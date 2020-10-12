Sahte içki ölümleri!

Ülkemiz son yıllarda suç ve suçlu patlaması yaşıyor.

Toplumun içine düşürüldüğü sosyal ve ekonomik patlama toplumu agresif ve sinirli bir hale getirmiş durumda.

Ekonomik suçlar, boşanmalar, icra takipleri tavan yapmış durumda.

Gasp, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları da aynı şekilde tavan yapmış durumda.

Cezaevleri dolup taşıyor.

İnfaz yasasındaki değişiklikler de cezadaki caydırıcılığı ortadan kaldırıyor.

Yurttaşlarımızın içine düştükleri sosyal ve ekonomik buhran onları alkole yönlendiriyor.

Ancak alkole yapılan fahiş ve gereksiz zamlar nedeniyle insanlarımız merdiven altındaki üretime yöneliyor.

Sahte içki üretimine yönelik suçlar da artmaya, sahte içki nedeniyle de insanlarımız hayatlarını kaybetmeye başladılar.

İktidar alkol tüketimini azaltmak, yada buradan ciddi vergi gelirleri elde etmek için olsa gerek son beş, altı yılda alkole çok ağır zamlar yaptı.

Türkiye’de en çok tüketilen alkollü içeceklerden olan bira, rakı ve şarap fiyatları son 5 yılda olağan üstü bir artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK.) verilerine göre 2014 yılı Haziran ve 2019 yılı Haziran ayları arasında;

rakının fiyatı yüzde 135.6,

şarabın fiyatı yüzde 113.6,

biranın fiyatı yüzde 118.4,

viskinin fiyatı ise yüzde 104.9 arttı.

2014 yılında rakının fiyatı 49 TL iken 2019 yılında bu rakam 135 TL ye gelmiş durumda diğer içkilerin durumu da aynı.

Şu anki fiyatlarının da bu fiyatları katladığını düşünüyorum.

Asgari ücret artışları ise bu zamların çok altında kalmış durumda.

Rakı üretiminin merdiven altına kaymasının nedeni alkole yapılan bu gereksiz ağır zamlardır.

Bir tarafta ağır hayat pahalılığı, gelirlerdeki ciddi düşüş, bundan kaynaklanan ekonomik ve sosyal sorunlar.

Diğer tarafta Ö.T.V ve K.D.V zamları ile düşük gelirlilerinin alamayacağı miktara gelen içki fiyatları.

Ülkemizde alkol tüketmek suç değil.

Ama alkol sebepsiz yere çok pahalı hale getirilmiş durumda.

Alkol üretiminin merdiven altına inmesinin, sahte alkol üretiminin ve bu nedenle yaşanan ölümlerin nedeni bu.

Sokağa çıkın bir araştırın.

Göreceksiniz ki, dar gelirli insanlarımız kendi kendilerine rakı üretmeye başlamışlar.

İnsanlarımız sahte içki nedeniyle sürekli hayatlarını kaybediyor.

Daha geçen günlerde merdiven altında üretilen sahte içki nedeniyle 18 civarında vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bu yüzden insanlarımız sakat kalıyor, gözleri kör oluyor.

İçkinin dinimizde haram oluşu, içkinin zararlara,faydaları ayrı bir konu.

Bütün dünyada ülkemizde de olduğu gibi alkol serbest.

Alkole insanları özendirmemek gerekebilir.

Ama bunun yolu alkole aşırı zam değil ki ?

Yöntem hataları gördüğünüz gibi insanların ölmelerine neden oluyor.

İktidarların görevi toplumsal gerçekleri görmek ve buna göre politika üretmek olmalıdır.

Bu şekilde insanları alkolden uzaklaştırmak gayesi ile yapılan suni zamlar toplumu kaçak yöntemlere yönlendiriyor.

Bizim insanlarımız terörden, tıbbi hatalardan, iş kazalarından, trafik teröründen ölüyor.

Buna bir de sahte içkiden ölümler eklenmeye başladı.

Toplum bu siyasi iklime daha fazla dayanamayacak gibi gözüküyor.