korumak…

Yarın olup biten her şeyi anlatacağım.