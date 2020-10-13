Haldız İnşaat, projeden “cezasız” sıyrılmak istiyor

Sevgili okurlarım, sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim.

Biz, hiçbir kişi ve kurumun Türkiye’nin bu şartlarında mağdur olmasını istemeyiz.

Her kişi ve kurum, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hakkını almalı.

Ancak hiçbir kişi ve kurum da devletimizi “yolunacak kaz” olarak görmemeli.

Çünkü hak etmeden almak istediği o parada “tüyü bitmemiş yetimin dahi” hakkı var.

KENTKONUT-HALDIZ İNŞAAT anlaşmazlığına dönersek…

Bu sorun kesinlikle “hak” ve “hukuk” çerçevesinde çözülmeli.

Hak ve hukuk ne diyorsa, o olmalı.

Ne bir gram fazla, ne bir gram eksik…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri, bu soruna “AKP’li kimlikleriyle” değil, “bir partiliyi kurtarma” aşkıyla hiç değil; “devlet ciddiyeti” ve “devlet sorumluluğu”yla yaklaşmalı.

Konuya girmeden peşin peşin söylemek istediğim bunlar.

Macit Haldız’ın kafasındaki tilki

AKP’li Macit Haldız, gördüğüm kadarıyla, iş yaşamındaki hatalarının bütün faturasını devlete ödetmek istiyor.

Yarım bıraktığı ve “fesih” istediği “TUANA 3 Evleri” projesinden “cezasız” sıyrılmak düşüncesinde.

Nasıl mı?

Anlatayım…

Dikkatle okuyun!

Haldız İnşaat, “TUANA 3 Evleri” konut projesini KENTKONUT’tan “kat karşılığı” aldı.

“TUANA 3 Evleri”, 6 blok 327 dairelik bir projeydi.

Konutların yüzde 30’u KENTKONUT’un, yüzde 70’i de HALDIZ İnşaat’ın olacaktı.

Çizilen ilk projede bulunmadığı halde sonradan bir de “işyeri” eklendi projeye, burası da HALDIZ’ın oldu.

(Ünlü bir market zincirine sattığı işyeri…)

İnşaatın temel atımıyla birlikte konut satışları da başladı.

Buraya dikkat edin…

HALDIZ İnşaat, sattığı konutların parasını cebine attı.

Finans sıkıntısı çektiğinden, bir resmi banka ile anlaştı, o ana kadar satamadığı konutların “satış gelirini” bu bankaya “temlik” etti, karşılığında bankadan büyük bir kredi çekti.

Yani Haldız İnşaat, projede hakkı olan bütün konutların parasını bu yöntemle cebine koymuş oldu.

Koydu, ama krize girdi, projeyi bitiremedi.

Proje son tespitlere göre, yüzde 64’ler seviyesinde.

O kapıyı çaldı, bu kapıyı çaldı, çıkış yolu bulmayınca, yönetimden “ihalenin feshini” istedi.

“Param yok, projeyi bitiremeyeceğim, ihale anlaşmamı feshedin” dedi.

Fesih başvurusunu direkt Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yaptı.

“Fesih işlemini Ankara’da istediğim gibi hallettiririm” diye mi düşündü bilemem.

Ama bildiğim bir şey varsa, bu konuda Ankara’da epey uğraş verdiği, çok hatırlı kişileri devreye soktuğu…

Bakanlık, başvuruyu üstlenmedi, dosyayı “İhaleyi hangi kurum yaptıysa, kararı da o kurum versin” diye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi.

İşte o tarihten buyana, aşağı yukarı 2 aydır, dosya, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Servisi’nde.

Karar verilemiyor.

Çünkü Haldız İnşaat’ın talepleriyle, fesih konusundaki yasa ve yönetmeliklerde yazılanlar, çelişiyor.

Macit Haldız, ne istiyor?

Haldız İnşaat’ın sahibi Macit Haldız’ın KENTKONUT’tan talepleri özetle şöyle:

Ben projeyi yarım bıraktım, ama yine de…

*KENTKONUT’a verdiğim “teminat mektubu” irat kaydedilmesin.

*Firmama “ihale yasağı” konulmasın.

*Projeyi KENTKONUT tamamlasın, aldığım kredilerin karşılığı olan daireleri ilgili bankaya “tamamlanmış olarak” teslim etsin.

Haldız İnşaat’ın talepleri aşağı yukarı böyle.

Bilirkişi raporları ne diyor?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Servisi, konuyu incelerken, ihale konusunda uzman iki bilirkişinin yazılı görüşünü aldı.

Projenin durumu bu, fesih talebi var, ne yapmamız gerekir, diye sordu.

İki bilirkişiden gelen raporda yazılanlar tıpatıp aynı.

