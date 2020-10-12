Haldız İnşaat’ın sözleşmesi neden feshedilmiyor?

Sevgili okurlarım, yeri gelince yazıyorum, bir kez daha belirteyim, gazetecilik zor iş.

Hele kent gazeteciliği…

Hele gazetecilik yaptığınız kent Kocaeli ise…

Kocaeli halkı çok farklı, her konuda çok duyarlı.

Yazdıklarını okuyor, devamını getirmezsen, “Ne oldu o iş?” diye soruyor.

KENTKONUT’ta yaşananlar da okurlarımızın özenle üzerinde durduğu konulardan biri.

Tamam, biz görevimizin sorumluluğundayız.

Halkın “haber alma hakkına” saygılıyız ve bu bilinçle her haberin peşinden koşuyoruz.

Ama okurlarımız da bizi yakından denetliyor.

Hesap soruyor.

Şikâyetçi miyiz?

Değiliz…

Aksine okurlarımızın denetiminden son derece memnunuz.

Okurlarımızın yakın ilgisi bizi “dinamik” tutuyor.

Zaten gazetecilik, farkındalıktır.

Gazeteci, fark yaratandır.

Herkesin yazdığını yazan değil, klişenin dışına çıkandır.

Egemenlerin nasırına basandır.

Kavgayı göze alandır.

Siyasi ve ticari güç sahiplerinin değil, devletin ve milletin çıkarını koruyandır.

Çoğunlukla “siyasetçi-üst düzey bürokrat- işadamı” üçgeni tarafından kurulan “rant şebekesi”nin hesaplarını bozandır.

Yazdıklarımızı ve yazacaklarımızı lütfen bu gözle değerlendirin!

KENTKONUT- HALDIZ İnşaat ilişkisine devam

Dün, “KENTKONUT’ta neler oluyor?” yazısının birinci bölümünü yazmıştım.

“Genel Müdür Yalçın Özön, neden istifa ettirildi?” diye sormuştum.

Okumadıysanız, önce o yazıyı okuyun, sonra bu yazıya devam edin.

KENTKONUT’u biliyorsunuz…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir yan şirketi.

İbrahim Karaosmanoğlu döneminde kuruldu, bugüne kadar 10 binden fazla konut yaptı.

Çok kötü yönetildi, bu nedenle de adı hep skandallarla anıldı.

Yargıya düşen ve Sayıştay raporlarına giren olaylar yaşandı.

KENTKONUT’un durumu bu.

HALDIZ İnşaat’a gelince…

Bilmeyenler için bir kez daha yazayım.

AKP ile büyüyen bir inşaat şirketi…

Sahibi Macit Haldız, AKP’nin Kocaeli’ndeki kurucularından…

Sanırım, oğullarından biri halen il yönetiminde.

AKP’den önce sağlık ocağı ve köy okulu gibi küçük inşaat işleriyle uğraşırdı.

AKP ile şansı açıldı, AKP’nin Kocaeli ve ülke çapındaki önemli isimleriyle iyi ilişkiler kurdu, büyük ihaleler almaya başladı.

Hatırı sayılır resmi ve özel bütün ihaleler, sorgusuz sualsiz Haldız İnşaat’a verildi.

İnşaat kesmedi, enerji işine girdi, otomotiv işine girdi, eğitim işine girdi, medya işine girdi…

“Her şey benim olacak, her şey benden sorulacak” hırsına kapıldı.

Bazı siyasetçi ve üst düzey bürokratları iyi kullandı, işlerini “ballı- kaymaklı” götürmesini bildi.

Hep birlikte İzmit’teki Real ve Carrefour AVM’lerin yerlerine çok katlı iş merkezleri yapmaya, bu projelerden büyük rant koparmaya kalktılar, başaramadılar.

Sonra işleri ters gitmeye başladı.

Elindeki projeleri bırakmaya ve bazı ortaklıklardan ayrılmaya başladı.

Finans sıkıntısına girdi, çok sayıda çeki yazıldı, kullandığı kredilerin faizlerini ödeyemez oldu, bankalarla ilişkisi bozuldu.

Uzun süredir “siyasi gücü” sayesinde ayakta durmaya çalışıyor.

HALDIZ İnşaat’ın KENTKONUT’ta yaşadığı sıkıntı ne?

