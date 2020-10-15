Bugün kıssadan hisseler…

Konular birikti ve yerimiz de dar elbette…

Bunun için, bugün kısa kısa tüm konuları eritmeyi planladım…

Buyurun okuyun…

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Sevgili Ata Yetişken arkadaşım, Nurettin Arıcan’dan sonra hepimize Curling’i sevdirmişti…

Bununla kalmadık ve bir de Floor Curling diye güzel bir şeyle tanıştık…

Büyükşehir Belediyesi, tam ta Ata beyin evinin önünde bu etkinliği gerçekleştirdi…

Uzun uzadıya yazmaya gerek yok…

Alın fotoğrafa bakın yeter !..

Devamı gelsin…

Şöyle bir de 80’lik bir nine atış yapsın, mutlu olalım…

Periler’e bir de Kocaelililer katılsa !..

Ben profesyonel olmayan ve hala amatör statüde devam eden, ama değme profesyonellere taş çıkaracak paralar ödenen oyuncularla basketbol ve voleybol liglerinin abartılı ortamlarına girmemize karşıyım…

Kağıtspor gibi, Lassa gibi, Nasaş gibi, Petkim gibi kendi çocuklarımızın oynadığı takımların o liglerde yer alması en büyük arzum…

Bu kent Nurgül, Şahver, Sevgi, Deniz, Hülya Şafak, Hülya Akalp, rahmetli Nurdan, gibi öz kızlarıyla zaferler kazandı…

Ama ne yapalım ki, çıta çok yükseldi ve maalesef, İzmit Belediyespor gibi transferler yapmadan, ligde tutunma şansı yok…

İnşallah iyi bir vitrin olur ve kendi kızlarımız da yükselir ve 2-3 yıl sonra onlarla daha da gurur duyarız…

İşte Kocaelili futbolcu kızlarımız A takımda…

Madem kadınlardan başladık, buradan devam delim.. Kadın sporlarında Kocaeli kenti, özellikle futbolda adeta milli takımları işgal ederken, yok denecek bütçeyle bu mucizevi başarıyı sağlayan Hasan Alemdaroğlu hocamın mahalle sahalarından bulup getirdiği kızlarımız, gerçek birer profesyonel gibi oldular… Gülbin Hız, Hilal Başkol, Ece Tekmen… Bunlardan sadece üçü… Diğer alt yaş kadın milli takımlarda 4’der 5’er millilerimiz var… İşte basketbolda da böyle olmalıyız, voleybolda da… Kadınlarda olduğumuz gibi erkeklerde de aynı başarıyı yakalamalıyız… Karamürselli Merih tamam… Kaleci Mert Günok da Kocaelispor çıkışlı… Gökdeniz’in A milli takıma çıkması an meselesi… Kalbimiz güp güp atıyor… (Sırbistan ve Rusya maçlarının gerçek yıldızı yine Merih Demiral oldu…)

Özlemişiz…

Kartepe’de bir süre önce Federasyon Kupası final maçları oynandı. Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan ve ekibi, titiz bir çalışmayla ve belediyeyle de el ele vererek, bu önemli şampiyonanın altından kalkmayı başardı. Hepinize tebrikler… Hem hizmetleriniz ve hem de özlem gidermemizi sağladığınız için… Bir de, yukarıda Periler için yazdığım gibi, kendi çocuklarımızla bu liglerde yer alırsak, daha da mutlu olacağız…

SPORLA DOLU ANILAR: (Yarınki köşemde…)