Eee, en nihayet yasa var, yönetmelik var, vicdan var…

Raporlarda yazılanları da özetleyeyim:

*Proje yarım bırakıldığı için, yüklenici firmanın idareye verdiği teminat mektubu “bugünkü değeriyle” irat kaydedilmeli.

*Yine proje yarım bırakıldığı için, adı geçen yüklenici firma “ihale yasağı” kapsamına alınmalı.

*İhale “karşılıklı anlaşarak” değil, “tek taraflı” olarak feshedilmeli, böylece yüklenici firmanın “temlik” anlaşması yaptığı bankalar da devre dışında kalmış olur.

*KENTKONUT tamamlama ihalesine çıkar, irat kaydettiği teminat mektubu girdisiyle projeyi tamamlar ve satar.

İki bilirkişi raporunda yazılanlar özetle böyle.

İkisi arasında dağlar kadar fark var

Sevgili okurlarım, görüyorsunuz, Macit Haldız’ın isteğiyle, yasa ve yönetmeliklerde fesih konusunda yazılanlar, birbirine tamamen zıt.

Haldız, yarım bıraktığı projeden “cezasız” sıyrılmak istiyor.

Yasa ve yönetmeliklerde diyor ki, “Olmaz, sen cezanı ödeyeceksin.”

*Teminat mektubun, irat kaydedilecek.

*”İhale yasağı” cezası alacaksın.

*Temlik anlaşması yaptığın banka ile sorununu sen halledeceksin.

Bu konuda ben de araştırma yaptım, ihaleler konusunda uzman kişilerle ve deneyimli müteahhitlerle konuştum, “Yapılması gereken bu” dediler.

Hatta şunu da eklediler…

“Aksi uygulama yapan, yasa ve yönetmelikleri hiçe sayanlar, yargılanıp hapis cezası alır.”

Yalçın Özön’ün emeklilik açıklaması

Sevgili okurlarım, yazının tam bu bölümünde, arkadaşlar, eski Genel Müdür Yalçın Özön’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı gönderdiler.

Yalçın Özön diyor ki, “Ben kendi isteğimle emekli oldum, emeklilik dilekçesini kendim verdim…”

Doğru, emeklilik işlemi, çalışanın başvurusu üzerine yapılır.

Yalçın Bey’in söylediklerinde bir yanlışlık yok.

Ama o genel müdür o noktaya nasıl geldi, önemli olan bu!

Bir genel müdür olarak, dürüst davrandı, dik durdu “Haldız İnşaat’ın talepleri doğrultusunda” fesih işlemini yapmadı.

“Yazılı karar alın, ben uygulayayım” dedi, KENTKONUT AŞ. Yönetim Kurulu, kanunsuz olduğundan yazılı karar almaya cesaret edemedi.

Bu sürtüşme ortamına daha fazla dayanamayan Genel Müdür Yalçın Özön de “emekliliğini istemek” zorunda kaldı.

Olup biten bu!

KENTKONUT’taki genel müdür değişikliği, sorunu çözecek mi?

Dün KENTKONUT’a alelacele yeni bir genel müdür atandı.

Aynı kurumda “şantiyeler müdürü” olarak çalışan Erhan Coşan, genel müdürlük koltuğuna oturdu.

Kimdir, nedir, bilmiyorum.

Ama bir iki gündür “O imzayı atacak bakalım kimi bulacaklar?” diye de düşünmüyor değildim.

İnşallah o yeni arkadaş, yeni genel müdür olmanın toyluğuyla, fesih anlaşmasına “Haldız İnşaat’ın talepleri doğrultusunda” imza atma yanlışlığına düşmez.

Çünkü siyasetçiler, sorumluluğu genç bürokratlara yükleyerek sorun çözmeye bayılırlar.

Benden söylemesi…

Yapılması gereken ne?

Bunu tartışmaya gerek yok.

Devleti yönetenler, yasa ve yönetmeliklere göre karar vermek zorundadır.

Aksi bir karar, adalet duygusunu yok eder, vicdanları yaralar.

Ben, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, yoğun çalışma ortamı içinde bu sorunu derinlemesine incelediğini sanmıyorum.

Fırsat yaratıp sorunu enine boyuna incelemeli.

Devrede olmalı…

Ankara’dan ne kadar politik baskı yapılırsa yapılsın, Büyükakın, KENTKONUT-HALDIZ İNŞAAT anlaşmazlığında,yasa ve yönetmeliklere aykırı bir karar alınmasına izin vermeyecektir.

Bu satırları yazarken böyle bir iyimserlik içinde olduğumu da not düşmek istiyorum.

İnşallah alınacak fesih kararı, bütün ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklanır.

İnşallah karar, “ticari sır” kapsamına alınmaz.