Karamürsel Devlet Hastanesi için ilginç bir korona iddiası!

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs vakaları devam ediyor…

Sağlık Bakanlığı peş peşe tedbirler alıyor…

Ama nafile…

Doktorlar, sağlıkçılar, ellerinden geleni yapıyor…

Koronavirüs olaylarının artması üzerine Sağlık Bakanlığı, bazı hastaneleri Pandemi Hastanesi haline getirdi…

İlimizde…

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi…

Darıca Faribi Eğitim ve Araştırma Hastanesi…

İzmit SEKA Devlet Hastanesi…

Gölcük Devlet Hastanesi gibi…

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Koronavirüs vakaları bir ara düşer gibi oldu, ama şu sıralar yine hortladı…

Pandemi süresi uzayınca, Sağlık Bakanlığı doktorlar, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasına karar verdi…

Koronovirüs vakalarına bakan doktorlara, döner sermayeden daha fazla ödenek verilmesini kararlaştırıldı…

Yani, koronavirüs testi pozitif çıkanlara bakan doktorlara ek ödeme yapılacak…

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Yukarıda kısa bir analiz yaptıktan sonra gelelim asıl konumuza…

Önceki gün Karamürsel’den bir okurum aradı…

Karamürsel Devlet Hastanesi ile ilgili ilginç bir olay anlattı…

Dedi ki, “Karamürsel Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi değil…

Durum böyle olunca, doktorlar ek ödenek alamıyor…

Karamürsel Devlet Hastanesi’ndeki bazı doktorlar, ek ödenek almak için, dahiliye, çocuk v.b. bölümlerde yatan hastaları başka yere naklediyorlar…

Saat 22.00’den sonra da korona hastalarına bakıyorlar…

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Karamürsel Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi olmadığı halde, bu doktorlar sırf döner sermayeden para alabilmek için korona hastalarına bakıyorlar…

Bu durum ilçede duyuldu…

Vatandaş tedirgin oldu…

Hastanedeki diğer hastalar da tedirgin oldu…

Bu olaydan hastane başhekiminin ve AKP Karamürsel İlçe Başkanlığının da haberi olduğu söyleniyor…

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İl Sağlık Müdürü değişti…

Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi, il sağlık müdürü oldu…

Yeni il sağlık müdüründen bu konuyu araştırmasını istiyoruz”…

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Karamürsel’den arayan vatandaşın görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım…

Karamürsel Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi olmamasına rağmen, buradaki bazı doktorlar, döner sermayeden ek ödenek alabilmek için akşam saat 10.00’dan sonra korona hastalarına bakıyorlarmış…

Bilindiği gibi korona vakalarına bakan doktorlara, döner sermayeden pay veriliyor…

Bu olay doğru ise, Karamürsel Devlet Hastanesi’ndeki doktorlar da para kazanmanın yolunu iyi bulmuş…

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Yeni İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, bu konuyu bir araştırırsa iyi olur…

Zira Karamürsel halkı ve hastanedekiler, korona hastalarının, hastanede tedavi edilmesinden endişeli…

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Eylülde en çok Alfa Kurt izlendi

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’nun eylül ayı zirvesinde evcilleştirilen ilk kurdun öyküsü Alfa Kurt filmi yer aldı. Kullanıcıların yüzde 38 oranla ‘en çok’ çocuk türündeki yapımları tercih ettiği Seç İzle’nin diğer içerikleri ise şöyle sıralanıyor: Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, Venom: Zehirli Öfke, Genç Titanlar Filmi, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Kral Şakir Oyun Zamanı, Tom and Jerry Show, Jumbo, Tamircikler: Gizli Görev, Uzun Kabus… ABD yapımı Alfa Kurt filminde, günümüzden 20 bin yıl önce evcilleştirilen ilk kurdun öyküsü etkileyici bir dille anlatılıyor. Çocukların bir kurdun hayatını izlemesi, gelecek için iyi… Zira, yavaş yavaş doğadan uzaklaşmaya başladık.

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Parkurda.com hizmete başladı

Talaşlı imalat sanayisinin güçlerini birleştirdiği, sektörünün ilk ve tek yerli ve milli iş platformu olan Parkurda.com açıldı. Uzun süren dijital alt yapı çalışmalarının ardından Ekim 2020 itibari ile online olarak açılan Parkurda.com’un, ilk yıl hedefi 40 bin sanayiciyi aynı platform üzerinde buluşturmak.Türkiye sanayisinin ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan ve “birlikte daha güçlüyüz” mottosuyla yola çıkan Parkurda.com’da fason iş yapmak isteyenler ile fasona iş vermek isteyenler buluşacak. Kariyer bölümünde ise talaşlı imalat sanayisine yönelik ilanlarla iş arama ve bulma sürecinde istihdama destek sunacak. Pandemi dönemiyle birçok internet sitesiyle tanıştık. Parkurda.com da yeni açıldı. Yeni site, fason iş yapmak isteyenler ile fasona iş vermek isteyenler buluşturacak. Hayırlı olsun.

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Sürücü hatası ilk sırada

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Eylül ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle Eylül ayında toplam 34 bin 128 adet trafik kazası meydana gelirken 235 kişinin bu kazalarda yaşamını yitirdiği 22 bin 782 kişinin de yaralandığı kaydedildi. 2020 yılının ilk 9 aylık dilimindeki toplam kaza sayısının ise 271 bin 287’ye yükseldiği belirlenirken, ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında bin 981 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 173 bin 496 kişinin de yaralandığı saptandı. Meydana gelen trafik kazalarındaki en büyük kusur yine sürücü kaynaklı olurken, araç hızını yol, trafik ve hava şartlarına uyduramamak ilk sırada yer aldı.

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Önce spor, sonra iş başı!

Çayırova’da faaliyet gösteren Kanca El Aletleri, ilginç bir uygulama başlattı… 650 çalışanı bulunan fabrikada işçiler sabahları spor yapmadan iş başı yapamıyor. Her gün fabrika içerisinde yer alan bölüm çalışanları ayrı ayrı, ayda bir kez de toplu olarak tüm fabrika çalışanları fabrika bahçesinde birlikte sabahları egzersiz yapıyor. Amaç, çalışanların sabah daha mutlu bir şekilde iş başı yapmalarını sağlamak. Bence çok güzel bir uygulama. Kanca El Aletleri ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’yı tebrik ediyoruz.

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Suudiler cesareti nereden alıyor?

Suudi Arabistan, Türkiye'ye ekonomik ambargo uyguluyor. AKP, iktidarı bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Hükümetten açıklama gelmezken, TÜSİAD ve TOBB'un da aralarında bulunduğu Türkiye'nin en büyük iş örgütleri ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Firmalarımızın Suudi Arabistan’da maruz kaldığı ayrımcı muameleler nedeniyle derin üzüntü içindeyiz." ifadesi kullanıldı. Yani, bu ambargonun kaldırılması için hükümete çağrı yapıldı. Daha önceki yıllarda Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler içindeydik… Suudilerin Türkiye’ye ambargo uygulama cesaretine şaşırmamak mümkün değil.