Eski AKP’li Adem Koç’un ‘Türkiye 1’den büyüktür’ sözü çok konuşuldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2017’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında Birleşmiş Milletlerin etkisizleşmesine vurgu yaptı.

Erdoğan, "Daha fazla mazlum insan hayatını kaybetmeden, BM sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmeliyim, dünya 5’ten büyüktür" dedi.

“DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR”

Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin (ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa) BM’yi etkisiz hale getirdiğini söyledi, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın “dünya 5’ten büyüktür” epeyce ses getirdi…

ADEM KOÇ’UN SÖYLEMİ…

DEVA Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı’nın binası önceki gün açıldı. Kurdeleler kesildi…

İl Başkanı Adem Koç, törende bir konuşma yaptı…

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderme yaptı…

Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, “Bu ülke birilerinin değil, hepimizin ülkesidir. Türkiye 1’den büyüktür” dedi.

ERDOĞAN’A ELEŞTİRİ

Yani Erdoğan, “nasıl ki dünya 5’ten büyüktür” diyerek ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa’nın dünya üzerinde hakimiyet kurduğunu söylediyse, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç da, “Türkiye 1’den büyüktür” diyerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye üzerinde hakimiyet kurduğunu ima etti.

ADEM KOÇ’UN KISA ÖZGEÇMİŞİ

Aktif siyasi hayata Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği ile başladı. Fazilet Partisi’nde Gençlikten Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Kurucu Heyeti’nde görev aldı. 2012-2015 yılları arasında aynı partinin İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

AKP İl Başkanlığına aday oldu…

Sonrasında DEVA Partisi kurulunca, bu partiye geçti…

KOÇ’UN SÖYLEMİ ÖNEMLİ

Bunu niye yazıyorum…

Adem Koç, Milli Görüş hareketinden geldi, Milli Görüş’ün temsilcisi olan AKP’de yıllarca görev yaptı…

Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’nde Kocaeli İl başkanlığı yapıyor…

Adem Koç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek “Türkiye 1’den büyüktür” sözü, üzerinde çok konuşulması gereken bir konu…

Erdoğan, hiç değişmedi…

Adem Koç, AKP’de siyaset yaparken de Erdoğan’ın politikası aynıydı.

Yine de yıllarca AKP’nin birçok kademesinde görev yapan ve şimdi DEVA Partisi’ne geçen İl Başkanı Adem Koç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği “Türkiye 1’den büyüktür” söylemini önemsemek lazım.

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Bu söyleme benzer söylemleri CHP ve sol ideolojideki partiler yıllardır söylüyor, ama AKP İl Başkan Yardımcılığı yapan birisinden “Türkiye 1’den büyüktür” söylemini duymak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye üzerindeki hakimiyetini anlamamıza yetiyor.

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Turizm işçilerine ‘istifa et’ baskısı

DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Turizm-İş) Genel Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu, turizm işletmecilerinin, sezon sonunun gelmesi nedeniyle işçilere istifa etmeleri konusunda baskı yapıldığını öne sürdü. Sadece turizm sektörü değil, işten çıkarılma yasağı kalkarsa, birçok işveren pandemiyi bahane edip kapı dışarı bırakacak.

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Köle işçiliği!

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yekr alan ve köle işçilik olarak ifade edilen esnek çalışma modelinin iş, maaş, kıdem ve sigorta güvencesi olmadan uygulanamayacağını bildirdi. Arslan, esnek çalışma modelinin işveren örgütlerinin ısrarı üzerine programa yazıldığını söyledi. Şimdiye kadar AKP Hükümetinin aldığı ekonomik kararların çoğunun işvereni desteklemeye yönelik kararlar olduğu konuşuluyor. YEP’te alınan kararlar da yine işvereni destekler nitelikte olduğu belirtiliyor.

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Memura yüzde 3+3 imamlara % 12.66

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı bütçe ödeneği yüzde 12.66 oranında artırılarak 11.5 milyar liradan 12 milyar 978 milyon lirayı çıkacak. Büyük kısmı başta imamlar olmak üzere personel harcamalarına gidecek olan Diyanet'in ödeneği iki haneli artarken, memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşme ile belirlenen miktar uyarınca ve enflasyon farkı hariç yüzde 3+3 ile yine tek hanede kalacak. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yüzde 4, hastanede görev yapan imamlara yüzde 100 zam yapılması planlanıyor. Yani her daim din adamlarına güzellik yapılıyor.

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Tanzanya ve Senegal ile aynı lige düştük

Türkiye'nin ekonomide yaşadığı kayıp, son açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda da net bir şekilde görüldü. 2013 yılında belirlenen 2023 hedeflerinde kişi başı 25 bin dolar gelir ve 500 milyar dolar ihracat, yerini 10 bin dolar gelir ve 214 milyar dolar ihracata bıraktı. Gelecek Parti tarafından yapılan açıklamada, yatırımda Tanzanya ve Senegal gibi ülkeler gibi aynı seviyelere gelindiği ifade edildi. Bunun nedeni de, Türkiye yönetim değişikliğine gidip Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tüm yetkiyi bir kişiye ve onun aile yakınlarına verilmesi gösterildi. Anlaşılan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bizi fakirleştirmeye devam edecek.

Suudiler cesareti nereden alıyor?

Suudi Arabistan, Türkiye'ye ekonomik ambargo uyguluyor. AKP, iktidarı bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Hükümetten açıklama gelmezken, TÜSİAD ve TOBB'un da aralarında bulunduğu Türkiye'nin en büyük iş örgütleri ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Firmalarımızın Suudi Arabistan’da maruz kaldığı ayrımcı muameleler nedeniyle derin üzüntü içindeyiz." ifadesi kullanıldı. Yani, bu ambargonun kaldırılması için hükümete çağrı yapıldı. Daha önceki yıllarda Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler içindeydik… Suudilerin Türkiye’ye ambargo uygulama cesaretine şaşırmamak mümkün değil.

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En az nüfus Tunceli’de

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre Türkiye’nin nüfusu belli oldu. Böylelikle Türkiye nüfusunun 83 milyon 154 bin 997 olduğu kaydedilirken, bu rakamın 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53, 2010 yılında 73 milyon 722 bin 988, 2007 yılında ise 70 milyon 586 bin 256 olduğu saptandı. 2008 yılında nüfusun yüzde6,8’ine gerileyen yaşlı nüfusunun ise 2019 yılında yüzde 9,1 seviyelerine çıktığı görüldü. Cinsiyet bakımından nüfus oranları incelendiğinde ise güncel erkek nüfusunun kadın nüfusundan 287 bin 275 fazla olduğu kaydedildi. Nüfusun en yoğun olduğu yer ise İstanbul olarak kaydedilirken, en düşük nüfusun 84 bin 660 ile Tunceli’de olduğu gözlendi.