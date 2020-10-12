Yeni Vergi Affının ayrıntıları belli oldu

Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından,

Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından.

(Tuna Kiremitçi – Gökçe Bahadır)

Bu şiirde geçen bu mısraların vergi affı ile ne ilgisi var diyebilirsiniz. Çok ilgisi var.

Bir defa bu af bu hükümet zamanında çıkarılan hatırladığım kadarıyla 9. af. Her af sonrası da artık böyle bir af olmayacağı masalıda anlatıldı.

Çıkarılan vergi afları, vergi sisteminde ne tür tahribatlar yarattığını en iyi düzenli vergi ödeyenler biliyor zaten. Düzensiz ödeyenlerde zaten o nedenle düzensiz.

Bunları yazarken son salgın nedeniyle zor durumda ortaya çıkan vergi borçlarını kastetmiyorum.

Bu tür borçlar için YAPILANDIRMA gerekliydi.

Benim vurgu yapmak istediğim MATRAH affı, incelemeden kurtulmaya ilişkin olanlar ve Kasa – Ortaklar - Stok hesaplarının düzeltilmesine ilişkin olanlar.

Bunun tek çözümü yolu bu tür düzenlemelerin ANAYASAYA aykırı olduğuna ilişkin anayasaya madde koymaktır. (Ama bu kafalar anayasayı da bir kez delmekte sıkıntı görmezler ya.)

YENİ SUNULAN TASARIDA NELER VAR?

Aldığımız bilgilere göre, meclise sunulması beklenen tasarıda olan düzenlemeler şöyle;

-Dava Aşamasında Olan Alacaklar

Bu durumda vergi borçlarının vergi asılları % 20 veya % 50 ye kadar silinecek, gecikme faizi ve vergi cezaları alınmayacak. Borçlar 18 ay taksitle ödenecek.

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kasa – Ortaklar – Stok hesaplarının belli bir yüzde ile (%3 gibi) düzeltilmesinin yapılmasının sağlanması.

-Matrah artırımı

Beyan edilen gelir ya da Kurumların vergisinin;

2016 yılı için %35

2016 yılı için %30

2017 yılı için %25

2018 yılı için %20

2019 yılı için %15

Arttırılması durumunda ilgili yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmayacak. Vergi oranı düzenli vergi ödeyenler için %15, diğerlerinde %20 olarak uygulanacak.

-Vergi incelemesinin sonlanması

-30.09.2020 tarihinden önce incelemeye alınan mükellefler tarh edilecek verginin %50’sini veya ilgili yılla ilgili matrah arttırımı yapması koşulu ile incelemeden vazgeçilecek.

-Yapılandırma

-30.09.2020 tarihine kadar kesinleşen ve ödenmeyen vergi asıllarına ilişkin gecikme zamları silinecek düşük faizle 18 ay süre ile taksitlendirilecek.