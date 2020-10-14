Elektrik-doğalgaz faturaları…

Salgın hastalık sürecinden henüz çıkamadık.

Konunun bilirkişileri, daha en az bir yıl daha bu sorundan kurtulamayacağımızı belirtiyorlar.

Bu nedenle ekonomik sorunlarımız büyüyor.

Özellikle esnaf, işçiler, işsiz kalanlar ve emekliler büyük maddi sıkıntılar içinde.

Siyasi iktidar, TUİK rakamlarıyla enflasyonu düşük göstererek memur, işçi ve emeklilere yapılan zamları da sürekli düşük tutuyor!

Yani “sürekli yoksullaşma” içindeyiz!

SOSYAL DEVLET fiilen ortada yok!

Siyasal iktidar, “KREDİ KULLANIN” diyor! O kredilerin nasıl ödeneceğini düşünmüyor!

Son bir yıl içinde “kredi kartı borçları yüzde 37 artmış!” Ocak ayında 584.2 milyar lira olan borç, Eylül ayı itibariyle 806.2 milyar lira olmuş!

Bu borcun nasıl ödeneceği de belli değil!

SGK primini ödeyemiyor vatandaş.

Gıda harcamalarını kısıyor insanlarımız.

Bu koşullarda “sağlıklı ve dengeli beslenme” mümkün mü?

Sağlıklı ve dengeli beslenemeyen insan “SAĞLIKLI” olabilir mi?

İlginç olan şu ki;

vatandaşın asla kaçınamayacağı temel tüketim kalemlerine sürekli zam geliyor. Doğalgaz ve elektrik faturaları özellikle dar ve orta gelirli vatandaşı perişan ediyor.

Elektriğe son 3 yılda 8 kez zam yapılmış.

Son bir yıl içinde ise yüzde 22 zam gelmiş!

Elektrik faturasının yükü altında ezilen vatandaş, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedeli de ödüyor!

Elektrik dağıtımı özel şirketlere verildi.

Bu şirketlerden bazıları, “KAMU BANKALARI” nın kredileri ile aldılar bu işi.

Bir özel şirket, elektrik dağıtımında eksik ya da yanlış altyapı sistemi nedeniyle ve “kaçak elektrik” kullanımı nedeniyle zarar ediyorsa, bunu borcunu düzenli ödeyen vatandaşlardan tahsil etmek, hak mıdır, insaf mıdır, HELAL midir?

Üst Yargı organı bu haksızlığa son verdi. Ama siyasi iktidar, Meclis’teki parmak çoğunluğu ile yeni bir yasal düzenleme ile bu haksız kazanıma yol verdi!

Ya o “sayaç okuma bedeli” nedir?

Son yapılan zamla, “TRT Payı” da artmış!

Öte yandan, devlet elektrik şirketlerine “kamu kaynaklarından DOLAR bazlı milyarlarca lira aktarıyor.”

“Küçük ve verimsiz tesislere destek olmak” amacıyla çıkarılan, kısa adı YEKDEM olan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması” daha sonra bazı özel şirketleri ve büyük kapasitede rezervuarlı HES’leri kollama aracı olarak da kullanıldı!

YAKDEM’den yararlanan şirketlere; 2018’de 26 milyar lira,

2019’da 38 milyar lira, 2020 Ağustos ayına kadar 33 milyar lira aktarılmış!

Vatandaşın bu olaydan haberi var mı? Yok!

Bu da yetmemiş, enerji şirketlerine yeni ayrıcalıklar sağlanmış!

Enerji sektöründe düzenlemeler içeren TORBA KANUN teklifine göre; maden, doğalgaz ve elektrik şirketleri çok sayıda “istisnaya” sahip oluyor! Şirketler, ödenmesi gereken KDV’ler, harçlar, kira bedelleri ve yapım ücretlerinden muaf tutulacaklar!

Vatandaşın bu olaydan haberi var mı? YOK!

Bütün bu ayrıcalıklı işlemlerin bedelini, giderek yoksullaşan vatandaşlar olarak bizler ödüyoruz!

İşte bu nedenlerle;

Elektrik faturalarındaki “KAYIP-KAÇAK ve OKUMA BEDELİ” vatandaşın sırtından alınmalıdır.

Biz “vatandaş” olarak, elektrik-doğalgaz şirketlerinin kazandıklarından PAY alıyor muyuz?

O halde, kendi kusurlarından kaynaklanan bedeli biz neden ödeyelim?