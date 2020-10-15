Ak Parti’de kongre tarihi belli oldu

Ak Parti Kocaeli ilçe kongrelerini geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Pandemiden dolayı kısa sürede tüm kongreleri tamamlayan Ak Parti’de gözler büyük il kongresine çevrilmişti. Genel beklenti ise 2021 yılı Şubat-Mart gibi kongrenin yapılacağı yönündeydi. Kim il başkanı olur, hangi isimler ortalıkta geziyor diye konuşulmaya başlanmıştı ki, Başkan Erdoğan Kocaeli İl Başkanlığı kongre takvimini açıkladı. Grup toplantısında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı, 8 Kasım’da Kocaeli İl Kongresini yapacaklarını ve kendisinin de kongreye katılacağını duyurdu. Erdoğan’ın sözleri sonrası teşkilatlarda hazırlık başladı. Pandemi dolayısıyla katılımın hangi sınırda tutulacağı ise şimdilik belli değil.

Çiçeği burnunda İl Gençlik Kolları ve parti teşkilatları Erdoğan’ı en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlıklara başlarken, esas soru kimin il başkanı adayı olarak gösterileceği ve sonrasında hangi isimlerin yeni il yönetimine gireceği oldu. Kongrenin bu kadar kısa sürede yapılacak olması esasında bu tartışmaları da kısmen bitirdi. Mevcut İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile devam edileceği konusunda büyük bir kanaat oluşmuş durumda.

Yine kamuoyunda Ellibeş’in yeni döneme çok büyük değişiklikler ile gireceği de konuşulanlar arasında. Yönetimin yeni yüzler, genç isimler ve partiye katkı sunacak isimlerden oluşması bekleniyor. Her dönem bu söylentiler ile kongreye giden partide beklentiler hangi düzeyde karşılanır bilinmez ama, bu kez umut oldukça yüksek. 2023 hedefine doğru giden parti, işi riske atmak istemiyor. Kurulan DEVA ve Gelecek Partisi’nin yanı sıra, yaşanan ekonomik sıkıntılar ile küresel sorunlar, liyakat sahibi ve ehil kadroların yeni dönemde önemini arttırıyor. Tecrübeli başkan şayet göreve devam ederse nasıl bir yönetim oluşturacağı merak konusu…

Çakır’a geçmiş olsun…

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve evde tedavi sürecine başlamıştı. Ailesiyle birlikte iki hafta süreyle karantinada kalan Çakır, virüsü yenmeyi başardı. Birkaç ay önce bir yerde denk gelip salgın üzerine sohbet ettiğimizde, risk faktörlerinden bahsetmişti. Birçok ortama girip çıktıklarını, korunabilmek için gereken tedbirleri alsa da nasıl ve ne şekilde sizi bulacağı belli olmadığı için risk altında olduklarını söylemişti. Bu muhabbetten kısa süre sonra virüse yakalandığını duyunca sanki içine doğdu diye düşündüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı günler diliyorum. Umarım ülkemiz ve dünya kısa sürede bu illetten kurtulur ve tekrar eski günlere döneriz…

Kocaman’ın sosyal medya yönetimi…

Son günlerde Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın sosyal medyayı farklı kullandığını gözlemliyoruz. Başkan Kocaman sıradan paylaşımlar yerine interaktif şekilde kullanıyor hesaplarını. Özellikle gençlere yönelik çağrı yapan Kocaman’a onlarca yanıt geliyor. Sosyal medyayı yalnızca paylaşım yapmak için kullanan ve ruhsuz bir görüntü çizenler yerine bu tür samimi hareketler hem karşılık görüyor, hem de gençlerin ilgisini çekiyor. Hep aynı kişilerin beğendiği ancak toplumun büyük kesiminin bakmadan geçtiği haberler, paylaşımlar yerine bu tür dikkat çeken işler yapmak gerçekten akıllıca hareket.