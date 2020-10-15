İnsan kalitesi

Kaliteyi hep ürün ve hizmetlerde ararız.

Ama bu kalitenin insandan kaynaklandığını pek düşünmeyiz.

İnsan sağlıklı, insani yönden ve mesleki yönden kaliteli oldu mu dünyamızda her şey düzgün ve kaliteli olur.

İnsan sağlığı çok önemlidir. Bunun için koruyucu hekimliğe ve sağlıklı olmaya önem vermeliyiz. Bu arada korona virüsünün ortadan kalkması ve insanların sağlıklı olması için hem çalışmalı ve hem de dua etmeliyiz. Altmış beş yaş üstü tecrübe yüklü insanlarımız evlerine kapandılar ve onların deneyimlerinden yeterince faydalanamaz olduk.

Kaliteli insan olma konusunda burada bazı hatırlatmalarda bulunacağım:

Kendimiz için sevdiğimiz şeyleri başkaları için de sevebiliyor muyuz?

Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına öyle davranabiliyor muyuz?

Toplumda sevgi ve saygıyı gereğince gösterebiliyor muyuz?

Yardıma muhtaç olanlara yardım yapabiliyor muyuz?

Komşularımıza ve diğer insanlara iyi davranabiliyor muyuz?

İşlerimizi sağlam ve düzgün yapabiliyor muyuz?

Çocuklara gereken değeri verebiliyor muyuz?

Kul hakkına dikkat ediyor muyuz?

Haramlardan kaçınıp helal kazanca sarılıyor muyuz?

Ürettiklerimizi sağlam ve kaliteli üretebiliyor muyuz?

Menfaatimiz olan haksızlıklarda dahi haklının yanında olabiliyor muyuz?

Yiyeceklerimize ve giyeceklerimize hile karıştırmamaya dikkat ediyor muyuz?

Elimiz, dilimiz ve hareketlerimiz ile kimseye zarar vermemeye özen gösteriyor muyuz?

Mesleğimizde her geçen gün kendimizi daha iyi yetiştiriyor muyuz? Yenilikleri öğreniyor muyuz?

Aile hayatının sağlam olmasına dikkat ediyor muyuz? Kadınlarımıza tehdit ve işkence yerine sevgi ve saygıyı gösterebiliyor muyuz? Bizim geleneklerimizde ve dinimizde kadınlara iyi davranma vardır.

İnsanlara, hayvanlara, bitkilere gereken değeri verebiliyor muyuz?

Suyu, havayı ve toprağı temiz tutuyor muyuz?

Temiz bir dünyada temiz, ahlaklı ve dürüst olarak yaşayabiliyor muyuz?

İnsani vasıflarla donatılmış bir vaziyette diğer insanların hak ve hukukuna gözeterek onlara faydalı olabiliyor muyuz?

İşte o zaman insan kalitesini yakalamışız demektir.

Daha başka soruları da çoğaltıp kendimize sorarak insani özelliklerimizi çoğaltabiliriz…

Usandık artık şiddet, işkence, katliam haberlerinden.

Bu toplumda iyi ve vasıflı insanlar gayet çoktur. Biraz da çocuklarımıza örnek olması için onların haberlerini duymak istiyoruz.