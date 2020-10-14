“Nibirru yoksa türümüz de yoktur! Nibirru yoksa kökümüz de yoktur, filizimiz de! Geçmişimiz de yoktur, geleceğimiz de! Önder Miganna! Acı, teni kemikten ayıran zehir olan acı; sözü yakıyor, kül ediyor. Ne desem kül, ne desem acı şimdi…”

Yazıma kitaptan bir alıntıyla başlamak istedim. Kitabı okurken altını çizdiğim pek çok yer var. Bunları sizinle paylaşmasam olmazdı. Ben eskiden kitap okurken sayfalarına not almayı ve beğendiğim, önemli bulduğum yerleri çizmeye kıyamazdım. Kitabı okurken temiz tutmak… Kitap sevgisi o zannederdim. Oysa şimdi ne kadar hata yaptığımı çok iyi anlıyorum. Kitap çizilmeliymiş, üzerinde düşünülüp not alınmalıymış. Aynı “ki’ye dönüş” adlı kitabı okurken aldığım notlar gibi.

Kitabın yazarı Şener Aksu... Edebiyat çevresinde bildiğimiz, yakından tanıdığımız Şener Aksu.

Kendisi, edebiyatı en temel insan gereksinimlerinden birisi olarak görüyor. Bu doğrultuda Aksu’nun hayatı için dolu dolu edebiyat diyebiliriz. Aksu’nun otuz tane yayınlanmış; şiir, şiir estetiği, tarih, felsefe, tiyatro oyunları, sahne denemesi, roman ve öykü kitapları var. Ayrıca editörlüğü ile katkıda bulunduğu pek çok sayıda kitap yayımlanmıştır.

Aksu için tarihçi, felsefeci, öğretim elemanı, şair, yazar, araştırmacı diyebiliriz. Elbette ödülleri de var; 1987 uluslararası Karacaoğlan Resim yarışmasında Jüri özel ödülü; 2003 Ruşen Hakkı Şiir kitabı ödülü, 2018 Muammer Hacıoğlu Şiir kitabı ödülüne sahip…

“ki’ye dönüş” öncelikle fantastik tadında bilim kurgu bir roman ama içeriğinde felsefe ve mitoloji de barındırıyor. Rastlantı 1, 2, 3 seri kitaplarında da okuyucuyu yormayacak şekilde azar azar hepsinden vardı. Bu yeni kitabında ise okuyucu biraz da olsa yorulacak gibi ama tatlı bir yorgunluk diyebilirim sizlere. Çünkü Şener Aksu, kendine has bir dil oluşturmuş ve bunu okuyucunun kendisi kitapta bulunan sözlükten çözmesi gerekiyor.

Kitap, Nibirru Gezegeninden dünyaya yolculuğu konu alıyor. Ki, Nibirru dilinde “dünya” anlamında… Bölüm başlıkları çözülmesi gereken bir bulmaca gibi… Bol hayal gücü, merak ve emek isteyen bir roman...

Yazar, diğer kitaplarında işlediği yazgı konusunu bu kitabında da işlemiş.

Romana ilk başladığınızda “NİNKUM” ile tanışıyorsunuz.

“NİNKUM” hem yapay zekanın adı hem de gök gemisine dönüştürülen göktaşının.

“NİNKUM dönenge değil, bir gök kayası… Büyükçe ama bir gök kayası…”

Kitap kendine has, yazarına has özgün bir kitap olmuş bence. Rastlantı 1, 2, 3 gibi okunduğunda, okuyucuya Şener Aksu ismini hatırlatacak. Üslübu ve dili tam da Şener Aksu’ya ait, nerede okunursa okunsun onu anımsatacak kadar.

Şener Aksu’nun iki kitabı üst üste yayımlandı ( yüzümü hatırlayan var mı ve ki’ye dönüş ) ikisi aynı anda bana ulaştı. Arka kapağındaki yazı sayesinde önceliği bu kitaba verdim. Çünkü arka kapağındaki yazı okuyucuda merak uyandırıyor.

“hayal gücünüze güvenmiyorsanız bu romanı okumayın…”

Bu romanı okumamız için madem hayal gücümüze güvenmemiz gerekiyor, ben güveniyorum ve o doğrultuda okudum kitabı. Benim hayal gücüm, hayal dünyam bir gezegende hatta yuvarlak bir gezegende geçiyordu. Renklerin, sayıların zamansal kavramlarla oluşumunu hayal ettim. İnsanüstü varlıkların bu gezegendeki yaşamlarını, birbirleriyle ilişkilerini hayal ettim. Bu hayalimin içinde felsefe, mitoloji, bilim kurgu da vardı. Önderler, rehberler, gölgeler eşliğinde okudum. Sümerler zamanında yaşamış hayali karakterler çoğunluktaydı ama ben tektim.

“hayal gücünüze güvenmiyorsanız bu romanı okumayın…”

Yazarın zengin hayal gücü okuyucunun hayal gücünün sınırlarını zorlasa da ben size hayal gücünüze güvenmiyorsanız bu kitabı okumayın demeyeceğim ama hayal gücünüze güveniyorsanız bu kitabı mutlaka okuyun.