Sevgili okurlarım, “TUANA Evleri” KENTKONUT’un İzmit Bağçeşme’de yürüttüğü bir inşaat projesi.

663 konutlu “TUANA 1” ve 445 konutlu “TUANA 2” projeleri sorunsuz bitti, buralardan konut alanlar uzun süredir evlerinde huzur içinde oturuyorlar.

“TUANA 3”, 6 blokta 327 konut ve tek işyeri bulunan bir proje.

“Kat karşılığı” yöntemiyle Haldız İnşaat’a ihale edilmişti.

Sözleşmeye göre, konutların yüzde 30’u KENTKONUT’un, yüzde 70’i Haldız İnşaat’ın olacaktı.

Her iki taraf da daha temelden kendisine düşen daireleri satmaya başladı.

Satın alanlarda bir tedirginlik, bir kuşku yoktu.

Nasıl olsa bundan öncekiler gibi proje zamanında bitecek, evlerini teslim alacaklardı.

Ancak “evdeki hesap çarşıya uymamaya” başladı.

Bu proje, yüklenici Haldız İnşaat’ın “kötü bir dönemine” rastlamıştı.

İşin akışı planlandığı gibi gitmiyordu.

Elindeki dairelerin satış gelirlerini “temlik” verip bir devlet bankasından kredi almıştı, ama gelen para projenin tamamlanmasına değil başka taraflara gidiyordu.

Ödeme alamayan taşeronlar da çalışmalarını iyice yavaşlatmıştı.

Projenin 1 Mart 2020’de bitmesi, konutların satın alanlara teslim edilmesi gerekiyordu, ama sözleşme tarihinde bitirilemedi.

Pandemi nedeniyle ek süre verildi

İp aslında mart ayında kopacaktı.

Haldız İnşaat, pandemiyi gerekçe gösterip KENTKONUT’tan ek süre istedi.

Kendisine bildiğim kadarıyla 6 ay ek süre verildi, bu ek süre de bu hafta sonunda bitiyor.

“TUANA 3” projesinde görüntü şöyle:

*İnşaatta hiç çalışan yok. Altyüklenici firmalar, paralarını alamadıkları için çalışmalarını durdurdular.

*Projenin inşaat seviyesi, yüzde 64’lerde… Temeli atılmış, ama kat çıkılamamış bloklar var.

*Paralarını alamayan altyükleniciler, Haldız İnşaat’ı mahkemeye verirken, KENTKONUT yönetimini de “müteselsilen sorumlu” gösteriyorlar.

*Haldız İnşaat’tan konut alanlar Haldız İnşaat’ı, KENTKONUT’tan konut alanlar da KENTKONUT’u, “konutlar zamanında teslim edilmediği için”, mahkemeye veriyorlar.

*Projeden konut alan hâkim ve savcılar da var. Bir eski Kocaeli valisi de “KENTKONUT-HALDIZ mağdurları” arasında.

HALDIZ İnşaat “fesih” istedi, ancak KENTKONUT işlemi sonuçlandıramıyor… Neden acaba?

Sevgili okurlarım, yaşanan skandalın daha iyi anlaşılması için ayrıntıya girdim.

Dün de belirttim, Haldız İnşaat içine düştüğü finans sıkıntısından çıkamayınca, “eller yukarı” yaptı, “TUANA 3 Evleri” ihalesinin feshini istedi.

“Maddi gücüm yok, projeyi tamamlayamayacağım” dedi.

Haldız İnşaat’ın “fesih” talebi, aylardır sonuçlandırılmadı.

Ve bu olay bir süre önce KENTKONUT Genel Müdürü Yalçın Özön’ün de başını yedi.

Özön, emekliliğini istemek zorunda kaldı.

Haldız İnşaat ne istiyor? Bu istek bugüne kadar neden yerine getirilmedi?

Evet, Haldız İnşaat fesih istiyor, ama KENTKONUT Haldız İnşaat’ın sözleşmesini neden feshetmiyor?

Haldız İnşaat’ın isteği ne?

KENTKONUT’un eski Genel Müdürü Yalçın Özön, bu isteğe neden “evet” demedi?

Bu işin sonu ne olacak?

Sevgili okurlarım, yarın bütün bu soruların cevaplarını bulacaksınız.