Scibbe bıraktı… Afyon’u yutalım, ama uyuşmayalım !..

Eskiden böyle anlamlı başlıklar atardık…

Kafiyeli…

Özenerek bezenerek hazırlanmış…

Sanatsal değeri olan…

Ama galiba bu gelenek şimdilerde pek kalmadı…

Duayen İslam Çupi’den sonra, sporun edebiyatla ilişkisi bitti sanki…

Sığlaştı…

Yozlaştı…

Yabanlaştı…

Belki gerçekçi oldu ama, spor sadece mantıkla, rakamlarla yapılmaz ki…

İyi bir yüreğin yoksa, duyguların yoksa, ne işin var sporun içinde ?..

***

Biz bu başlıkları genelde maç günleri, gitse de gitmese de camiayı ateşlendirmek için kullanırdık…

Bu başlıklar yüzünden, o zamanki ‘Ciddi!’ yazı işleri ile hep kavga ederdik…

Onlar daha ciddi, daha somut başlıklar isterlerdi…

Orta yolda buluşurduk…

Mesela Köln gibi (o zaman) sıradan bir Alman takımına yenilerek elenen Fenerbahçe, üç gün sonra gariban Kayseri’yi 7-1 yenince, Fanatik Gazetesi tarihe geçen şu başlığı atmıştı:

-FENERLİ DE ‘7’ SANKİ !..

Bunu unutamam…

Bir de Fotomaç’ın bir başlığı vardı 2008’de…

Süper Lig’de küme düştüğü sezon Ali Sami Yen’de şaşkın bakışlar altında Galatasaray’ı 5-2 yenen Kocaelispor tarih yazmıştı. Cimbom’un teknik adamı Alman Michael SCIBBE maçtan sonra istifa etmişti…

Fotomaç ertesi gün şu başlığı attı:

-SCIBBE BIRAKTI !..

***

İşte bugün de böyle bir başlık atmak istedim…

-AFYON’U YUTALIM…

-AMA UYUŞMAYALIM…

***

Afyonlu vatandaşlarımızın hoş görüsüne sığınarak atıyorum bu başlığı…

‘Büyük Taarruz’un başkentine her zaman saygım vardır…

Diğer kentlere olduğu gibi…

Mersin Mut’ta herkes ‘Mutlu’ mu ?..

Ödemiş’te, borçlu kimse yok mu ?..

Neyse…

Dönelim konumuza…

***

Gerçekten de öyle…

Bugün Afyon’u yenemezsek, Çorum galibiyetinin hiçbir anlamı olmaz…

Manisa’da aldığımız 6-1’ik tarihi hezimetin izleri silinemez…

Rakip zor durumda…

Farklı kazanmamız gereken bir maç bu…

Transfer yaptık...

Üstüne de transfer kattık…

Bu akşam Misli.com’dan (aksilik olmazsa) takip edeceğimiz Kocaelispor’a, can-ı yürekten başarılar diliyorum…

Başarısı için duacıyım…

Ama hak ettiği müddetçe tabii…

Başlığa gelince…

Bu akşam kazanalım, ama uyuşmayalım…

Yani, nasıl 80’lerdeki 7-8’lik Gençlerbirliği ve Kayseri yenilgileri 40 yıldır unutulmadıysa…

Manisa’taki 6-1’in izi de sezon sonuna kadar kolay kolay silinmez…

Hele hele tarihten, hiç mi hiç silinmez…

Tarihe geçen o takıma tekrar tebrikler !..

SPORLA DOLU ANILAR

5- Bırak şimdi haber yazmayı, atla, idman sahasını açmaya gidiyoruz !..

1991 senesi… Kocaelispor Adnan Dinçer ve Orhan Şerit liderliğinde şampiyonluğa oynuyor… O zamanki 2.Lig (Şimdiki 1.lig)’de Samsun ile çekişiyoruz. Samsun bir yıl önce o tarihi kazayı yaşamış ve tüm ülkeden destek alıyor. Samsunspor’un Türkiye çapında parmakla gösterilen İsmail Uyanık Tesisleri var… Kocaelispor’un ise idman yapacağı sahası yok. Varsa da kısıtlı. O zaman tesis hak getire… Seka’daki soyunma odası var, Fevziye Camii bahçesindeki tarihi Ziya Eczanesi’nin yanındaki kulüp binamız var, o kadar… Adnan hoca telefon açıyor gazeteye (o zaman cep telefonu neredeeee. Araç telefonu bile tek tük var- Baykan İsmet Kaya’da vardı mesela)… “Hakan hazırlan, Köseköy hava Üssü’ne gidiyoruz, askeri sahayı açtıracağız” diyor… O zamanlar gazetemize dışarıdan muhabirlik yapan Serhat Mete teğmenimi devreye sokmam için, beni de sanayideki gazete binamızdan otobüse alıyorlar ve Brisa’nın arkasındaki askeri sahaya gidiyoruz… Serhat ağabeyi buluyorum ve o da komutanı devreye sokup sahayı açtırıyor. Tabii ki büyük bir disiplin içinde… Sonra gazeteye dönüyorum ve haberimi kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum… Sonra Mustafa Denizli’nin isteğiyle Sefa Sirmen ve Mehmet Tüysüz ağabeyim, iki yıl sonra Yenikent’teki tesisleri yapıyor da, Türkiye’nin bir numaralı tesislerine kavuşuyoruz… Hey gidi günler hey…

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(YARIN: 6-Ahmet Taşçı’dan rahmetli Cevat Çetin ile el ense yiyoruz, üç gün boynum tutuluyor)…