Lavabodaki genel sekreter yardımcısı

Bu yazıya peygamber efendimiz Hazreti Muhammet’in bir sözüyle başlamak istiyorum;

Ne demiş efendimiz, “Allah güzeldir güzelliği sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları hor hakir görmektir”

Bu lafa çok fazla bir anlam yüklemeye gerek yok. Açıkça kibir ne demek anlatılmış zaten.

Kibirli insanlar, aktif hayatın ardından pasifize olduğunda aksi ve yalnız kalırlar. Ve o zaman kalan ömürlerini de yalnız geçirirler. Ben bu tür insanları gördüğümde çok üzülüyorum.

Gelelim konumuza; Geçtiğimiz cuma günü, bir haberle ilgili bilgi edinmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından birini aradım. Daha önce tanışmadığım ve sohbetim olmayan bu belediye memuru, önce de İSU’da görev yapmış. Onun öncesinde de Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdür Vekilliği, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı yapmış biri. Yani öyle yeni bir memur ya da işi bilmeyecek kadar taze bir çalışan değil.

Neyse, telefona sekreteri çıktı ve bilmem kimin makamı diye telefonu açtı. Kendimi tanıttım, müsaitse kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim.

Sekreter, “müsait olup olmadığını kendisine sorup döneyim” dedi.

Sonra döndü ve “Lavaboda kendisi, müsait olduğunda biz size dönelim” dedi.

Aradan 4 gün geçti. Dönen eden olmadı. Aslına bakarsanız biraz da endişelendim, acaba neden dönmedi diye…

Onu rahatsız edebilecek ne sorabilirdim ki dönmedi…

Merak ediyorum, madem gelen telefonlara cevap vermeyeceksin, masanda neden telefon var ve neden bir sekreter kullanıyorsun. Ben bir gazeteci olarak sana ulaşamıyorsam, vatandaş nasıl ulaşacak.

Diyelim ki gazeteciye cevap vermek istemedin ya da vereceğin cevabın kendine zararı olabileceğini düşündün, peki kardeşim nezaketen de olsa telefona çıkıp “ben bu konuyla ilgili bilgi veremem” de mi diyemedin. Tenezzül mü etmedin. Sendeki bu kibrin nedeni ne?

Senin işin idarecilik ama sadece sana bağlı birimleri değil, sana bağlı birimlerle işi olanları da idare etmen gerekir. Yeri geldiğinde gaz alan yeri geldiğinde masaya yumruğunu vuran biri yapıda olmalısın. Unutma senin birinci sorumluluğun belediye aracılığıyla vatandaşa hizmet.

Kentin yükünü omuzlarına almış, 12 ilçenin sorumluluğunu taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bile tüm yoğunluğuna rağmen bir kere bile telefona dönmemezlik yapmazken senin bu kibrinin altında yatan şey ne? Bırak gazeteciyi, vatandaş ulaşsın diye cep telefonunun kamuoyu ile paylaşan bir belediye başkanının memuruna yakışıyor mu, senin bu yaptığın.

Beni bilen bilir, sivri ya da agresif bir kalemim yoktur. Uyumlu ve sorunların giderilmesinde yapıcı bir yanım vardır. Bu yazıda adını geçirmememdeki neden de benim bu kişiliğimdir. Ama haksızlık ve saygısızlığa tahammülüm yok. Seni bir ömür o kibrinle baş başa bırakıyorum sayın genel sekreter yardımcısı…

Hee bu arada yanlış anlaşılmasın, ben seni Tahir Hoca’ya değil, bu şehrin insanlarına şikayet ediyorum.

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Teşekkürler Engin Koyun

AK Parti

Körfez İlçesinin efsanevi ilçe başkanı olarak kabul edilen iş insanı Engin Koyun Kocaelispor için önemli bir destek sunuyor. Yelkent Yapı’nın da sahibi olan Engin Koyun, Kocaelispora önemli bir destek verdi. Yelkent Yapı reklamı sezon boyunca futbolcuların şortlarında ve skorboarda yayınlanacak. Koyun bu reklam karşılığında Kocaelispor’a 300 bin TL ödeyecek. Camia adına kendisine teşekkür ederim. Darısı diğer iş adamlarımızın başına…

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Korsan avcıları bu defa da Körfez’deydi

Kocaeli Servis Araçları Odası Korsan Takip ekibi ve emniyet güçleriyle birlikte, Korsan servis araçlarına yönelik yapılan çalışmada Körfez ilçesinde usule aykırı olan iki servis aracı trafikten men edildi. Oda başkanı Ahmet Taşçı, bu tür denetimlerin devam edeceğini söyledi.

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Kandıra Devlet Hastanesi’ne yeni uzman

Kandıra Devlet Hastanesine atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ceyda Yücel Demirkıran Hasta kabulüne başladı.Uzman Dr. Ceyda Yücel Demirkıran; 1990 İstanbul doğumlu, İlköğretim ve liseyi İstanbul'da tamamladı. 2008-2014 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi 2016-2020 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göğüs hastalıklarında uzmanlığını aldı 2020 Ekim'de hastanemizde göreve başladı.

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Bu görüntü rahatsız ediyor

Bilinçli ve tarihine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek açısından, geçmişimizde yer alan önemli şahsiyetlerin kuşkusuz ülke genelinden birçok önemli eserlerde isimleri yaşatılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi de kentimizin adeta sembolleri arasında yer alan asma köprülerini isimlendirmişti. İzmit’in merkezinde yer alan Mimar Sinan Köprüsü de bunlardan biri. Köprüye ismini veren büyük usta Mimar Sinan içinde bir tanıtım raketleri oluşturulmuştu. Fakat gün geçtikçe kendini bilmez kişiler tarafından bu tanıtım yazıları deforme edildi. Hatta tamamen söküldü. Bu çirkin ve anlamsız görüntüden rahatsız olan vatandaşlar tanıtım raketlerinin bir gözden geçirilmesini istiyor.

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