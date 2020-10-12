İşte bu kadar… Mutlaka bir 1. ve 2.Lig takımımız olmalı…

3.Lig takımlarımızdan bir hafta önce Çorum karşısında patlayan Kocaelispor gibi, iki güzel sonuçla

kendine geldi. 3.Grup’ta, haftanın en flaş skorunu elde eden Gölcükspor, Batman deplasmanında 2-1 galip gelirken, ligi alt üst etti, gerçek gücünü gösterdi. Tunahan Akdoğan ve talebeleri, ilk üç haftada gelen kötü sonuçların ardından bir puan bile alamazken, hatta 3 maçta tek gollük bir rezalet performans sergilerken, endişe yaşattı. Hepimiz endişe ediyorduk ama, ben umutluydum. Bir şeylerin olacağını hissediyordum. Gölcükspor gitti, Batman karşısında beklenen patlamayı yaptı. Skor 2-1 olabilir… Batman karşısında alınmıştır… Tamam… Ama ne olursa olsun, 3’te 3 yapan bir lidere karşı, alınan bir puan bile başarı kabul edilebilir. Tunahan Akdoğan, ustalığını kullanarak, üçte sıfırlık kötü grafikte pozisyonu neyse, başarıda da orada durdu. Her zaman dediğim gibi yüzde 80’lik etkisi olan futbolcu grubu, sahada gerekeni yaptı. Takım Topu Yaylası’nda mükemmel ortamda kamp yaptı. Bunun sonucu da, şimdi sahaya yansımaya başlayacak.

Bazı teknik adamlar lige fırtına gibi soktuğu yüksek tempolu takımı, sonra frenletir…

Bazıları ise yavaş tempoda başlar ve sonra hızlandırarak ipi göğüsler…

Bence Tunahan Akdoğan ikinci sistemi uyguluyor…

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1.Grup’ta eski/yeni teknik adamı Bülent Baturman ile yeni bir sayfa açan Belediye Derince… Kemal Bayraktar liderliğindeki kulüp çalışanları, son günlerde gerçekten yoğun şeyler yaşadılar. Bundan takım da nasibini aldı elbette. Futbolcu grubu yoruldu. Korona korkusu, hastaların karantina süreci, kalanların kendini bir anda on birde bulması kolay kabul edilebilecek şeyler değil elbette. Ama oldu… Uğur Balcıoğlu ile gelen 4 puana, Batu da 3 puan ekleyince, 4’üncü maçta 7’nci puana ulaştılar… Balcıoğlu’nun çektikleri de öyle sıradan şeyler değildi elbet… Hak vermek lazım… Şimdi Baturman’lı Belediye Derince öyle kolay kolay yenilmez artık ve inanıyorum yolun sonu 2.Lig olacak… Kocaelispor’un da 1.Lig’e yükseleceği düşünüldüğünde, böylece kentin dinamikleri artık dışarıya kaçmayacak. Burada kalacak ve yetişecek. Göç azalacak…

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Ve Darıca… Tarihi Çınaraltı… Kentimizin en eski profesyonel takımı… Stajyerliğimi yaptığım ilçe… Bu sene işi gerçekten çok zor. Lige çok iyi girdiler ama devamı gelmeli… Çünkü henüz ligin başı ve böyle kötü gidişe kimse dayanamaz… Bir şekilde transferin önü açılmalı ve ara dönemde takviyeler yapılmalı… Arif Gülen, mücadelesinde yalnız bırakılmamalı… Onun şahsı için değil, kulüp içindir bu temennimiz…

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SPORLA DOLU ANILAR

4- Yusuf Acar ile ölümden dönüşümüz ve onun sonra rahmetli oluşu…

Adnan Diçer dönemi… 1991… İnegöl’de dörtlü bir turnuva düzenleniyor… O zamanki adıyla 2.Lig’ (Şimdiki 1.Lig)deyiz… Hacı Mikro otobüsü kullanıyor ve tabii ki yine otobüsteki tek gazeteci benim… Yani Kocaelispor’un tek muhabiri, yazarı, çizeri… Bursa Kervansaray Otel’den kafileyle çıkıyoruz. Adnan Dinçer hocamın yanında oturuyorum... Orhan Şerit de diğer koltukta… Yerler yağışlı… Devre başı hazırlık turnuvasına İnegöl’e gidiyoruz… Bir anda otobüsümüz kayıyor ama Mehmet Efe’nin aldığı lüks otobüsümüz (Galatasaray’da, Fener’de, Beşiktaş’ta o zaman otobüs yok), Mikro’nun usta manevralarla kazayı atlatıyor… Neyse, turnuvayı tamamlıyoruz ve ben Yusuf Acar ağabeyin (Mükemmel donanımlı 200 Sel olmalı) Mercedesiyle dönüyorum… İznik’te kenarda satış yapanlara yaklaşıyoruz ve bana şeftali alıyor… Hem de bir kasa… Asgari ücretli yeni evli ben için bulunmaz nimet. Bir an önce eve gidip çocuğuma, eşime parayla alamayacağımız bu meyveleri sunmak istiyorum, böylesine bir babalık heyecanı yani… Değirmendere’ye geliyoruz ama siz deyin 45 dakika, ben diyeyim yarım saat… Adeta uçuyoruz… Değirmendere girişindeki o müthiş meydanda kaza olmuş, ama öyle hızlıyız ki, bir anda kendimizi yere dökülen yağlı mazotun içerisinde buluyoruz, kesinlikle gerekli uyarı işaretleri koymayan ve yolu kesmeyen polisler, neredeyse sebebimiz olacak. Arabamız havalanıyor, yere iniyor dört teker üzerine… İkimiz de bembeyazız… Yusuf Acar ağabeyim boksör ve kulübün genel kaptanı. Acarlar otobüs firmasını kuran kişi… Bileği kuvvetli… O günü böyle atlatıyoruz, ama aradan 3 ya da 4 ay geçmiş olmalı, oğlunun PAF maçına giderken kaza geçirip, vefat ettiğini öğreniyorum… Yüreğim yanıyor. Ciğerim kanıyor… Olmasaydı böyle diyorum… Ama kader… Ben onu da hiç unutmadım ve o armağan ettiği bir kasa şeftaliyi de… - YARIN: Bırak şimdi haber yazmayı, gel tesisleri açtır, idman yapacağız…-

Çukurbağlı Hüseyin Çakmak hocam da, BMW ile kaza yapmış ve aylarca komada kalıp hayata dönmüştü. Yusuf Acar ise bir başka kazada rahmetli oldu.