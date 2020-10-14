Artık hukuk devleti değiliz, ayağınızı denk alın!

Sevgili okurlarım, Türkiye artık “sözün bittiği” ve “tuzun dahi koktuğu” bir noktaya geldi.

Artık kesinlikle “hukuk devleti” değiliz.

Bırakın “hukuk devleti” olmayı, “kanun devleti” bile değiliz.

Anayasa Mahkemesi, “son başvuru mahkemesi” midir?

Evet, son başvuru mahkemesidir.

Bütün yargı yollarından geçilir, sonuç alınamazsa, mağduriyet hâlâ giderilmemişse, Anayasa Mahkemesi’nin kapısı çalınır.

İşte milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu olayında yaşadıklarımız…

Anayasa Mahkemesi oybirliğiyle karar vermiş, demiş ki, Enis Berberoğlu’na yargılanırken de, milletvekilliği düşürülürken de “haksızlık” edilmiştir.

Bu kararın anlamı ne?

Berberoğlu’nun bu iki mağduriyetini de giderin!

Anayasa Mahkemesi, “anayasal” bir kurum, argo tabiriyle “boru” değil!

Anayasamıza göre kararı kesindir, tartışılmaz, gereği yapılır.

Öyle olmadı.

Yerel mahkeme dedi ki, “Ben seni tanımıyorum, kararını uygulamıyorum…”

Haydi, buyurun bakalım!

TBMM Başkanlığı da benzer tutum içinde.

Enis Berberoğlu’na milletvekilliğini iade etmeye hiç niyetli değil.

Devlet, bu kafayla yönetilebilir mi?

Anayasa Mahkemesi, devletimizin en üst kurumu.

Eğer Anayasa Mahkemesi “yok” kabul ediliyorsa, ülkemizdeki diğer tüm kurumlar da yok hükmündedir.

Toplum, “kurumlarla” ve “kurallarla” yönetilir.

Kurumları ve kuralları kaldırırsan, ülkede kaos başlar.

Bu kaosun sonu da “tek adam” yönetimidir.

Geldiğimiz nokta bu!

Yasamadan sonra yargı da artık tek kişinin emrinde.

O ne derse, o!

Bunun ayak izlerini daha önce görmemiş miydik?

ABD Başkanı, “Papazı bırakın” dedi, bıraktılar.

Almanya Başbakanı, “Bizim gazeteciyi bırakın” dedi, onu da bıraktılar.

Daha yeni, iktidar ortağı Devlet Bahçeli, bir FETÖ hükümlüsü için “Yeniden yargılanmalı” dedi, adamı üç günde hapisten tahliye ettiler.

Şimdi de, “Anayasa Mahkemesi kararına rağmen” Enis Berberoğlu’nu serbest bırakmıyorlar, milletvekilliğini iade etmiyorlar.

Sonra, SÖZCÜ Gazetesi yazarlarına verilen mahkûmiyet kararının onanması konusu…

Bütün dünyayı kendimize güldürüyoruz.

Talimatla mahkûm oldular, talimatla mahkûmiyetleri onandı.

Daha hangi birini yazayım.

Bütün bu olup bitenlerin anlamı şu:

Toplumda yılgınlık yaratmak istiyorlar.

İnsanların ruh halini bozuyorlar.

Toplumu bütünüyle teslim almak istiyorlar.

“Yasaymış, hukukmuş bırakın bütün bunları. Biz ne dersek o olur. Ayağınızı denk alın” demeye getiriyorlar.

Türkiye’deki süreç, böyle bir süreç.

Sıpa büyüyünce ne olur?

Hikâye bu ya…

Adamın birinin çalıştığı işyerindeki lâkabı “eşek”miş.

Eşek aşağı eşek yukarı…

Yıllarca “eşek” olarak çağrılmış.

İş değiştirmiş, yeni işine başlayacağı sabah karısı adama çıkışmış.

“Benim artık insan içine çıkacak halim kalmadı. Yeni işyerindekilere söyle, sana artık eşek demesinler…”

“Tamam” deyip işe gitmiş adam.

Akşam eve döndüğünde, “Değişti, değişti” diye karısına sarılmış, “yeni işyerinde bana eşek demeyecekler…”

“Ya ne diyecekler?”

“Artık lâkabım değişti, bana sıpa diyecekler…”

Karısı, “Allah müstahâkını versin, sen yine büyür sonunda eşek olursun” diye öfkelenmiş.

Kıssadan hisse…

Değişmez kuraldır.

Eşek olmak ve eşek kalkmak isteyenleri, bu tutkularından vaz geçiremezsin.

Onlara “sıpa” dersen, sevinirler.

Bilmezler ki, sıpalığın sonu da eşekliktir!

Daima güdülürler…

Daima başkalarının yükünü taşırlar…

Sahipleri talimat verir, “Anır”, anırırlar…

Eşek oldukları için ders almasını bilmezler.

Eşek olmasalar, anlayacaklar.

Daha önce talimatla bazen anıran bazen de havlayanların ne halde olduğunu görecekler.

4 görüş

*”Yumurta taşla, fındık çekiçle asla kavga etmemeli.”

*”Eskiden bir adamı hırsızlık edince hapse atarlardı; şimdi doğruyu söyleyeni hapsediyorlar.” GORKİ

*”Karşındaki ahmaksa çok yazık. Çünkü boş yere konuşuyorsun demektir.”

*”Yoksulluk kötüdür, ama ahmaklık çok daha kötüdür.”